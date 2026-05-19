Άγνωστη παραμένει η αιτία της έντονης οσμής αερίου σε περιοχές της Αττικής – Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της Πυροσβεστικής

Άγνωστη παραμένει η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε την Τρίτη, 19/5, σε πολλές περιοχές της Αττικής.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι έρευνες και οι έλεγχοι του Πυροσβεστικού Σώματος, έχουν ολοκληρωθεί, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν διαπιστώθηκε μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας.

Η έντονη οσμή αερίου έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, ενώ ιδιαίτερα έντονη ήταν στα νότια προάστια και στο παραλιακό μέτωπο.

Ειδικότερα, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) από τις 11:40 δέχθηκε αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής, ενώ άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διενέργεια ελέγχων στα σημεία από όπου προέρχονταν οι αναφορές.

Αντίστοιχα, από την ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ Αττικής, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, αναφέρθηκε ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα. Παράλληλα, σε επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, σε εκτενείς ελέγχους που έχει εκτελέσει για παραπλέοντα πλοία μεταφοράς αερίου δεν αναφέρθηκε κάποιο σχετικό περιστατικό.

Για το συμβάν ενημερώθηκαν εξ αρχής η Γ.Γ. Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καθώς και η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής. «Με τα έως τώρα δεδομένα οι σταθεροί μετρητές δεν έχουν ένδειξη αυξημένων ρύπων ούτε υπάρχει κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής», κατέληγε η ανακοίνωση του υπουργείου.

