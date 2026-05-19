ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 00:47
19.05.2026 23:13

Σκάνδαλο κατασκοπίας στην Championship: Εκτός τελικού η Σαουθάμπτον λόγω «spygate»

Σε μια πρωτοφανή απόφαση για τα ποδοσφαιρικά δεδομένα, η Σαουθάμπτον αποβλήθηκε από τα play off της Championship λόγω υπόθεσης κατασκοπίας, που οι Άγγλοι βάφτισαν αμέσως «spygate».

Η αρμόδια επιτροπή της λίγκας δικαίωσε τη Μίντλεσμπρο, η οποία προκρίνεται στον τελικό και θα αντιμετωπίσει το Σάββατο 23 Μαΐου τη Χαλ, στον αποκαλούμενο «αγώνα των 250 εκατομμυρίων ευρώ».

Η απόφαση που αλλάζει τα δεδομένα των play off

Η υπόθεση ολοκληρώθηκε σήμερα σε πρώτο βαθμό, με την αρμόδια επιτροπή της EFL να αποφασίζει την αποβολή της Σαουθάμπτον από τα play off της Championship.

Παράλληλα, η ομάδα τιμωρήθηκε και με αφαίρεση τεσσάρων βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα, σε μια απόφαση που χαρακτηρίζεται πρωτοφανής στα ποδοσφαιρικά χρονικά.

Μετά την εξέλιξη αυτή, η Μίντλεσμπρο παίρνει τη θέση της Σαουθάμπτον στον τελικό ανόδου, όπου θα αντιμετωπίσει τη Χαλ το Σάββατο 23 Μαΐου.

Ο τελικός χαρακτηρίζεται ως ο «αγώνας των 250 εκατομμυρίων ευρώ», καθώς τόσα υπολογίζεται ότι θα είναι, κατ’ ελάχιστον, τα έσοδα για την ομάδα που θα εξασφαλίσει την άνοδο στην Premier League.

Πώς ξέσπασε το σκάνδαλο «spygate»

Η υπόθεση ξεκίνησε στις 7 Μαΐου, δύο ημέρες πριν από τον πρώτο ημιτελικό των play off, όταν η Μίντλεσμπρο υπέβαλε επίσημη καταγγελία στη λίγκα.

Σύμφωνα με την καταγγελία, άνθρωπος της Σαουθάμπτον φέρεται να κατασκόπευε την προπόνηση της ομάδας πριν από την αναμέτρηση.

Στις 9 Μαΐου, αμέσως μετά τον πρώτο ημιτελικό που ολοκληρώθηκε ισόπαλος 0-0 στο «Riverside», ο προπονητής της Μίντλεσμπρο, Κιμ Χέλμπεργκ, μίλησε ανοιχτά για «κλεψιά» από την πλευρά της Σαουθάμπτον.

Η ένταση μετά τη ρεβάνς

Στη ρεβάνς, η Σαουθάμπτον επικράτησε 2-1 στην παράταση και πήρε αγωνιστικά την πρόκριση στον τελικό. Ωστόσο, η υπόθεση είχε ήδη πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης.

Μετά τον αγώνα ακολούθησε επεισοδιακή συνέντευξη Τύπου. Ο Χέλμπεργκ έκανε λόγο για «ντροπιαστική κατασκοπία», ενώ ο προπονητής της Σαουθάμπτον, Τόντα Έκερτ, αποχώρησε εκνευρισμένος όταν ρωτήθηκε ευθέως: «Είστε κλέφτες;».

Εκκρεμεί η έφεση της Σαουθάμπτον

Η Σαουθάμπτον αναμένεται να καταθέσει άμεσα έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης.

Ωστόσο, τα χρονικά περιθώρια είναι εξαιρετικά στενά, καθώς απομένουν μόλις τέσσερις ημέρες μέχρι τον μεγάλο τελικό των play off της Championship.

