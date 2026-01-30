search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 21:28
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.01.2026 20:56

Ο Ντόναλντ Τραμπ οργανώνει… ράλι στο κέντρο της Ουάσινγκτον για τα 250ά γενέθλια της Αμερικής

30.01.2026 20:56
donald_trump_new789

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε σήμερα, Παρασκευή 30/1, ένα εκτελεστικό διάταγμα με στόχο τη διοργάνωση ενός αγώνα αυτοκινήτων IndyCar στους δρόμους της Ουάσινγκτον, στο διάστημα μεταξύ 21ης και 23ης Αυγούστου, στο πλαίσιο των εορτασμών για τη 250η επέτειο από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το διάταγμα, το Freedom 250 Grand Prix της Ουάσινγκτον θα σηματοδοτήσει το πρώτο ράλι IndyCar στην πρωτεύουσα της χώρας.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί κοντά στο National Mall, με φόντο εμβληματικά μνημεία και αξιοθέατα της Ουάσινγκτον.

«Θα έρθει εκεί πολύς κόσμος», δήλωσε περιχαρής ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ακόμα και αν η οργάνωση του αγώνα θα μπορούσε να εξαρτηθεί από μια έγκριση του Κογκρέσου.

Το εκτελεστικό διάταγμα αποτελεί μια ασυνήθιστη προεδρική οδηγία, που αναμειγνύει τον μηχανοκίνητο αθλητισμό με τους πατριωτικούς εορτασμούς, καθώς οι ΗΠΑ πλησιάζουν στα 250α γενέθλιά τους το 2026.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες σχετικά με τη χρηματοδότηση ή τις υλικοτεχνικές διευθετήσεις για τη διέλευση των αγωνιστικών αυτοκινήτων μέσα από τους συνήθως μποτιλιαρισμένους δρόμους του κέντρου της Ουάσινγκτον.

Διαβάστε επίσης:

Απ’ τα αλώνια στα… σαλόνια: Οικογένεια στις ΗΠΑ «υιοθετεί» νεογέννητο μοσχαράκι για να το σώσει από το πολικό ψύχος (Photos)

Ο Τραμπ θέλει να στραγγαλίσει την οικονομία μας, λέει ο Κουβανός πρόεδρος, μετά τις απειλές των ΗΠΑ για δασμούς στο πετρέλαιο

Στη δημοσιότητα εκατομμύρια σελίδες από τα αρχεία Επστάιν – Ανατριχιαστικές καταγγελίες θυμάτων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
wall street 66- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κατρακυλά ο χρυσός και το ασήμι, μετά την επιλογή του Κέβιν Γουόρς για την ηγεσία της Fed

passport
ΕΛΛΑΔΑ

Άκυρο από το ΣτΕ για την έκδοση διαβατηρίων με παλαιού τύπου ταυτότητες – Ποιος ο λόγος 

donald_trump_new789
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντόναλντ Τραμπ οργανώνει… ράλι στο κέντρο της Ουάσινγκτον για τα 250ά γενέθλια της Αμερικής

ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 19 χρόνια από την απώλεια του πατέρα της, Νίκου Κούρκουλου

brooklyn-Beckham
LIFESTYLE

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ μαγείρεψε σπαγγέτι μπολονέζ … αλλά κάτι ξέχασε (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

fasoulis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

roumania troaxio paok 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανικά ΜΜΕ: Ναρκωτικές ουσίες στο αίμα του οδηγού του μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

siakantaris_3001_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Σιακαντάρης: Η μεταγραφή έκπληξη του Αλέξη Τσίπρα - Στροφή στο Κέντρο και ρωγμή στο αντισύριζα μέτωπο (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 21:25
wall street 66- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κατρακυλά ο χρυσός και το ασήμι, μετά την επιλογή του Κέβιν Γουόρς για την ηγεσία της Fed

passport
ΕΛΛΑΔΑ

Άκυρο από το ΣτΕ για την έκδοση διαβατηρίων με παλαιού τύπου ταυτότητες – Ποιος ο λόγος 

donald_trump_new789
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντόναλντ Τραμπ οργανώνει… ράλι στο κέντρο της Ουάσινγκτον για τα 250ά γενέθλια της Αμερικής

1 / 3