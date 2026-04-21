ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 17:49
21.04.2026 15:32

Μηνύματα-απάτη υπόσχονται διέλευση σε εγκλωβισμένα πλοία στο Ορμούζ έναντι… crypto

Παραπλανητικά μηνύματα που υπόσχονται ασφαλή διέλευση από το Στενό του Ορμούζ με αντάλλαγμα κρυπτονομίσματα έχουν σταλεί σε ορισμένες ναυτιλιακές εταιρείες των οποίων τα πλοία έχουν ακινητοποιηθεί δυτικά της θαλάσσιας οδού, προειδοποίησε η ελληνική εταιρεία διαχείρισης θαλάσσιων κινδύνων MARISKS.

Οι ΗΠΑ διατήρησαν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, ενώ το Ιράν ήρε και στη συνέχεια επανέφερε τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ, μέσω του οποίου περνούσε περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Εν μέσω συνομιλιών για εκεχειρία, η Τεχεράνη, η οποία ελέγχει το κρίσιμο αυτό θαλάσσιο πέρασμα, έχει προτείνει την επιβολή διοδίων για την ασφαλή διέλευση των πλοίων.

Σύμφωνα με το Reuters, η MARISKS εξέδωσε τη χθες προειδοποίηση προς τους πλοιοκτήτες, επισημαίνοντας ότι άγνωστοι, που ισχυρίζονται ότι εκπροσωπούν τις ιρανικές αρχές, απέστειλαν σε ορισμένες ναυτιλιακές εταιρείες μηνύματα με τα οποία ζητούν την καταβολή τελών διέλευσης σε κρυπτονομίσματα, όπως Bitcoin ή Tether, προκειμένου να δοθεί «άδεια διέλευσης».

«Τα συγκεκριμένα μηνύματα αποτελούν απάτη», ανέφερε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι δεν προέρχονται από ιρανικές αρχές.

Εκατοντάδες πλοία και περίπου 20.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Κόλπο. Στις 18 Απριλίου, όταν το Ιράν άνοιξε προσωρινά τα Στενά υπό καθεστώς ελέγχων, πλοία επιχείρησαν να διέλθουν, αλλά τουλάχιστον δύο εξ αυτών, συμπεριλαμβανομένου ενός δεξαμενόπλοιου, ανέφεραν ότι ιρανικά σκάφη άνοιξαν πυρ εναντίον τους, αναγκάζοντάς τα να επιστρέψουν.

Η MARISKS δήλωσε ότι εκτιμά πως τουλάχιστον ένα από τα πλοία που επιχείρησαν να εξέλθουν από τα Στενά το Σάββατο και δέχθηκαν πυρά, έπεσε θύμα της απάτης.

«Μετά την υποβολή των εγγράφων και την αξιολόγηση της επιλεξιμότητάς σας από τις Ιρανικές Υπηρεσίες Ασφαλείας, θα είμαστε σε θέση να καθορίσουμε το τέλος που θα καταβληθεί σε κρυπτονόμισμα (BTC ή USDT). Μόνο τότε το πλοίο σας θα μπορεί να διέλθει ανεμπόδιστα από τα Στενά στον προκαθορισμένο χρόνο», αναφέρει το μήνυμα που επικαλείται η MARISKS.

Διαβάστε επίσης

Ο Τραμπ κατηγορεί το Ιράν ότι «έχει παραβιάσει πολλές φορές την εκεχειρία»

IDF: Το θανατηφόρο μοτίβο του Ισραηλινού στρατού με στόχο παιδιά και άμαχους – Τα στοιχεία του ΟΗΕ προκαλούν οργή και αποτροπιασμό

Πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας παντρεύτηκε τον υπουργό του – «Είναι ο έρωτας της ζωής μου»

Άγριος καβγάς Κασσελάκη – Πολάκη για την αναβολή σε δίκη: «Το βάζεις στα πόδια» – «Είσαι απελπισμένος και απατεώνας»

Η Ρωσία σφίγγει τη ενεργειακή θηλιά στη Γερμανία: Κόβει τις ροές πετρελαίου από το Καζακστάν μέσω του αγωγού Druzhba

Ανδρουλάκης: Δεν μας έφτανε το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, φτάσαμε στο σημείο να θρηνούμε την καταστροφή ζωικού κεφαλαίου

Κολυδάς για την αλλαγή του καιρού: «Ούτε χειμωνιάτικη ούτε φθινοπωρινή, μια κλασική ανοιξιάτικη μεταβολή»

Ξεκίνησε η δίκη για την τετραμελή οικογένεια που ξεκληρίστηκε από δηλητηρίαση στην Κωνσταντινούπολη 

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

Οι απώλειες της ΝΔ λόγω Λαζαρίδη, οι άρσεις ασυλίας και οι Καραμανλής-Παπακώστα, ο ελιγμός του Άδωνι, οι κενές θέσεις σε Τσίπρα-Καρυστιανού και η «βόμβα» Παναγόπουλου

Δημοσκόπηση Interview: Η ΝΔ «πληρώνει» ΟΠΕΚΕΠΕ και Λαζαρίδη - Τρίτο το κόμμα Καρυστιανού, καταρρέει η Πλεύση

