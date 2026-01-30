Συνελήφθη ο δημοσιογράφος Ντον Λέμον που κάλυπτε διαμαρτυρία κατά της ICE σε εκκλησία της Μινεσότα

Ο δημοσιογράφος Ντον Λέμον συνελήφθη την Πέμπτη το βράδυ, σύμφωνα με τον δικηγόρο του.

Ο Λέμον ήταν με δεκάδες διαδηλωτές σε διαμαρτυρία κατά της ICE, καθώς οι πράκτορες της υπηρεσίες εισέβαλαν στην εκκλησία Cities Church στο St Paul της Μινεσότα, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, διακόπτοντας μια εκκλησιαστική λειτουργία και οδηγώντας σε έντονες αντιπαραθέσεις με τους πιστούς.

«Ο Ντον Λέμον συνελήφθη από ομοσπονδιακούς πράκτορες χθες το βράδυ στο Λος Άντζελες, όπου κάλυπτε τα βραβεία Grammy», δήλωσε ο δικηγόρος του, Άμπε Λόουελ, σε ανακοίνωσή του νωρίς την Παρασκευή. «Ο Ντον είναι δημοσιογράφος εδώ και 30 χρόνια και το συνταγματικά προστατευόμενο έργο του στη Μινεάπολη δεν διέφερε από αυτό που έκανε πάντα. Η Πρώτη Τροπολογία υπάρχει για να προστατεύει τους δημοσιογράφους των οποίων ο ρόλος είναι να ρίχνουν φως στην αλήθεια και να θεωρούν υπόλογους όσους βρίσκονται στην εξουσία».

«Αντί να διερευνά τους ομοσπονδιακούς πράκτορες που σκότωσαν δύο ειρηνικούς διαδηλωτές της Μινεσότα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ αφιερώνει τον χρόνο, την προσοχή και τους πόρους του σε αυτή τη σύλληψη και αυτή είναι η πραγματική κατηγορία για αδικοπραγία σε αυτήν την υπόθεση», πρόσθεσε ο Λόουελ. «Αυτή η άνευ προηγουμένου επίθεση στην Πρώτη Τροπολογία και η διαφανής προσπάθεια να αποσπαστεί η προσοχή από τις πολλές κρίσεις που αντιμετωπίζει αυτή η κυβέρνηση δεν θα σταθεί. Ο Ντον θα αντιταχθεί σθεναρά και διεξοδικά σε αυτές τις κατηγορίες στο δικαστήριο».

Ο Λέμον, πρώην παρουσιαστής του CNN, δήλωσε ότι ήταν παρών στη διαδήλωση ως δημοσιογράφος και όχι ως διαδηλωτής. Σε ένα βίντεο του επεισοδίου που δημοσίευσε στο YouTube, ο Λέμον λέει «Είμαι απλώς εδώ και φωτογραφίζω, δεν είμαι μέλος της ομάδας… Είμαι δημοσιογράφος».

Παρ’ όλα αυτά, ανώτεροι αξιωματούχοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσαν αμέσως και δημόσια ότι ο Λέμον θα αντιμετωπίσει κατηγορίες. Ο Λέμον δεν είχε το δικαίωμα να βρίσκεται στην ιδιωτική ιδιοκτησία της εκκλησίας, είπαν, και η διακοπή μιας εκκλησιαστικής λειτουργίας μπορεί να εμπόδισε τα συνταγματικά δικαιώματα των πιστών να εκφράζουν τη θρησκεία τους.

Η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι καταδίκασε τη διαμαρτυρία κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Μινεάπολη, λέγοντας σε συνέντευξή της στο Fox News ότι η σκηνή ήταν «φρικτή». Δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον Λέμον.

