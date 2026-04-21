Περσικός κόλπος: Οικολογική καταστροφή από τα πλήγματα – Ορατές από το διάστημα οι πετρελαιοκηλίδες (Photos)

Από το διάστημα είναι ορατές οι πολλαπλές πετρελαιοκηλίδες που δημιουργήθηκαν μετά τα πλήγματα που προκάλεσαν ΗΠΑ και Ισραήλ σε ιρανικές εγκαταστάσεις και πλοία που μετέφεραν πετρέλαιο στην περιοχή, με τους ειδικούς να κάνουν λόγο για μια επερχόμενη περιβαλλοντική καταστροφή, όπως μαρτυρούν και οι εικόνες που παρουσιάζει το αμερικανικό δίκτυο CNN.

Οι δορυφορικές εικόνες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος αποκαλύπτουν την έκταση της καταστροφής η οποία δεν μπορεί παρά να έχει επιπτώσεις στην εύθραυστη βιοποικιλότητα του Περσικού Κόλπου. Ενδέχεται επίσης το πετρέλαιο που έχει διαρρεύσει να επηρεάσει τη ζωή και τα μέσα βιοπορισμού των ανθρώπων κατά μήκος των ακτών, καθώς και τον πλούσιο θαλάσσιο κόσμο της περιοχής, αναφέρει το CNN.

Μία από τις εικόνες, τραβηγμένη στις 7 Απριλίου, δείχνει μια πετρελαιοκηλίδα μήκους μεγαλύτερου των οκτώ χιλιομέτρων στο Στενό του Ορμούζ, κοντά στο νησί Κεσμ του Ιράν. Εν τω μεταξύ στις 28 Φεβρουαρίου, στην ίδια περιοχή, διέρρευσε πετρέλαιο από το ιρανικό πλοίο «Shahid Bagheri», μετά από πλήγμα των αμερικανικών δυνάμεων, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο CNN η Νίνα Νοέλε, εκπρόσωπος της Greenpeace Γερμανίας.

Μια άλλη, εξίσου ανησυχητική εικόνα, έρχεται από την περιοχή γύρω από το νησί Λαβάν, ένα ακόμη σημείο όπου γίνεται ιδιαίτερα αισθητή η ύπαρξη πετρελαίου. Η εικόνα αυτή προέκυψε μετά από πλήγμα -που τα ιρανικά κρατικά μέσα απέδωσαν σε «εχθρούς» -σε πετρελαϊκή εγκατάσταση κοντά στις ακτές του νησιού, στις 7 Απριλίου.

Photo: Sentinel-1/European Space Agency

Το πλήγμα στο Λαβάν συνιστά «μεγάλη περιβαλλοντική έκτακτη ανάγκη», δήλωσε ο Βιμ Ζβέινενμπουργκ, υπεύθυνος έργου στον ολλανδικό οργανισμό ειρήνης PAX, που παρακολουθεί τις συνέπειες των επιθέσεων στον Κόλπο. Όπως ο ίδιος πρόσθεσε, τουλάχιστον πέντε σημεία στο Λαβάν υπέστησαν ζημιές, με αποτέλεσμα να υπάρχουν διαρροές γύρω από το νησί και πετρέλαιο να καταλήγει στη θάλασσα.

Οι πετρελαιοκηλίδες «έχουν ήδη φτάσει και στο ακατοίκητο νησί Σιντβάρ, το οποίο αποτελεί προστατευόμενη περιοχή καθώς φιλοξενεί πολλά προστατευόμενα είδη». Το νησί Σιντβάρ είναι ένα κοραλλιογενές νησί στον Περσικό Κόλπο, περίπου 1,5 χιλιόμετρο ανατολικά του Λαβάν, με πλούσια πανίδα, χελώνες και θαλασσοπούλια.

Photo: Sentinel-1/European Space Agency

Δορυφορικές εικόνες τραβηγμένες στις 6 Απριλίου, φανερώνουν επίσης την ύπαρξη πετρελαιοκηλίδων ανοικτά των ακτών του Κουβέιτ. Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι εκείνη την ημέρα έπληξαν εγκαταστάσεις καυσίμων και πετροχημικών σε χώρες του Κόλπου, μεταξύ των οποίων και το Κουβέιτ, ως αντίποινα για επίθεση σε πετροχημικό συγκρότημα στο νοτιοδυτικό Ιράν.

Photo: Sentinel-1/European Space Agency

Αν επιβεβαιωθεί χειρότερο σενάριο, οι διαρροές αυτές θα έχουν βαρύτατες συνέπειες για χιλιάδες ανθρώπους -ιδίως όσους ζουν στις ακτές του Ιράν- μολύνοντας τα ψάρια την πηγή του εισοδήματός τους αλλά και την κύρια τροφή τους, προειδοποίησε ο Ζβέινενμπουργκ.

Οι πετρελαιοκηλίδες απειλούν και άλλα θαλάσσια είδη, όπως χελώνες, δελφίνια και φάλαινες, που μπορεί να καταπιούν πετρέλαιο ή ακόμα και να παγιδευτούν στις τεράστιες κηλίδες του. Παράλληλα, ενδέχεται να επηρεάσουν τα συστήματα φιλτραρίσματος των μονάδων αφαλάτωσης, από τις οποίες εξασφαλίζουν καθαρό νερό για σχεδόν 100 εκατομμύρια άνθρωποι στην περιοχή.

Το CNN επισημαίνει ότι σε αυτή τη φάση είναι δύσκολο να εκτιμηθεί το μέγεθος της ζημιάς, ωστόσο υπάρχουν έντονοι φόβοι για οικολογική καταστροφή -ιδιαίτερα αν συνεχιστούν τα πλήγματα σε πλοία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Greenpeace Γερμανίας, στον Κόλπο βρίσκονται περίπου 75 μεγάλα δεξαμενόπλοια, που μεταφέρουν συνολικά σχεδόν 19 δισεκατομμύρια λίτρα αργού πετρελαίου.

Photo: CNN

«Οι πετρελαιοκηλίδες μπορεί να έχουν εκτεταμένες και πολύπλευρες επιπτώσεις, «επηρεάζοντας ολόκληρο το οικοσύστημα -από τους μικροοργανισμούς μέχρι τα ψάρια, τα πουλιά και τις θαλάσσιες χελώνες που εξαρτώνται από τα οικοσυστήματα μαγκρόβιων», σημείωσε επίσης η Νοέλε.

Η ίδια πρόσθεσε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να καθαριστούν, λόγω της «δομικής πολυπλοκότητας, της περιορισμένης πρόσβασης και των δύσκολων συνθηκών εργασίας», τονίζοντας ότι η συνεχιζόμενη σύγκρουση καθιστά σχεδόν αδύνατη την πρόσβαση στον Κόλπο για επιχειρήσεις απορρύπανσης.

