search
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.02.2026 18:25
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.02.2026 17:00

Ελβετία: Στους 41 οι νεκροί της πυρκαγιάς στο Κραν Μοντανά – 18χρονος εγκαυματίας υπέκυψε στα τραύματα του

01.02.2026 17:00
elvetia-cran-montana

Ένας 18χρονος Ελβετός υπέκυψε χθες, Σάββατο, στα τραύματά του ανεβάζοντας σε 41 τον αριθμό των νεκρών από την πυρκαγιά που σημειώθηκε σε μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο Κραν-Μοντανά τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές δικαστικές αρχές.

Ελβετός υπήκοος ηλικίας 18 ετών πέθανε στο νοσοκομείο της Ζυρίχης στις 31 Ιανουαρίου, ανακοίνωσε η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ σε ανακοίνωση που διαβίβασε στο Γαλλικό Πρακτορείο ακριβώς έναν μήνα μετά την τραγωδία.

Ο απολογισμός της πυρκαγιάς στο μπαρ ‘Le Constellation’ την 1η Ιανουαρίου 2026 ανέρχεται πλέον σε 41 νεκρούς, πρόσθεσε.

Ο προηγούμενος απολογισμός των αρχών ήταν 40 νεκροί και 116 τραυματίες. Δεκάδες τραυματίες, πολλοί από τους οποίους φέρουν σοβαρά τραύματα, εξακολουθούσαν να νοσηλεύονται τις τελευταίες επτά ημέρες στην Ελβετία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία και στο Βέλγιο.

Στους 41 νεκρούς που ήταν ηλικίας από 14 έως 39 ετών περιλαμβάνονται 23 Ελβετοί, εκ των οποίων ο ένας έχει επίσης γαλλική υπηκοότητα, και 18 ξένοι (οκτώ Γάλλοι μεταξύ των οποίων μια Γαλλοισραηλινοβρετανή, έξι Ιταλοί, μεταξύ των οποίων ένας υπήκοος Ιταλίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μία Βελγίδα, μία Πορτογαλίδα, ένας Ρουμάνος και ένας Τούρκος).

Στους 115 τραυματίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων 67 Ελβετοί, 21 Γάλλοι, δέκα Ιταλοί και τέσσερις Σέρβοι.

Η πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation, που είχε θύματα κυρίως εφήβους κα νέους ενήλικες, προκλήθηκε σύμφωνα με την έρευνα από σπίθες κεριών συντριβάνι που έπεσαν στο αφρώδες υλικό για απορρόφηση του ήχου στην οροφή του υπογείου του κτιρίου.

Η έρευνα αναμένεται να αποκαλύψει τις ακριβείς συνθήκες της πυρκαγιάς, το αν τηρήθηκαν οι κανόνες ασφαλείας από τους ιδιοκτήτες και να αναδείξει διάφορες ευθύνες.

Το ζευγάρι των Γάλλων ιδιοκτητών του μπαρ ερευνάται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματικές βλάβες από αμέλεια και πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια.

Η ποινική έρευνα έχει επίσης στο στόχαστρο από την Τετάρτη δύο αξιωματούχους ασφαλείας της κοινότητας του Κραν-Μοντανά, που παραδέχθηκε ότι είχε παραλείψει να κάνει ελέγχους ασφαλείας και πυρκαγιάς στο μπαρ από το 2019, ενώ αυτοί θα έπρεπε να είναι ετήσιοι.

Διαβάστε επίσης:

Τουρκία: Διπλή τραγωδία στην Αττάλεια – 16 νεκροί και 30 τραυματίες τραυματίες σε δύο τροχαία μέσα σε λίγη ώρα

Μάικλ Τζάκσον: Ανατριχιαστικά ηχητικά για ανήλικα – «Θα αυτοκτονούσα αν δεν ξαναέβλεπα παιδιά, ερωτεύονται την προσωπικότητα μου» (Video)

Ζελένσκι: Οι συνομιλίες με Ρωσία και ΗΠΑ θα επαναληφθούν στις 4 Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
snoop-doggs-new
LIFESTYLE

Θρήνος στη οικογένεια του Snoop Dogg: Η κόρη του ανακοίνωσε τον θάνατο της 10 μηνών εγγονής του

levadeiakos-panigiriko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Ο Λεβαδειακός συνεχίζει να βλέπει… Ευρώπη -Νίκησε 3-1 τον Αστέρα Τρίπολης

treno
ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Διεκόπη η κυκλοφορία τρένων στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη λόγω πυρκαγιάς

ratner_melania
ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Έπσταϊν: Στα αρχεία των αμερικανικών αρχών φωτογραφίες του σκηνοθέτη του «Μelania»

aeroplano1
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στον αέρα: Αεροπλάνο με προορισμό την Ρόδο επέστρεψε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λόγω έντονων αναταράξεων (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moutafi-new
LIFESTYLE

Ελισάβετ Μουτάφη: «Με θυμώνει να πετάς στα σκουπίδια την τηλεόραση και να υποτιμάς τον κόσμο που αυτή υπηρετεί»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πλειστηριασμοί,όταν δεν αγοράζεις ακίνητο, αλλά… δίκη

kalivatsis
LIFESTYLE

Καλυβάτσης για ΑΜΑΝ: Αν αυτά που γυρίζαμε τα κάναμε σήμερα, θα ήμασταν όλοι φυλακή

usa-mosxaraki-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Απ’ τα αλώνια στα… σαλόνια: Οικογένεια στις ΗΠΑ «υιοθετεί» νεογέννητο μοσχαράκι για να το σώσει από το πολικό ψύχος (Photos)

germanoy-new
LIFESTYLE

Η απάντηση της Γερμανού στον Πρέκα για τις «βρώμικες μπουγάδες»: «Θα προσέχω την άλλη φορά να κατεβάσω βαθμούς στο πλυντήριό μου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 01.02.2026 18:19
snoop-doggs-new
LIFESTYLE

Θρήνος στη οικογένεια του Snoop Dogg: Η κόρη του ανακοίνωσε τον θάνατο της 10 μηνών εγγονής του

levadeiakos-panigiriko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Ο Λεβαδειακός συνεχίζει να βλέπει… Ευρώπη -Νίκησε 3-1 τον Αστέρα Τρίπολης

treno
ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Διεκόπη η κυκλοφορία τρένων στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη λόγω πυρκαγιάς

1 / 3