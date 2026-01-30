Ο Πούτιν «συμφώνησε σε μερική κατάπαυση του πυρός» μετά από αίτημα του Τραμπ

Ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συμφώνησε να μην επιτεθεί στο Κίεβο για μία εβδομάδα λόγω ακραίων χαμηλών θερμοκρασιών σε μια σπάνια ανθρωπιστική παύση εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ζήτησε προσωπικά την προσωρινή διακοπή κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Πούτιν, επικαλούμενος «εξαιρετικά κρύες» συνθήκες στην περιοχή. Η ανακοίνωση ήρθε καθώς νέες εκτιμήσεις αποκάλυψαν ότι ο πόλεμος έχει οδηγήσει σε περίπου 1,2 εκατομμύρια θύματα από τη Ρωσία και έως 600.000 θύματα από την Ουκρανία.

«Προσωπικά ζήτησα από τον Πρόεδρο Πούτιν να μην πυροβολήσει το Κίεβο και διάφορες πόλεις για μία εβδομάδα και συμφώνησε να το κάνει αυτό», δήλωσε ο Τραμπ σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Πέμπτη.

«Ήταν πολύ ωραίο. Πολλοί άνθρωποι είπαν: “Μην σπαταλάτε το τηλεφώνημα, δεν θα το πάρετε αυτό”. Και το έκανε», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Η προσωρινή εκεχειρία ισχύει για το Κίεβο και αρκετές άλλες ουκρανικές πόλεις, ωστόσο, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν υπάρχει επίσημη εκεχειρία μεταξύ των δύο χωρών. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι η Ρωσία έχει μετατοπίσει το βάρος των επιθέσεών της σε ουκρανικές υποδομές logistics. Τις τελευταίες ημέρες, η Ρωσία έχει βομβαρδίσει δρόμους και σιδηροδρομικές γραμμές της Ουκρανίας.

Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αποδέχθηκε το αίτημα του Τραμπ να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί στο Κίεβο, ώστε να δημιουργηθούν «ευνοϊκές συνθήκες» για ειρηνευτικές συνομιλίες. Τις τελευταίες εβδομάδες, ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στο Κίεβο έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους χωρίς θέρμανση στα σπίτια τους για ημέρες, καθώς οι θερμοκρασίες έπεσαν κάτω από τους μείον 15 βαθμούς Κελσίου.

«Ο πρόεδρος Τραμπ όντως υπέβαλε προσωπικό αίτημα στον πρόεδρο Πούτιν να αποφευχθούν τα πλήγματα στο Κίεβο για μία εβδομάδα, έως την 1η Φεβρουαρίου, προκειμένου να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, επιβεβαιώνοντας ότι ο Πούτιν συμφώνησε.

Η ανακοίνωση έρχεται καθώς το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει οδηγήσει σε περίπου 1,2 εκατομμύρια θύματα μεταξύ των Ρώσων και μεταξύ 500.000 και 600.000 θύματα μεταξύ των Ουκρανών. Αυτό περιλαμβάνει τόσο τραυματίες όσο και νεκρούς στρατιώτες.

Η Ρωσία αναγκάζεται να καλύψει τα κενά στον στρατό της με προσωπικό του ναυτικού και πυρηνικών όπλων λόγω του πρωτοφανούς αριθμού θυμάτων, σύμφωνα με τους ειδικούς.

