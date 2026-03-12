Περσικός κόλπος: Η στιγμή της έκρηξης σε τάνκερ μετά από ιρανική επίθεση σε δύο δεξαμενόπλοια – Ελληνόκτητο το ένα

Παρανάλωμα του πυρός έγιναν δύο δεξαμενόπλοια καυσίμων στον Περσικό κόλπο μετά από επίθεση ιρανικών σκαφών φορτωμένων με εκρηκτικά, με αποτέλεσμα ένα μέλος του πληρώματος να χάνει τη ζωή του.

Χθες βλήματα είχαν πλήξει άλλα τρία πλοία σε περιοχές του Κόλπου, σύμφωνα με λιμενικές αρχές, υπηρεσίες ναυτικής ασφάλειας και εταιρείες εκτίμησης κινδύνου.

Βίντεο από το γραφείο Τύπου των ιρακινών λιμένων δείχνει το ένα δεξαμενόπλοιο να εκρήγνυνται και φλέγεται, με πυκνούς καπνούς να υψώνονται στον νυχτερινό ουρανό, ενώ πληρώματα διασώζονταν.

Τα πλοία που στοχοποιήθηκαν στις νυχτερινές επιθέσεις από ένοπλα σκάφη στον Κόλπο κοντά στο Ιράκ ήταν το Safesea Vishnu με σημαία Νήσων Μάρσαλ και το ελληνόκτητο Zefyros με σημαία Μάλτας, τα οποία είχαν φορτώσει καύσιμα στο Ιράκ.

Το Reuters επιβεβαίωσε ότι ένα από τα πλοία που εμφανίζονται στα βίντεο είναι το δεξαμενόπλοιο Zefyros, καθώς το σχήμα και τα χαρακτηριστικά του ταίριαζαν με αρχειακές εικόνες του πλοίου.

Δεδομένα παρακολούθησης πλοίων δείχνουν ότι τα δεξαμενόπλοια Zefyros και Safesea Vishnu βρίσκονταν σε ιρακινά χωρικά ύδατα στις 12 Μαρτίου 2026.

Νεκρός ένας ναυτικός, υπάρχουν και αγνοούμενοι

Οι επιθέσεις εναντίον δυο πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων στα ανοικτά του Ιράκ είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας ναυτικός στο Safesea Vishnu με τις ιρακινές αρχές, να συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό «αγνοουμένων». Οι 22 Γεωργιανοί ναυτικοί του ελληνόκτητου Zefyros είναι καλά στην υγεία τους.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση κατά του τάνκερ Safesea Vishnu, ιδιοκτησίας των ΗΠΑ, με σημαία των Νήσων Μάρσαλ.

Άλλο ένα περιστατικό κατά φορτηγού πλοίου καταγράφηκε και κοντά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η σημερινή επίθεση ακολούθησε τη νέα προειδοποίηση της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη για πιθανές επιθέσεις του Ιράν ή συμμάχων του εναντίον «πετρελαϊκών και ενεργειακών υποδομών που ανήκουν στις ΗΠΑ» στην ιρανική επικράτεια.

Το ιρακινό υπουργείο Πετρελαίου από την πλευρά του απηύθυνε έκκληση «η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε διεθνείς θαλάσσιους διαδρόμους και οδούς ενεργειακού εφοδιασμού (…) να προφυλαχθούν από περιφερειακές συρράξεις».

Η κατάσταση έχει προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι δεν θα επιτρέψει την εξαγωγή «ούτε ενός λίτρου» πετρελαίου από τον Κόλπο όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ.

