Μέση Ανατολή: Εν αναμονή των νέων συνομιλιών ΗΠΑ και Ιράν – Πώς ο Τραμπ «τίναξε στον αέρα» τη διαδικασία και γιατί είναι δύσκολη μια συμφωνία

O αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς αναμένεται να αναχωρήσει σήμερα από την Ουάσινγκτον μαζί με υψηλόβαθμους Αμερικανούς αξιωματούχους για να μεταβεί στο Πακιστάν, εν όψει ενός νέου γύρου συνομιλιών με το Ιράν για το τέλος του πολέμου.

Ένας δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ της αμερικανικής και της ιρανικής αντιπροσωπείας έχει προγραμματιστεί προς το παρόν για την Τετάρτη στο Ισλαμαμπάντ, ανέφεραν πηγές από την Ουάσινγκτον, αν και έσπευσαν να σημειώσουν ότι η κατάσταση παραμένει ρευστή λόγω της συνεχιζόμενης έντονης δημόσιας ρητορικής τόσο από την πλευρά των ΗΠΑ όσο και από την πλευρά των Ιρανών.

Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχουν ακόμη πολλά εμπόδια που πρέπει να επιλυθούν. Ακολουθούν τα κύρια σημεία διαφωνίας:

Η τύχη των αποθεμάτων ουρανίου του Ιράν

Ο Τραμπ ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι το Ιράν συμφώνησε να αποστείλει τα αποθέματά του σε υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο στις ΗΠΑ, ένας ισχυρισμός που αμφισβητήθηκε αμέσως από έναν ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο, ο οποίος χαρακτήρισε το αίτημα «αδιέξοδο».

Το Ιράν διαθέτει περίπου 400 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου κατά 60% — μια σημαντική ποσότητα. Μια πρόταση που έχει διατυπωθεί περιλαμβάνει την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων σε αντάλλαγμα για την παράδοση των αποθεμάτων από την Τεχεράνη.

Το Ιράν έχει ζητήσει σημαντική ελάφρυνση των κυρώσεων και αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων ύψους άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως δήλωσε στο CNN πηγή που είναι εξοικειωμένη με τις διαπραγματεύσεις.

Περιορισμοί στον εμπλουτισμό ουρανίου

Η διάρκεια της αναστολής του προγράμματος εμπλουτισμού του Ιράν παραμένει ένα άλλο σημείο διαφωνίας. Ο Ιρανός αξιωματούχος που μίλησε στο CNN απέρριψε τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι η Τεχεράνη συμφώνησε να σταματήσει το πρόγραμμα επ’ αόριστον, λέγοντας ότι το Ιράν «ποτέ δεν θα δεχτεί» να αποτελεί «εξαίρεση από το διεθνές δίκαιο».

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών το προπερασμένο Σαββατοκύριακο, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές πρότειναν μια 20ετή αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, όπως ανέφερε στο CNN πηγή που έχει γνώση των συζητήσεων. Το Ιράν απάντησε με πρόταση για πενταετή αναστολή, την οποία οι ΗΠΑ απέρριψαν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ

Ο κόσμος ανάσασε με ανακούφιση την περασμένη Παρασκευή, όταν το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα επαναλειτουργήσει το στενό του Ορμούζ, η οποία είχε ουσιαστικά κλείσει για σχεδόν δύο μήνες.

Ωστόσο, η ανάπαυλα ήταν βραχύβια. Στη συνέχεια, το Ιράν επέβαλε εκ νέου αυστηρούς περιορισμούς στη ναυτιλία, ως απάντηση στη δήλωση του Τραμπ ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα συνεχιστεί έως ότου επιτευχθεί συμφωνία. Δύο πλοία ανέφεραν επιθέσεις το Σάββατο, ενώ προσπαθούσαν να περάσουν από το στενό.

Οι γκάφες του Τραμπ

Εν τω μεταξύ, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δήλωσαν κατ’ ιδίαν στο CNN ότι τα δημόσια σχόλια του προέδρου ήταν επιζήμια για τις συνομιλίες. Παράλληλα, Αμερικανοί αξιωματούχοι υποψιάζονται ότι υπάρχει χάσμα μεταξύ της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, με επικεφαλής τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλίμπαφ και τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, και του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, γεγονός που οδηγεί σε ερωτήματα σχετικά με το ποιος μπορεί τελικά να υπογράψει μια συμφωνία.

Ο Τραμπ με τις αναρτήσεις του προσπαθούσε να κάνει το Ιράν να φανεί αδύναμο και γι αυτό η Τεχεράνη αντέδρασε, με την συμφωνία να είναι πλέον στον «αέρα». «Οι Ιρανοί δεν εκτίμησαν το γεγονός ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ διαπραγματευόταν μέσω των κοινωνικών μέσων και έδινε την εντύπωση ότι είχαν αποδεχτεί θέματα για τα οποία δεν είχαν ακόμη συμφωνήσει, και τα οποία δεν είναι δημοφιλή στον λαό τους», δήλωσε στο CNN ένα πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με τις συνομιλίες.

Ο Τραμπ εκτός από τις απειλές και το θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου, έκανε μια σειρά ακόμη από δηλώσεις που εξόργισαν την Τεχεράνη: δήλωσε στο Bloomberg ότι το Ιράν είχε συμφωνήσει σε μια «απεριόριστη» αναστολή του πυρηνικού του προγράμματος, στο CBS News ότι η Τεχεράνη «συμφώνησε σε όλα» και θα συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου της και στο Axios ότι μια συνάντηση «πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο και νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία την επόμενη ή δύο μέρες».

Το Ιράν είχε συμφωνήσει σε μια σειρά από προβλέψεις που δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Ισχυρίστηκε επίσης ότι η Τεχεράνη είχε συμφωνήσει σε πολλές από τις πιο αμφιλεγόμενες απαιτήσεις των ΗΠΑ – συμπεριλαμβανομένου του ότι είχε συμφωνήσει να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο – και κήρυξε τον επικείμενο τερματισμό του πολέμου. Ο Τραμπ όμως βιάστηκε να το πει δημόσια και το Ιράν έσπευσε να τον διαψεύσει, όπως το ίδιο έγινε και με τις συνομιλίες.

Διαψεύσεις από Τεχεράνη

Από την πλευρά της η Τεχεράνη προχώρησε στη διάψευση των διεθνών δημοσιευμάτων που κάνουν λόγο για έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν στο Πακιστά. Όπως μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, καμία ιρανική αντιπροσωπεία δεν έχει αναχωρήσει για το Πακιστάν για να λάβει μέρος σε ειρηνευτικές συνομιλίες, διαψεύδοντας δημοσιεύματα που μιλούσαν για ταξίδι Ιρανών αντιπροσώπων στο Ισλαμαμπάντ και προγραμματισμένες ώρες για αμερικανοϊρανικές συνομιλίες. «Μέχρι στιγμής, καμία ιρανική αντιπροσωπεία δεν έχει αναχωρήσει για το Ισλαμαμπάντ, στο Πακιστάν, είτε πρόκειται για βασική είτε για δευτερεύουσα αντιπροσωπεία», μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, διαψεύδοντας πληροφορίες περί του αντιθέτου.

Δύσκολος ο δρόμος για την επιτυχία

Την ίδια στιγμή ο Μάλκολμ Ντέιβις, αναλυτής αμυντικής στρατηγικής στο Αυστραλιανό Ινστιτούτο Στρατηγικής Πολιτικής στην Καμπέρα, δήλωσε στο CNN ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν «εύκολο δρόμο προς την επιτυχία» στον πόλεμο με το Ιράν, προσθέτοντας ότι δεν είναι αισιόδοξος όσον αφορά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν κατά τη διάρκεια ενός ενδεχόμενου δεύτερου γύρου διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ αυτή την εβδομάδα, καθώς το χάσμα μεταξύ των επιθυμιών των δύο χωρών είναι πολύ μεγάλο.

«Δεν είναι πολύ πιθανό να δούμε κάτι να βγαίνει από αυτό που θα επιλύσει πραγματικά αυτή τη σύγκρουση», είπε ο Ντέιβις. Εάν οι συνομιλίες δεν οδηγήσουν σε αποτέλεσμα, οι ΗΠΑ έχουν δύο βασικές επιλογές, είπε ο Ντέιβις: είτε θα συνεχίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ, είτε θα «επιστρέψουν σε κατάσταση πολεμικών επιχειρήσεων». «Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι βομβαρδισμοί κατά του Ιράν θα πετύχουν τους στρατηγικούς στόχους των ΗΠΑ», είπε.

Προσέθεσε, δε, ότι «υπάρχει πραγματικός κίνδυνος αυτός ο πόλεμος να ξεφύγει από τον έλεγχο και να μην επιτύχει ουσιαστικά τίποτα». Εάν ο Τραμπ αποσυρθεί από τον πόλεμο και κηρύξει νίκη χωρίς να έχει επιτύχει τους στόχους του, όπως η κατάργηση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, αντίπαλοι όπως η Κίνα και η Ρωσία θα θεωρήσουν τις ΗΠΑ αδύναμες, πρόσθεσε ο Ντέιβις.

«Οι Ιρανοί έχουν αποδειχθεί ουσιαστικά πιο ανθεκτικοί αντίπαλοι από ό,τι νομίζω ότι πίστευαν οι ΗΠΑ», είπε ο Ντέιβις. «Είναι μια δύσκολη κατάσταση, διότι αυτή η σύγκρουση δεν αφορά μόνο το Ιράν, αλλά έχει στρατηγικές επιπτώσεις στο ευρύτερο διεθνές στρατηγικό περιβάλλον».

