Ο Τραμπ κατηγορεί το Ιράν ότι «έχει παραβιάσει πολλές φορές την εκεχειρία»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social κατηγόρησε σήμερα το Ιράν ότι «έχει παραβιάσει πολλές φορές την εκεχειρία».

President Trump on TruthSocial: Iran has Violated the Cease Fire numerous times! pic.twitter.com/bjRI7d702X — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 21, 2026

Ουάσινγκτον και Τεχεράνη συνεχίζουν να ανταλλάσσουν απειλές, προπαραμονή του τέλους της κατάπαυσης του πυρός δυο εβδομάδων που κήρυξαν, με την αβεβαιότητα για ενδεχόμενη επανέναρξη των μεταξύ τους διαπραγματεύσεων στην πρωτεύουσα Πακιστάν να παραμένει.

