ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 20:10
21.04.2026 18:13

Κραν Μοντανά: Έξαλλη η Μελόνι με τους Ελβετούς – Νοσοκομεία έστειλαν λογαριασμούς χιλιάδων ευρώ στους Ιταλούς τραυματίες

Την οργή της Τζόρτζια Μελόνι προκάλεσαν οι υπέρογκοι λογαριασμοί που έλαβαν από ελβετικό νοσοκομείο τραυματίες της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε την παραμονή Πρωτοχρονιάς σε ένα μπαρ στο ελβετικό θέρετρο σκι του Κραν Μοντανά.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός δήλωσε σοκαρισμένη και τόνισε ότι ανέθεσε στον Ιταλό πρεσβευτή στη Βέρνη να επιληφθεί του θέματος για να βεβαιωθεί ότι οι ελβετικές αρχές θα τηρήσουν τις υποσχέσεις τους ότι η Ελβετία θα πληρώσει τους λογαριασμούς και ότι οι εμπλεκόμενες ιταλικές οικογένειες δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν ούτε ένα φράγκο.

«Σοκαρίστηκα από την είδηση ​​για τους λογαριασμούς συνολικού ύψους δεκάδων χιλιάδων ευρώ που έστειλε ένα ελβετικό νοσοκομείο στις οικογένειες νέων, που είναι θύματα της πυρκαγιάς την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο Κραν Μοντανά», τόνισε η Μελόνι.

«Ένα νοσοκομείο στη Σιόν έφτασε στο σημείο να ζητήσει πάνω από 70.000 ευρώ για λίγες μόνο ώρες νοσηλείας», κατήγγειλε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

«Οι ελβετικές αρχές μας διαβεβαίωσαν ότι πρόκειται για λάθος και ότι οι οικογένειες δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν τίποτα. «Ωστόσο, ζήτησα από τον πρεσβευτή να ελέγξει αυτό το θέμα με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, επειδή θα ήταν απεχθές τέτοιο κόστος να βαρύνει τα θύματα ή την Ιταλία.

«Η ιταλική κυβέρνηση», συμπλήρωσε, «επαναλαμβάνει την αλληλεγγύη της προς τους νέους που επηρεάστηκαν και τις οικογένειές τους και θα συνεχίσει να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να ρίξει φως στην τραγωδία και να καθοριστούν οι υπεύθυνοι» ανέφερε η Μελόνι.

Υπενθυμίζεται ότι σαράντα ένας άνθρωποι σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων έξι Ιταλών εφήβων και 115 ακόμη τραυματίστηκαν στην τραγωδία στο ελβετικό θέρετρο. Η πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation είχε θύματα κυρίως εφήβους και νέους ενήλικες. Σύμφωνα με την εισαγγελία και αρκετές μαρτυρίες, σπινθηροβόλα κεριά προκάλεσαν την ανάφλεξη ηχομονωτικού υλικού στην οροφή του υπόγειου μπαρ, όπου πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί για να γιορτάσει την έλευση του νέου έτους.

Το ζευγάρι των Γάλλων ιδιοκτητών του μπαρ ερευνάται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματικές βλάβες από αμέλεια και πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια.

Η έρευνα της ελβετικής εισαγγελίας για αναζήτηση ποινικών ευθυνών έχει διευρυνθεί και στο μικροσκόπιό της προστέθηκε πρόσφατα ο δήμαρχος του Κραν Μοντανά.

