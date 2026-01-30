search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026
ΚΟΣΜΟΣ

30.01.2026 19:47

Ο Τραμπ θέλει να στραγγαλίσει την οικονομία μας, λέει ο Κουβανός πρόεδρος, μετά τις απειλές των ΗΠΑ για δασμούς στο πετρέλαιο

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ κατηγόρησε σήμερα τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ ότι θέλει να προκαλέσει «ασφυξία» στην οικονομία του νησιού, όπου οι καθημερινές διακοπές ρεύματος αυξάνονται και οι ουρές έξω από τα βενζινάδικα μεγαλώνουν ολοένα.

Την Πέμπτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπέγραψε ένα διάταγμα που ορίζει ότι η Ουάσινγκτον «θα μπορούσε» να επιβάλει δασμούς, αδιευκρίνιστου ύψους, στις χώρες που πωλούν πετρέλαιο στην Αβάνα, υποστηρίζοντας ότι η Κούβα συνιστά «απειλή» για την αμερικανική εθνική ασφάλεια.

Υπό ψευδή προσχήματα, στερούμενος επιχειρημάτων (…) ο πρόεδρος Τραμπ σκοπεύει να στραγγαλίσει την κουβανική οικονομία επιβάλλοντας δασμούς στις χώρες που εμπορεύονται πετρέλαιο με την Κούβα» κατήγγειλε στην πλατφόρμα Χ ο Ντίας-Κανέλ. «Αυτό το νέο μέτρο καθιστά ολοφάνερη τη φασιστική, εγκληματική και γενοκτονική φύση μιας αυλής που θυσίασε τα συμφέροντα του αμερικανικού λαού για καθαρά προσωπικούς σκοπούς», πρόσθεσε, αναφερόμενος προφανώς στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, έναν Κουβανοαμερικανό ο οποίος δεν κρύβει την επιθυμία του για αλλαγή καθεστώτος στην Αβάνα.

Το διάταγμα εντείνει τις πιέσεις στο νησί των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων, το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρή οικονομική κρίση και δυσκολεύεται να καλύψει τις ανάγκες του σε καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια. Τις τελευταίες ημέρες, οι ουρές στα βενζινάδικα της Αβάνας μεγαλώνουν συνεχώς. Οι διακοπές ηλεκτροδότησης στην πρωτεύουσα φτάνουν και τις δέκα ώρες. Σήμερα το πρωί, λόγω της διακοπής ρεύματος που δυσχεραίνει την πρόσβαση στο διαδίκτυο και τα μέσα ενημέρωσης, πολλοί Κουβανοί δεν γνώριζαν την αμερικανική απειλή. Ένας άνδρας που πήγαινε στη δουλειά του, ο Χόρχε Μαρτίνες, ενημερώθηκε από δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου και δεν έκρυψε την ανησυχία του. «Θα επηρεάσει άμεσα τη ζωή των Κουβανών. Αργά ή γρήγορα, θα έχει συνέπειες (στην οικονομία), αυτός είναι ο στόχος. Θα πρέπει να καθίσουμε και να διαπραγματευτούμε» με τον Τραμπ, σχολίασε ο 60χρονος τεχνικός πληροφορικής.

Διπλωματικές λύσεις αναζητά το Μεξικό

Στο μεταξύ, η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σεϊνμπάουμ, δήλωσε ότι η χώρα της θα αναζητήσει διπλωματικές λύσεις και εναλλακτικές για να βοηθήσει την Κούβα, μετά την απειλή των ΗΠΑ για επιβολή δασμών.

Η Σεϊνμπάουμ είπε ότι τα μέτρα της Ουάσιγκτον θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στην Κούβα, επηρεάζοντας βασικές υποδομές και νοσοκομεία.

Όπως είπε, ο Τραμπ δεν αναφέρθηκε στην Κούβα, την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν το πρωί της Πέμπτης, λίγες ώρες πριν ανακοινώσει τα μέτρα.

Η Σεϊνμπάουμ εξήγησε ότι λιγότερο από το 1% του πετρελαίου που παράγεται στο Μεξικό στέλνεται στην Κούβα, προσθέτοντας ότι δεν θέλει να θέσει σε κίνδυνο τη χώρα της, λόγω των αμερικανικών δασμών.

