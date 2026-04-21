Μάχη για το No1 στις ταξινομήσεις αυτοκινήτων στην Ελλάδα – Τα πρώτα δύο απέχουν πέντε μονάδες

Οι ταξινομήσεις αυτοκινήτων στην Ελλάδα έχουν φτάσει στο σημείο της χρονιάς όπου τα πρώτα πραγματικά συμπεράσματα αρχίζουν να σχηματίζονται, αλλά τίποτα δεν έχει ακόμη κριθεί οριστικά.

Και αν υπάρχει ένα στοιχείο που δείχνει πόσο οριακή είναι η κατάσταση στην κορυφή, αυτό είναι η διαφορά ανάμεσα στα δύο μοντέλα που οδηγούν την κούρσα των πωλήσεων: μόλις πέντε ταξινομήσεις.

Το νέο Citroen C3 βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση του συνόλου της ελληνικής αγοράς στο τρίμηνο, με 1.692 ταξινομήσεις, ενώ ακριβώς πίσω του ακολουθεί το Toyota Yaris Cross με 1.687. Με απλά λόγια, η απόσταση ανάμεσα στο Νο1 και το Νο2 είναι σχεδόν συμβολική. Πρόκειται ουσιαστικά για μια ισοπαλία που απλώς δεν γράφεται έτσι στον πίνακα.

