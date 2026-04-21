Η Hyundai παρουσίασε σήμερα το ολοκαίνουριο IONIQ 3 (photos)

Η Hyundai παρουσίασε σήμερα το ολοκαίνουριο IONIQ 3, ένα αμιγώς ηλεκτρικό, ευέλικτο compact hatchback που συνδυάζει τολμηρό σχεδιασμό βασισμένο στη φιλοσοφία «Art of Steel» της Hyundai και διαισθητική τεχνολογία, έχοντας παράλληλα ένα ευρύχωρο και άνετο εσωτερικό.

Εισάγοντας την τυπολογία «Aero Hatch», το αμάξωμα είναι βελτιστοποιημένο για αεροδυναμική απόδοση, γενναιόδωρους χώρους και σπορ χαρακτήρα. Ο σχεδιασμός συνδυάζει ένα χαμηλό, κομψό εμπρός τμήμα με μια συνεχόμενη γραμμή οροφής που μεγιστοποιεί τη ροή του αέρα, διατηρώντας παράλληλα την ευρυχωρία της καμπίνας και δημιουργώντας μια ξεχωριστή ισορροπία μεταξύ αεροδυναμικής απόδοσης και χώρων στο εσωτερικό.

Το χαμηλό και κομψό εμπρός μέρος μεταβαίνει σε μια χαρακτηριστική γραμμή οροφής που εκτείνεται ευθύγραμμα πάνω από τους εμπρός και πίσω επιβάτες πριν καταλήξει προς την πίσω αεροτομή. Αυτή η σχεδίαση μεγιστοποιεί την ευρυχωρία στο εσωτερικό, προσφέροντας αυξημένο χώρο για το κεφάλι και βελτιωμένη άνεση για τους πίσω επιβάτες.

Είναι βασισμένο στην Electric-Global Modular Platform του Hyundai Motor Group με ηλεκτρική αρχιτεκτονική 400 Volt, ενώ διατίθενται δύο επιλογές μπαταρίας, προσφέροντας αυτονομία άνω των 344 χιλιομέτρων (Standard Range), ενώ η έκδοση Long Range ξεπερνά τα 496 χιλιόμετρα.

Διαβάστε επίσης:

