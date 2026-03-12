NYT: Πώς ο Τραμπ και οι σύμβουλοί του υπολόγισαν λανθασμένα την αντίδραση του Ιράν στον πόλεμο

Στις 18 Φεβρουαρίου, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ εξέταζε αν θα εξαπολύσει στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε σε συνέντευξη ότι δεν ανησυχούσε πως ο επικείμενος πόλεμος θα μπορούσε να διαταράξει τις προμήθειες πετρελαίου στη Μέση Ανατολή και να προκαλέσει αναταραχή στις ενεργειακές αγορές.

Ακόμη και κατά τις ισραηλινές και αμερικανικές επιδρομές εναντίον του Ιράν τον περασμένο Ιούνιο, είπε ο Ράιτ, υπήρξε μικρή αναστάτωση στις αγορές. «Οι τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν στιγμιαία και μετά ξαναέπεσαν», είπε. Ορισμένοι από τους άλλους συμβούλους του Τραμπ συμμερίζονταν κατ’ ιδίαν παρόμοιες απόψεις, απορρίπτοντας τις προειδοποιήσεις ότι -τη δεύτερη φορά- το Ιράν ίσως διεξήγαγε οικονομικό πόλεμο κλείνοντας θαλάσσιες οδούς από τις οποίες περνά περίπου το 20% της παγκόσμιας προμήθειας πετρελαίου.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, η έκταση αυτού του λάθους υπολογισμού αποκαλύφθηκε τις τελευταίες ημέρες, καθώς το Ιράν απείλησε να ανοίξει πυρ κατά εμπορικών πετρελαιοφόρων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, το στρατηγικό «στενό σημείο» από το οποίο πρέπει να περάσουν όλα τα πλοία που εξέρχονται από τον Περσικό Κόλπο. Ως απάντηση στις ιρανικές απειλές, η εμπορική ναυσιπλοΐα στον Κόλπο έχει ουσιαστικά παγώσει, οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί και η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί εσπευσμένα να βρει τρόπους να περιορίσει μια οικονομική κρίση που έχει προκαλέσει αύξηση των τιμών της βενζίνης για τους Αμερικανούς.

Το επεισόδιο αυτό είναι χαρακτηριστικό του πόσο λανθασμένα εκτίμησαν ο Τραμπ και οι σύμβουλοί του το πώς θα αντιδρούσε το Ιράν σε μια σύγκρουση που η κυβέρνηση στην Τεχεράνη θεωρεί υπαρξιακή απειλή. Το Ιράν αντέδρασε πολύ πιο επιθετικά απ’ ό,τι στον 12ήμερο πόλεμο του περασμένου Ιουνίου, εξαπολύοντας καταιγισμούς πυραύλων και drones εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων, πόλεων σε αραβικές χώρες της Μέσης Ανατολής και ισραηλινών αστικών κέντρων.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναγκάστηκαν να προσαρμόσουν τα σχέδιά τους άμεσα, από την εσπευσμένη εντολή εκκένωσης πρεσβειών έως την επεξεργασία πολιτικών προτάσεων για τη μείωση των τιμών της βενζίνης.

Αφού αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ ενημέρωσαν κεκλεισμένων των θυρών βουλευτές την Τρίτη, ο γερουσιαστής Κρίστοφερ Σ. Μέρφι, Δημοκρατικός από το Κονέκτικατ, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η κυβέρνηση δεν είχε σχέδιο για τα Στενά του Ορμούζ και «δεν γνωρίζει πώς να τα ανοίξει ξανά με ασφάλεια».

5/ And on the Strait of Hormuz, they had NO PLAN. I can't go into more detail about how Iran gums up the Strait, but suffice it say, right now, they don't know how to get it safely back open.



Which is unforgiveable, because this part of the disaster was 100% foreseeable. — Chris Murphy 🟧 (@ChrisMurphyCT) March 11, 2026

Μέσα στην κυβέρνηση, ορισμένοι αξιωματούχοι εμφανίζονται ολοένα και πιο απαισιόδοξοι λόγω της έλλειψης σαφούς στρατηγικής για το πώς θα ολοκληρωθεί ο πόλεμος. Ωστόσο, αποφεύγουν να το εκφράσουν ευθέως στον πρόεδρο, ο οποίος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η στρατιωτική επιχείρηση είναι πλήρης επιτυχία.

Ο Τραμπ έχει θέσει μαξιμαλιστικούς στόχους, όπως να απαιτήσει από το Ιράν να ορίσει ηγέτη που θα υποταχθεί σε αυτόν, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έχουν περιγράψει πιο περιορισμένους και τακτικούς στόχους που θα μπορούσαν να προσφέρουν μια έξοδο από την κρίση στο άμεσο μέλλον.

Η Καρολάιν Λέβιτ, εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, δήλωσε ότι η κυβέρνηση «διέθετε ισχυρό σχέδιο δράσης» πριν ξεσπάσει ο πόλεμος και υποσχέθηκε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν μετά τη λήξη του.

«Η σκόπιμη διατάραξη της αγοράς πετρελαίου από το ιρανικό καθεστώς είναι βραχυπρόθεσμη και αναγκαία για το μακροπρόθεσμο όφελος της εξάλειψης αυτών των τρομοκρατών και της απειλής που αποτελούν για την Αμερική και τον κόσμο», ανέφερε σε δήλωση.

«Δείξτε λίγο θάρρος»

Ο Χέγκσεθ παραδέχθηκε την Τρίτη ότι η σφοδρή αντίδραση του Ιράν εναντίον των γειτόνων του αιφνιδίασε σε κάποιο βαθμό το Πεντάγωνο. Ωστόσο, υποστήριξε ότι οι ενέργειες του Ιράν γυρίζουν μπούμερανγκ.

«Δεν μπορώ να πω ότι είχαμε προβλέψει ακριβώς ότι θα αντιδρούσαν έτσι, αλλά γνωρίζαμε ότι ήταν πιθανό», δήλωσε ο Χέγκσεθ σε συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο. «Νομίζω ότι ήταν μια επίδειξη της απελπισίας του καθεστώτος».

Ο Τραμπ έχει δείξει αυξανόμενη απογοήτευση για το πώς ο πόλεμος διαταράσσει την προμήθεια πετρελαίου, λέγοντας στο Fox News ότι τα πληρώματα των πετρελαιοφόρων πρέπει «να δείξουν λίγο θάρρος» και να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ.

Ορισμένοι στρατιωτικοί σύμβουλοι είχαν προειδοποιήσει πριν από τον πόλεμο ότι το Ιράν θα μπορούσε να εξαπολύσει επιθετική εκστρατεία ως απάντηση και ότι θα θεωρούσε την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση ως απειλή για την ύπαρξή του. Άλλοι, όμως, παρέμεναν βέβαιοι ότι η εξόντωση της ανώτατης ηγεσίας του Ιράν θα οδηγούσε στην ανάδειξη πιο πραγματιστών ηγετών που ίσως έβαζαν τέλος στον πόλεμο.

Όταν ο Τραμπ ενημερώθηκε για τον κίνδυνο αύξησης των τιμών του πετρελαίου σε περίπτωση πολέμου, αναγνώρισε την πιθανότητα αλλά την υποβάθμισε ως βραχυπρόθεσμο πρόβλημα που δεν έπρεπε να επισκιάσει την αποστολή εξουδετέρωσης του ιρανικού καθεστώτος. Έδωσε εντολή στον Ράιτ και στον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ να επεξεργαστούν επιλογές για πιθανή εκτόξευση των τιμών.

Ωστόσο, ο πρόεδρος δεν μίλησε δημόσια για αυτές τις επιλογές -που περιλαμβάνουν ασφάλιση πολιτικού κινδύνου με εγγύηση της αμερικανικής κυβέρνησης και ενδεχόμενη συνοδεία από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ– για περισσότερες από 48 ώρες μετά την έναρξη της σύγκρουσης. Οι συνοδείες δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί.

Ο Ράιτ προκάλεσε αναταραχή στις αγορές την Τρίτη όταν ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Πολεμικό Ναυτικό είχε συνοδεύσει με επιτυχία ένα πετρελαιοφόρο μέσω των Στενών του Ορμούζ. Η ανάρτησή του ανέβασε τις μετοχές και καθησύχασε τις αγορές πετρελαίου. Όταν όμως τη διέγραψε, αφού αξιωματούχοι της κυβέρνησης δήλωσαν ότι δεν είχε γίνει καμία συνοδεία, οι αγορές βυθίστηκαν ξανά σε αναταραχή.

Οι προσπάθειες επανέναρξης των μεταφορών περιπλέκονται από πληροφορίες ότι το Ιράν ετοιμαζόταν να τοποθετήσει νάρκες στο στενό, σύμφωνα με έναν αμερικανό αξιωματούχο. Η επιχείρηση του Ιράν βρισκόταν στα πρώτα της στάδια, αλλά οι προετοιμασίες ανησύχησαν την κυβέρνηση Τραμπ. Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ότι οι δυνάμεις του επιτέθηκαν σε 16 ιρανικά πλοία τοποθέτησης ναρκών κοντά στο στενό.

Καθώς η σύγκρουση ταράζει τις παγκόσμιες αγορές, Ρεπουμπλικανοί στην Ουάσιγκτον έχουν αρχίσει να ανησυχούν ότι οι αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου θα πλήξουν τις προσπάθειές τους να πείσουν τους ψηφοφόρους για την οικονομική τους ατζέντα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Ο Τραμπ, τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά, υποστηρίζει ότι το πετρέλαιο της Βενεζουέλας θα μπορούσε να βοηθήσει στην απορρόφηση των κραδασμών από τον πόλεμο με το Ιράν. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την Τρίτη την κατασκευή νέου διυλιστηρίου στο Τέξας, που, σύμφωνα με αξιωματούχους, θα μπορούσε να αυξήσει την προσφορά πετρελαίου και να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα προκαλέσει μακροπρόθεσμη ζημιά στις αγορές πετρελαίου.

Μια πιθανή διέξοδος

Η βεβαιότητα που είχαν αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου ότι οι θαλάσσιες οδοί θα παρέμεναν ανοιχτές προκαλεί έκπληξη, δεδομένου ότι ο Τραμπ είχε εγκρίνει πέρυσι στρατιωτική εκστρατεία κατά των Χούθι -μιας υεμενίτικης ομάδας που υποστηρίζεται από το Ιράν- οι οποίοι με επιθέσεις πυραύλων και drones είχαν παραλύσει το θαλάσσιο εμπόριο στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον περασμένο Μάρτιο, με την οποία ανακοίνωσε ότι ενέκρινε στρατιωτικά πλήγματα κατά των Χούθι, ο Τραμπ είχε πει ότι οι επιθέσεις τους είχαν κοστίσει δισεκατομμύρια δολάρια στην παγκόσμια οικονομία και ότι «καμία τρομοκρατική δύναμη δεν θα εμποδίσει αμερικανικά εμπορικά και πολεμικά πλοία να πλέουν ελεύθερα στις θαλάσσιες οδούς του κόσμου».

"To all Houthi terrorists, YOUR TIME IS UP…" –President Donald J. Trump pic.twitter.com/P4qwgyDs8c — President Donald J. Trump (@POTUS) March 15, 2025

Ωστόσο, από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, ο Τραμπ δεν έχει δώσει ένα σταθερό μήνυμα. Κατ’ ιδίαν, συνεργάτες του έχουν εκφράσει απογοήτευση για την έλλειψη πειθαρχίας του στην επικοινωνία των στόχων της στρατιωτικής εκστρατείας προς το κοινό.

Ο Τραμπ έχει πει τόσο ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να διαρκέσει πάνω από έναν μήνα όσο και ότι ήταν «σχεδόν ολοκληρωμένος». Έχει επίσης δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «προχωρήσουν ακόμη πιο αποφασιστικά από ποτέ».

Ωστόσο, οι Ρούμπιο και Χέγκσεθ φαίνεται να έχουν συντονίσει προς το παρόν τα μηνύματά τους γύρω από τρεις συγκεκριμένους στόχους που άρχισαν να παρουσιάζουν δημόσια τη Δευτέρα και την Τρίτη.

«Οι στόχοι αυτής της αποστολής είναι σαφείς», δήλωσε ο Ρούμπιο σε εκδήλωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ τη Δευτέρα, πριν από τη δική του συνέντευξη Τύπου του Τραμπ. «Είναι να καταστραφεί η ικανότητα αυτού του καθεστώτος να εκτοξεύει πυραύλους, τόσο καταστρέφοντας τους πυραύλους και τους εκτοξευτές τους· να καταστραφούν τα εργοστάσια που κατασκευάζουν αυτούς τους πυραύλους· και να καταστραφεί το ναυτικό τους».

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ παρουσίασε μάλιστα τους τρεις στόχους σε μορφή κουκκίδων και προέβαλε βίντεο με τον Ρούμπιο να τους αναφέρει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

From the start, the Trump admin made the objectives of Operation Epic Fury unmistakably clear:



• Destroy the Iranian regime’s missile arsenal

• Eliminate its Navy

• Ensure Iran can NEVER obtain a nuclear weapon

• End the threat posed by its terrorist proxies pic.twitter.com/FBWBZkVYfM — The White House (@WhiteHouse) March 12, 2026

Η παρουσίαση του Ρούμπιο -ο οποίος είναι επίσης σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου- φάνηκε να προετοιμάζει το έδαφος για να τερματίσει ο πρόεδρος τον πόλεμο νωρίτερα παρά αργότερα. Στη συνέντευξη Τύπου του, ο Τραμπ καυχήθηκε ότι ο αμερικανικός στρατός είχε ήδη καταστρέψει την ικανότητα του Ιράν για βαλλιστικούς πυραύλους και το ναυτικό του. Προειδοποίησε όμως επίσης για ακόμη πιο επιθετική δράση αν οι ιρανοί ηγέτες επιχειρήσουν να διακόψουν την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία.

Ο Μάθιου Πότινγκερ, που ήταν αναπληρωτής σύμβουλος εθνικής ασφάλειας στην πρώτη κυβέρνηση Τραμπ, δήλωσε σε συνέντευξη ότι ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως θα μπορούσε να επιδιώξει πιο φιλόδοξους πολεμικούς στόχους που θα απαιτούσαν τουλάχιστον εβδομάδες.

«Στη συνέντευξη Τύπου του μπορούσα να τον ακούσω να επανέρχεται σε ένα σκεπτικό για συνέχιση της σύγκρουσης για λίγο ακόμη, δεδομένου ότι το καθεστώς εξακολουθεί να δείχνει ότι δεν αποθαρρύνεται και προσπαθεί να ελέγξει τα Στενά του Ορμούζ», είπε ο Πότινγκερ, που σήμερα είναι επικεφαλής του προγράμματος για την Κίνα στο Foundation for Defense of Democracies, μια οργάνωση που υποστηρίζει στενή συνεργασία ΗΠΑ-Ισραήλ και αντιπαράθεση με το Ιράν.

«Δεν θέλει να χρειαστεί να διεξαγάγει έναν “δεύτερο γύρο” πολέμου», πρόσθεσε.

Η αναζήτηση διεξόδων από τον πόλεμο έχει γίνει πιο επείγουσα από το Σαββατοκύριακο, καθώς οι παγκόσμιες τιμές πετρελαίου αυξάνονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες καταναλώνουν γρήγορα ακριβό οπλισμό. Αξιωματούχοι του Πενταγώνου δήλωσαν σε πρόσφατες κεκλεισμένων των θυρών ενημερώσεις στο Κογκρέσο ότι ο στρατός χρησιμοποίησε πυρομαχικά αξίας 5,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων μόνο τις δύο πρώτες ημέρες του πολέμου, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους του Κογκρέσου. Το ποσό και ο ρυθμός κατανάλωσης πυρομαχικών είναι πολύ μεγαλύτερα από όσα είχαν δημοσιοποιηθεί.

Οι ιρανοί αξιωματούχοι παραμένουν προκλητικοί, λέγοντας ότι θα χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους στην παγκόσμια προμήθεια πετρελαίου για να αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να υποχωρήσουν.

«Τα Στενά του Ορμούζ είτε θα είναι ένα στενό ειρήνης και ευημερίας για όλους», δήλωσε ο Αλί Λαριτζανί, κορυφαίος αξιωματούχος εθνικής ασφάλειας του Ιράν, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη. «Ή θα είναι ένα στενό ήττας και δεινών για τους πολεμοκάπηλους».

Strait of Hormuz will either be a Strait of peace and prosperity for all or will be a Strait of defeat and suffering for warmongers. — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 10, 2026

