Κρίστοφερ Νόλαν για την «Οδύσσεια» – «Αυτή η ταινία ήταν ο απόλυτος εφιάλτης στα γυρίσματα» (Video)

Μπορεί ο Κρίστοφερ Νόλαν να δηλώνει ικανοποιημένος με τη νέα του ταινία και πολυαναμενόμενη «Οδύσσεια» (The Odyssey), ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι θεωρεί πως η μεταφορά του ομηρικού έπους στη μεγάλη οθόνη ήταν εύκολη υπόθεση.

Απεναντίας, όπως τονίζει ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, τη στιγμή που όλοι οι συντελεστές απολάμβαναν την εμπειρία, ο ίδιος τη βίωνε ως εφιάλτη.

«Αυτή η ταινία ήταν ο απόλυτος εφιάλτης στα γυρίσματα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο 55χρονος δημιουργός στο κοινό του CinemaCon 2026 στο Λας Βέγκας, παρουσιάζοντας το επερχόμενο φιλμ του.

Christopher Nolan Calls 'The Odyssey' an 'Absolute Nightmare to Film, but in All the Right Ways'

«Είμαστε οι πρώτοι που το λέμε, αλλά με όλους τους σωστούς τρόπους. Περάσαμε καταπληκτικά κάνοντάς την» πρόσθεσε.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν εμφανίστηκε μόνος του στο Λας Βέγκας για να προωθήσει την «Οδύσσεια», που διαθέτει ένα πλούσιο καστ με πρώτο τον Ματ Ντέιμον, τον οποίο ο σκηνοθέτης χαρακτήρισε «συνοδοιπόρο σε αυτό το ταξίδι».

Σημειώνεται ότι μετά τη συμμετοχή του στο «Oppenheimer» του 2023, ο Ντέιμον υποδύεται τον Οδυσσέα στο πολυετές ταξίδι της επιστροφής του στην Ιθάκη, μετά τη συμμετοχή του στον Τρωικό Πόλεμο.

«Ήταν ένας απίστευτος ηγέτης για όλους εμάς. Ήταν εκεί, πάνω στις βάρκες, στα βουνά, στις σπηλιές, κάτω από καυτό ήλιο, σε πλάγια βροχή και αέρα, σε τόσα διαφορετικά μέρη όπου βρεθήκαμε» τόνισε, σχολιάζοντας την ερμηνεία του ηθοποιού στην ταινία.

New look at Matt Damon and Zendaya on the set of Christopher Nolan's 'THE ODYSSEY'



(via: Empire Magazine)

«Γυρίσαμε όλο τον κόσμο για να κάνουμε αυτή την ταινία, γιατί αυτή είναι η Οδύσσεια. Θα χαρείτε να ακούσετε πόσο δύσκολο ήταν για εμάς, γιατί είναι γραφτό να είναι δύσκολο. Αυτή είναι η φύση της ιστορίας» πρόσθεσε.

«Θα τους είχα φέρει όλους εδώ, αλλά το τεράστιο βάρος τόσο εξαιρετικού ταλέντου θα είχε καταρρεύσει τη σκηνή» είπε, τέλος, αναφερόμενος στο πολυπληθές και εντυπωσιακό καστ.

«Στον πυρήνα αυτής της ιστορίας, πρόκειται για μια ιστορία οικογένειας. Είναι η ιστορία της απελπισμένης πορείας ενός πατέρα για να επιστρέψει σπίτι», είπε κλείνοντας.

