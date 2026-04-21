ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 15:19
21.04.2026 13:28

Ιαπωνία: Τραγωδία σε στρατιωτική άσκηση, τρεις νεκροί μετά από έκρηξη σε άρμα μάχης

Τρεις στρατιώτες έπεσαν νεκροί μετά από έκρηξη σε άρμα μάχης, κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης στην Ιαπωνία.

Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η ίδια η πρωθυπουργός της χώρας, Σαναέ Τακαΐτσι.

Από την έκρηξη υπάρχει κι ένας σοβαρά τραυματίας.

«Οι τρεις στρατιώτες επέβαιναν σε άρμα μάχης όταν εξερράγη μια οβίδα μέσα στην κάννη. Ένας τέταρτος στρατιώτης τραυματίστηκε. Διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθεί η αιτία του ατυχήματος. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων», έγραψε η πρωθυπουργός στο X, διαβεβαιώνοντας ότι «η κυβέρνηση θα διερευνήσει τα αίτια του ατυχήματος και θα εφαρμόσει αυστηρά τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας».

