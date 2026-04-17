ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 16:04
17.04.2026 14:30

«The Dog Stars»: Jacob Elordi και Josh Brolin πρωταγωνιστούν στο νέο μετα-αποκαλυπτικό θρίλερ του Ridley Scott (photos/video)

Η 20th Century Studios έδωσε στη δημοσιότητα μια πρώτη ματιά από το «The Dog Stars», το νέο μετα-αποκαλυπτικό θρίλερ που φέρει την υπογραφή του Ρίντλεϊ Σκοτ (Ridley Scott).

Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Πίτερ Χέλερ (Peter Heller) και σε διασκευή του Μαρκ Λ. Σμιθ (Mark L. Smith) το φιλμ αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες στις 28 Αυγούστου.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του προς το κοινό του CinemaCon στο Λας Βέγκας, ο σκηνοθέτης δήλωσε: «Η κινηματογραφική μεταφορά είναι ιδιαίτερα προσαρμοσμένη για τη μεγάλη οθόνη. Ελπίζω ότι κάθε πλάνο θα σας αφήσει πραγματικά άφωνους».

Η ταινία εκτυλίσσεται σε μια αποδεκατισμένη Αμερική στον απόηχο μιας πανδημίας που εξόντωσε σχεδόν ολόκληρο τον πληθυσμό. Πρωταγωνιστούν ο Τζέικομπ Ελόρντι (Jacob Elordi) στον ρόλο του Hig, ενός πιλότου της πολιτικής αεροπορίας και ο Τζος Μπρόλιν (Josh Brolin) που υποδύεται τον Bangley, έναν σκληροτράχηλο πρώην πεζοναύτη.

«Ο Hig ζει σε μια εγκαταλελειμμένη αεροπορική βάση μαζί με τον πιστό του σκύλο Jasper και τον Bangley παλεύοντας καθημερινά για την επιβίωση και κρατώντας ζωντανή την ελπίδα για ανθρώπινη επαφή. Μέχρι που ένα μυστηριώδες ραδιοφωνικό σήμα αφήνει να εννοηθεί ότι μπορεί να μην είναι οι μοναδικοί επιζώντες».

Το καστ συμπληρώνουν η Μάργκαρετ Κουάλι (Margaret Qualley) στον ρόλο της Cima και οι Γκάι Πιρς (Guy Pearce) και Μπένεντικτ Γουόνγκ (Benedict Wong).

Το «The Dog Stars» είναι η πρώτη ταινία του Σκοτ μετά το «Gladiator II» το 2024. Παράλληλα, αποτελεί την επιστροφή του στην 20th Century Studios, με την οποία είχε μια επιτυχημένη συνεργασία από το 2012 έως το 2017, χαρίζοντας ταινίες όπως τα «Prometheus» και «The Martian».

Σύμφωνα με το Deadline, την παραγωγή συνυπογράφει ο θρυλικός σκηνοθέτης μαζί με τον πρόεδρο της Scott Free, Μάικλ Πρους (Michael Pruss) και τους Σμιθ και Κλιφ Ρόμπερτς (Cliff Roberts).

«Top Gun 3»: O Tom Cruise επιστρέφει ως Maverick – Οι ανακοινώσεις της Paramount στο CinemaCon για το sequel (photos/videos)

«As Deep as the Grave»: Κυκλοφόρησε το trailer της ταινίας με την AI εκδοχή του Val Kilmer (video)

Κρίστοφερ Νόλαν για την «Οδύσσεια» – «Αυτή η ταινία ήταν ο απόλυτος εφιάλτης στα γυρίσματα» (Video)

Το Ιράν ανοίγει ξανά τα Στενά του Ορμούζ στα εμπορικά πλοία

Περιπέτειας υγείας για τη Μαρέβα Μητσοτάκη: Αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε και πήγε σε νοσοκομείο στη Λάρισα

Συνελήφθη 46χρονος για πορνογραφία ανηλίκων- Εκατοντάδες χιλιάδες αρχεία με σεξουαλική κακοποίηση στην κατοχή του

Κόρη γνωστού γιατρού η 17χρονη που βρέθηκε νεκρή στη Διώρυγα της Κορίνθου

Νόβακ Τζόκοβιτς: Απέσυρε τη συμμετοχή του και από το Όπεν της Μαδρίτης

Η «ανησυχία» για τα τουρκικά Eurofighter, φέρνει νέα αγορά Rafale, και... τον Μακρόν στην Αθήνα

Το οικογενειακό Πάσχα του Γιώργου Παπανδρέου στην Κρήτη

Η Τίνα Μεσσαροπουλου έκανε κοινοποίηση την ανάρτηση Σκέρτσου για τη μάχη ζωής που δίνει ο σύζυγός της 

Σπουδαστές έχουν κάνει αγωγή για εξαπάτηση στο κολέγιο από το οποίο πήρε πτυχίο ο Μακάριος Λαζαρίδης

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

