search
ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 17:49
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Η Hyundai παρουσίασε σήμερα το ολοκαίνουριο IONIQ 3 (photos)

mk-ext-01

Η Hyundai παρουσίασε σήμερα το ολοκαίνουριο IONIQ 3, ένα αμιγώς ηλεκτρικό, ευέλικτο compact hatchback που συνδυάζει τολμηρό σχεδιασμό βασισμένο στη φιλοσοφία «Art of Steel» της Hyundai και διαισθητική τεχνολογία, έχοντας παράλληλα ένα ευρύχωρο και άνετο εσωτερικό.

Εισάγοντας την τυπολογία «Aero Hatch», το αμάξωμα είναι βελτιστοποιημένο για αεροδυναμική απόδοση, γενναιόδωρους χώρους και σπορ χαρακτήρα. Ο σχεδιασμός συνδυάζει ένα χαμηλό, κομψό εμπρός τμήμα με μια συνεχόμενη γραμμή οροφής που μεγιστοποιεί τη ροή του αέρα, διατηρώντας παράλληλα την ευρυχωρία της καμπίνας και δημιουργώντας μια ξεχωριστή ισορροπία μεταξύ αεροδυναμικής απόδοσης και χώρων στο εσωτερικό.

Το χαμηλό και κομψό εμπρός μέρος μεταβαίνει σε μια χαρακτηριστική γραμμή οροφής που εκτείνεται ευθύγραμμα πάνω από τους εμπρός και πίσω επιβάτες πριν καταλήξει προς την πίσω αεροτομή. Αυτή η σχεδίαση μεγιστοποιεί την ευρυχωρία στο εσωτερικό, προσφέροντας αυξημένο χώρο για το κεφάλι και βελτιωμένη άνεση για τους πίσω επιβάτες.

Είναι βασισμένο στην Electric-Global Modular Platform του Hyundai Motor Group με ηλεκτρική αρχιτεκτονική 400 Volt, ενώ διατίθενται δύο επιλογές μπαταρίας, προσφέροντας αυτονομία άνω των 344 χιλιομέτρων (Standard Range), ενώ η έκδοση Long Range ξεπερνά τα 496 χιλιόμετρα.

Διαβάστε επίσης:

Μάχη για το No1 στις ταξινομήσεις αυτοκινήτων στην Ελλάδα – Τα πρώτα δύο απέχουν πέντε μονάδες

Αυτό είναι το best-seller αυτοκίνητο στην Ελλάδα για τον Μάρτιο – Έφτασε τις 866 ταξινομήσεις

Το ομορφότερο οικογενειακό SUV με 272 ίππους και κατανάλωση 1,6 lt/100km

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kasselakis polakis 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άγριος καβγάς Κασσελάκη – Πολάκη για την αναβολή σε δίκη: «Το βάζεις στα πόδια» – «Είσαι απελπισμένος και απατεώνας»

OIL_PRICES
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία σφίγγει τη ενεργειακή θηλιά στη Γερμανία: Κόβει τις ροές πετρελαίου από το Καζακστάν μέσω του αγωγού Druzhba

ANDROULAKIS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Δεν μας έφτανε το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, φτάσαμε στο σημείο να θρηνούμε την καταστροφή ζωικού κεφαλαίου

kairos vroxi athina – new
ΕΛΛΑΔΑ

Κολυδάς για την αλλαγή του καιρού: «Ούτε χειμωνιάτικη ούτε φθινοπωρινή, μια κλασική ανοιξιάτικη μεταβολή»

istabul
ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησε η δίκη για την τετραμελή οικογένεια που ξεκληρίστηκε από δηλητηρίαση στην Κωνσταντινούπολη 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
benitez
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

dimitris_markopoulos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

pliromi-kinito-karta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

georgiadis – papakosta- karystianoy- panagopoylos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Οι απώλειες της ΝΔ λόγω Λαζαρίδη, οι άρσεις ασυλίας και οι Καραμανλής-Παπακώστα, ο ελιγμός του Άδωνι, οι κενές θέσεις σε Τσίπρα-Καρυστιανού και η «βόμβα» Παναγόπουλου

evroekloges_kalpi_1004_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Η ΝΔ «πληρώνει» ΟΠΕΚΕΠΕ και Λαζαρίδη - Τρίτο το κόμμα Καρυστιανού, καταρρέει η Πλεύση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 17:48
kasselakis polakis 77- new
OIL_PRICES
ANDROULAKIS NEW
1 / 3