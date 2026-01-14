Κραν Μοντανά: 24χρονη σερβιτόρα κρατούσε τα φονικά πυροτεχνήματα – Της είχαν πει να «ζωντανέψει την ατμόσφαιρα» και πέθανε από ασφυξία

Οι αρχές ταυτοποίησαν μια 24χρονη σερβιτόρα ως το πρόσωπο που κρατούσε τα βεγγαλικά, από τα οποία ξεκίνησε η φονική πυρκαγιά στο νυχτερινό κέντρο στο Κραν Μοντανά.

Η Cyane Panine, η οποία έχασε τη ζωή της το μοιραίο βράδυ στο μπαρ Le Constellation, αναγνωρίστηκε από τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης, σύμφωνα με τα πρακτικά των ανακρίσεων που επικαλείται η ελβετική εφημερίδα Tages-Anzeiger.

Κατά την ίδια πηγή η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης, Jessica Moretti είχε ζητήσει από την νεαρή σερβιτόρα να «ζωντανέψει την ατμόσφαιρα» στο μπαρ τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το «ζωντάνεμα» περιελάμβανε οι σερβιτόρες να βάλουν βεγγαλικά σε μπουκάλια σαμπάνιας και κάποιες από αυτές να ανέβουν στους ώμους συναδέλφων τους.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η Cyane έχασε τη ζωή της από ασφυξία «σε μια στοίβα από πτώματα πίσω από μια κλειδωμένη πόρτα».

«Πέθανε περιτριγυρισμένη από πτώματα»

Σύμφωνα με την κατάθεση του 49χρονου ιδιοκτήτη της επιχείρησης, όταν άνοιξε την πόρτα του υπογείου βρήκε την 24χρονη να πεθαίνει, ενώ ήταν περιτριγυρισμένη από «ένα σωρό πτώματα».

Όπως είπε, ήταν η κοπέλα ενός στενού οικογενειακού φίλου που την είχαν «μεγαλώσει σαν να ήταν δικό τους παιδί». Ανέφερε ακόμη ότι ο ίδιος μαζί με τον φίλο της 24χρονης «προσπαθήσαμε να την ανανήψουμε για περισσότερο από μία ώρα στο δρόμο κοντά στο μπαρ, μέχρι που οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μας είπαν ότι ήταν πολύ αργά».

«Ό,τι και αν αποκαλύψει η έρευνα, αυτή η νεαρή γυναίκα ακολούθησε τις οδηγίες των εργοδοτών της. Έκανε ό,τι της ζήτησε ο διευθύνων σύμβουλος. Αυτό δεν ήταν κάτι ασυνήθιστο. (…) Αυτή η νεαρή υπάλληλος δεν φέρει καμία ευθύνη» ανέφεραν σε δήλωσή τους οι δικηγόροι της οικογένειας της 24χρονης.

