Κραν Μοντανά: «Νομίζω πως έχω καεί, στείλτε ασθενοφόρα» – Σοκαριστικά ηχητικά ντοκουμέντα από τη νύχτα της τραγωδίας

Ηχητικά ντοκουμέντα των ανθρώπων που ζητούσαν βοήθεια από την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης τη βραδιά της φονικής πυρκαγιάς στο μπαρ Κοστελασιόν στο Κραν Μοντανά είδαν το φως της δημοσιότητας

Συγκλονίζουν όσο περιγράφουν οι νέοι που βρίσκονταν στο μπαρ, αλλά και οι εκκλήσεις των γιατρών και των διασωστών που έφτασαν στο Κραν Μοντανά.

Όπως προκύπτει, τη νύχτα της φονικής πυρκαγιάς στο μπαρ Κοστελασιόν έγιναν περισσότερες από 170 κλήσεις στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, μέσα σε μόλις μιάμιση ώρα.

Τις τηλεφωνικές κλήσεις προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, έφερε στο φως το BFM. Οι φωνές των αυτοπτών μαρτύρων καταγράφουν τον τρόμο όσων εγκλωβίστηκαν ή προσπάθησαν να σωθούν από τη φονική πυρκαγιά στο μπαρ Κονστελασιόν.

Crans-Montana, gli audio delle richieste d'aiuto al numero d'emergenza diffusi da BfmTv. Quella notte dal Constellation ne giunsero 171 in un'ora e mezza. #ANSAhttps://t.co/czj2FNjsgq pic.twitter.com/mg6aEm2nWS — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) January 30, 2026

Οι παρευρισκόμενοι καλούσαν ασταμάτητα, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να ζητήσουν βοήθεια.

Οι συνομιλίες αποτυπώνουν τόσο το σοκ των πρώτων διασωστών που έφτασαν στο σημείο, όσο και την πίεση που δέχθηκαν οι γιατροί καλούμενοι να διαχειριστούν μια πρωτοφανή κατάσταση.

«Υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 30 τραυματίες», αναφέρεται σε μία από τις κλήσεις, με τον επικεφαλής να δηλώνει: «Θέτω σε εφαρμογή το σχέδιο έκτακτης ανάγκης».

«Πρέπει να έχουν πεθάνει πολλοί άνθρωποι, στείλτε ασθενοφόρα»

Χαρακτηριστική είναι η κλήση ενός από τους θαμώνες του μπαρ, που ζητάει να σταλεί ασθενοφόρο στο σημείο.

«Παραλίγο να πεθάνω στο Κονστελασιόν. Νομίζω πως έχω καεί. Το Κονστελασιόν έχει καεί ολοκληρωτικά. Νομίζω ότι οι φίλοι μου είναι μέσα νεκροί, πρέπει να έχουν πεθάνει πολλοί άνθρωποι, στείλτε ασθενοφόρα».

Οι ηχητικές καταγραφές των απεγνωσμένων εκκλήσεων για βοήθεια φτάνουν την ημέρα που η εισαγγελία του Βαλαί παρέχει νομική βοήθεια στην Ιταλία. Οι εισαγγελείς της Ρώμης θα έχουν επιτέλους πρόσβαση στα έγγραφα της έρευνας. Οι ηχητικές καταγραφές αποτελούν πλέον μέρος του φακέλου έρευνας του εισαγγελέα της Σιόν.

Πανικόβλητοι συγγενείς αναζητούν πληροφορίες

Όταν έγινε γνωστό ότι έχει υπάρξει πυρκαγιά στο Κονστελασιόν ανήσυχοι συγγενείς παίρνουν τηλέφωνο στις υπηρεσίες για να ζητήσουν πληροφορίες για το αν μεταξύ των θυμάτων είναι και τα δικά τους πρόσωπα.

Χαρακτηριστικός είναι ο ακόλουθος διάλογος:

Συγγενής: Υπάρχει πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά, η κόρη μου είναι εκεί, δεν έχουμε νέα της.

Τηλεφωνήτρια: Δεν μπορώ να σας δώσω πληροφορίες για την κόρη σας, αν βρίσκεται εκεί.

Συγγενής: Για πόσους ανθρώπους μιλάμε;

Τηλεφωνήτρια: Περίπου 100… λυπάμαι δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες.

Η καταστροφική πυρκαγιά στο μπαρ Κονστελασιόν άφησε πίσω της 40 νεκρούς και περισσότερους από 100 τραυματίες, σκορπίζοντας βαρύ πένθος και αναπάντητα ερωτήματα.

