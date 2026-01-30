Γροιλανδία: Βαυαρός κωμικός ύψωσε την αμερικανική σημαία στο Νουούκ – «Δεν είναι αστείο» λένε οι κάτοικοι

Κάλεσμα στους επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης και τους δημιουργούς περιεχομένου να ενεργούν υπεύθυνα απηύθυνε η δήμαρχος της πρωτεύουσας της Γροιλανδίας, μετά την αποτυχημένη προσπάθεια ενός Γερμανού κωμικού να υψώσει τη σημαία των ΗΠΑ.



Ο Μάξι Σάφροθ, 41 ετών, Βαυαρός κωμικός, προσπάθησε να ανεβάσει την αστερόεσσα σε έναν ιστό σημαίας κοντά στο πολιτιστικό κέντρο στο Νουούκ, αλλά αντιμετώπισε θυμωμένους περαστικούς, όπως γράφει ο Guardian.



Όταν τον ρώτησαν, ισχυρίστηκε ότι ήταν Αμερικανός αξιωματούχος, πριν φύγει για να αποφύγει τα βλέμματα των ντόπιων, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP που βρισκόταν στο σημείο. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Σάφροθ καταγγέλθηκε στην αστυνομία και του επιβλήθηκε πρόστιμο.

This guy attempted to raise the American flag in front of the cultural center in Nuuk. The flagpoles belong to the cultural center.

Fortunately, he was stopped in time by the staff.

If you do not respect our values, why are you in Nuuk?!



🎥: Angunnguaq Hammond – Facebook pic.twitter.com/kuciL20rXP January 28, 2026





Η Αβααρκ Όλσεν, δήμαρχος της περιοχής Σερμερσούκ, στην οποία περιλαμβάνεται η πρωτεύουσα, εξοργίστηκε. «Το να υψώνεις μια σημαία στο πολιτιστικό κέντρο της πρωτεύουσάς μας, τη σημαία μιας στρατιωτικής υπερδύναμης που εδώ και εβδομάδες υπονοεί στρατιωτική δύναμη εναντίον της χώρας μας, δεν είναι αστείο. Δεν είναι αστείο. Είναι εξαιρετικά επιβλαβές», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.



Η Όλσεν είπε ότι οι Γροιλανδοί, ιδιαίτερα τα παιδιά, ανησυχούν και φοβούνται για την τρέχουσα κατάσταση. «Όταν ενισχύετε αυτούς τους φόβους για περιεχόμενο, κλικ ή γέλια, δεν είστε τολμηροί ή δημιουργικοί. Προσθέτετε στην αγωνία ενός ήδη ευάλωτου πληθυσμού», είπε.



«Οπότε, σταματήστε πριν κάνετε βίντεο. Σκεφτείτε πριν σκηνοθετήσετε κάτι «αστείο». Σκεφτείτε αν η επόμενη ερώτησή σας ή το κόλπο σας θα ενημερώσει τον κόσμο ή απλώς θα κάνει ένα παιδί να κλάψει ή μια οικογένεια να νιώσει λιγότερο ασφαλής στη χώρα της».

Today, the man behind the satire, German comedian Maxi Schafroth, apologises to the Greenlandic people and to the staff member at the cultural centre who stopped him from raising the U.S. flag.



Q: You looked a bit uncomfortable yesterday. Did you underestimate how serious the… pic.twitter.com/vVFhSAoxGW — Orla Joelsen (@OJoelsen) January 29, 2026

Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας εργάζεται για να μετριάσει το άγχος και το στρες στον πληθυσμό που προκαλούνται από τις επανειλημμένες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει την Αρκτική περιοχή.



Ο Σάφροθ είναι γνωστός στη Γερμανία για τη συμμετοχή του στο σατιρικό πρόγραμμα Extra Drei, το οποίο μεταδίδεται στο κανάλι NDR και προσελκύει περισσότερους από 1 εκατομμύριο τηλεθεατές. Σε δήλωσή του στο γερμανικό Der Spiegel και στο πρακτορείο Ritzau, το κανάλι εξέφρασε τη λύπη του μετά το περιστατικό.



Τα μακροχρόνια εδαφικά σχέδια του Τραμπ για τη Γροιλανδία, ένα αυτόνομο δανικό έδαφος, έχουν προκαλέσει την πιο σοβαρή κρίση στην ιστορία του ΝΑΤΟ. Έκτοτε έχει ανακαλέσει την απειλή χρήσης βίας για την απόκτηση της Γροιλανδίας και έχει ξεκινήσει συνομιλίες με την Κοπεγχάγη και το Νουούκ.

