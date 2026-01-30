search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 19:10
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.01.2026 17:31

Ο Πούτιν «συμφώνησε σε μερική κατάπαυση του πυρός» μετά από αίτημα του Τραμπ

30.01.2026 17:31
trump-putin

Ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συμφώνησε να μην επιτεθεί στο Κίεβο για μία εβδομάδα λόγω ακραίων χαμηλών θερμοκρασιών σε μια σπάνια ανθρωπιστική παύση εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ζήτησε προσωπικά την προσωρινή διακοπή κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Πούτιν, επικαλούμενος «εξαιρετικά κρύες» συνθήκες στην περιοχή. Η ανακοίνωση ήρθε καθώς νέες εκτιμήσεις αποκάλυψαν ότι ο πόλεμος έχει οδηγήσει σε περίπου 1,2 εκατομμύρια θύματα από τη Ρωσία και έως 600.000 θύματα από την Ουκρανία.

«Προσωπικά ζήτησα από τον Πρόεδρο Πούτιν να μην πυροβολήσει το Κίεβο και διάφορες πόλεις για μία εβδομάδα και συμφώνησε να το κάνει αυτό», δήλωσε ο Τραμπ σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Πέμπτη.

«Ήταν πολύ ωραίο. Πολλοί άνθρωποι είπαν: “Μην σπαταλάτε το τηλεφώνημα, δεν θα το πάρετε αυτό”. Και το έκανε», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Η προσωρινή εκεχειρία ισχύει για το Κίεβο και αρκετές άλλες ουκρανικές πόλεις, ωστόσο, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν υπάρχει επίσημη εκεχειρία μεταξύ των δύο χωρών. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι η Ρωσία έχει μετατοπίσει το βάρος των επιθέσεών της σε ουκρανικές υποδομές logistics. Τις τελευταίες ημέρες, η Ρωσία έχει βομβαρδίσει δρόμους και σιδηροδρομικές γραμμές της Ουκρανίας.

Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αποδέχθηκε το αίτημα του Τραμπ να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί στο Κίεβο, ώστε να δημιουργηθούν «ευνοϊκές συνθήκες» για ειρηνευτικές συνομιλίες. Τις τελευταίες εβδομάδες, ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στο Κίεβο έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους χωρίς θέρμανση στα σπίτια τους για ημέρες, καθώς οι θερμοκρασίες έπεσαν κάτω από τους μείον 15 βαθμούς Κελσίου.

«Ο πρόεδρος Τραμπ όντως υπέβαλε προσωπικό αίτημα στον πρόεδρο Πούτιν να αποφευχθούν τα πλήγματα στο Κίεβο για μία εβδομάδα, έως την 1η Φεβρουαρίου, προκειμένου να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, επιβεβαιώνοντας ότι ο Πούτιν συμφώνησε.

Η ανακοίνωση έρχεται καθώς το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει οδηγήσει σε περίπου 1,2 εκατομμύρια θύματα μεταξύ των Ρώσων και μεταξύ 500.000 και 600.000 θύματα μεταξύ των Ουκρανών. Αυτό περιλαμβάνει τόσο τραυματίες όσο και νεκρούς στρατιώτες.

Η Ρωσία αναγκάζεται να καλύψει τα κενά στον στρατό της με προσωπικό του ναυτικού και πυρηνικών όπλων λόγω του πρωτοφανούς αριθμού θυμάτων, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Διαβάστε επίσης:

Βενεζουέλα: Η Ροντρίγκεζ δίνει το πετρέλαιο σε ιδιώτες – Χαλαρώνει τον κρατικό έλεγχο για να προσελκύσει επενδυτές

Συνελήφθη ο δημοσιογράφος Ντον Λέμον που κάλυπτε διαμαρτυρία κατά της ICE σε εκκλησία της Μινεσότα

Ο Τραμπ ορίζει τον Κέβιν Γουόρς στη θέση του Τζερόμ Πάουελ στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ – Πώς αντέδρασαν οι αγορές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
teyana
LIFESTYLE

Η Τεγιάνα Τέιλορ αποκάλυψε τη συμβουλή που της έδωσε η Beyonce στην αρχή της καριέρας της 

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Διψήφια τηλεθέαση κατάφερε την Πέμπτη (29/1) το «Σόι σου»

stathis siskos 66-new
MEDIA

Στέφανος Σίσκος για «Καλημέρα Ελλάδα»: «Φεύγω από το Open με νοσταλγία, αλλά με χαρά για το νέο επαγγελματικό μου σπίτι»

ADONIS_ZOI
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυση Κωνσταντοπούλου σε Γεωργιάδη – «Δεν είχε να κάνει τίποτα καλύτερο», σχολιάζει ο υπουργός

louigi-new
ΚΟΣΜΟΣ

Δικαστής μπλοκάρει ομοσπονδιακούς εισαγγελείς από το να ζητήσουν τη θανατική ποινή για τον Λουίτζι Μαντζιόνε

Δείτε όλες τις ειδήσεις
melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

fasoulis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

roumania troaxio paok 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανικά ΜΜΕ: Ναρκωτικές ουσίες στο αίμα του οδηγού του μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

siakantaris_3001_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Σιακαντάρης: Η μεταγραφή έκπληξη του Αλέξη Τσίπρα - Στροφή στο Κέντρο και ρωγμή στο αντισύριζα μέτωπο (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 19:04
teyana
LIFESTYLE

Η Τεγιάνα Τέιλορ αποκάλυψε τη συμβουλή που της έδωσε η Beyonce στην αρχή της καριέρας της 

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Διψήφια τηλεθέαση κατάφερε την Πέμπτη (29/1) το «Σόι σου»

stathis siskos 66-new
MEDIA

Στέφανος Σίσκος για «Καλημέρα Ελλάδα»: «Φεύγω από το Open με νοσταλγία, αλλά με χαρά για το νέο επαγγελματικό μου σπίτι»

1 / 3
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων Αποσύνδεση