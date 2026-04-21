ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 17:49
21.04.2026 16:28

Νέο ρεσάλτο των Αμερικανών σε τάνκερ μεταξύ Ειρηνικού και Ινδικού Ωκεανού (Video)

21.04.2026 16:28
Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ με ανάρτηση στο Χ ανακοίνωσε ότι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αναχαίτισαν και επιθεώρησαν «χωρίς επεισόδιο» ένα υπό κυρώσεις πλοίο, σε θαλάσσια περιοχή που δεν προσδιόρισε το υπουργείο.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, το πλοίο ήταν ιρανικό.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, αμερικανικές δυνάμεις, με το δικαίωμα νηοψίας έκαναν επιχείρηση ναυτικής αποτροπής και αποβιβάστηκαν στο χωρίς σημαία και υπό κυρώσεις πετρελαιοφόρο M/T Tifani, στην περιοχή ευθύνης της INDOPACOM, χωρίς να υπάρξει επεισόδιο», ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο.

Στην ανάρτηση, το Πεντάγωνο υπενθύμισε τη δέσμευση των ΗΠΑ «να διαταράσσουν παράνομα δίκτυα και να σταματούν πλοία που υπόκεινται σε κυρώσεις και παρέχουν υλική υποστήριξη στο Ιράν, όπου κι αν αυτά δραστηριοποιούνται», διευκρινίζοντας ότι τα διεθνή ύδατα «δεν αποτελούν ασφαλές καταφύγιο για πλοία που τελούν υπό κυρώσεις».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την πρόθεσή του να διατηρήσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών «μέχρι να υπάρξει συμφωνία» με την Τεχεράνη, με τις αμφιβολίες σχετικά με το αν θα πραγματοποιηθεί δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών στο Ισλαμαμπάντ να παραμένει.

Tη Δευτέρα, ωστόσο, η εταιρεία ναυτιλιακών δεδομένων Lloyd’s List Intelligence σημείωσε ότι «τουλάχιστον 26 πλοία του ιρανικού σκιώδους στόλου είχαν παρακάμψει τον αποκλεισμό των ΗΠΑ» από τότε που αυτή επιβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα.

ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 17:48
kasselakis polakis 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άγριος καβγάς Κασσελάκη – Πολάκη για την αναβολή σε δίκη: «Το βάζεις στα πόδια» – «Είσαι απελπισμένος και απατεώνας»

OIL_PRICES
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία σφίγγει τη ενεργειακή θηλιά στη Γερμανία: Κόβει τις ροές πετρελαίου από το Καζακστάν μέσω του αγωγού Druzhba

ANDROULAKIS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Δεν μας έφτανε το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, φτάσαμε στο σημείο να θρηνούμε την καταστροφή ζωικού κεφαλαίου

1 / 3