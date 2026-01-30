Στο πόδι οι ΗΠΑ: Διαδηλώσεις και αποχές σε όλη τη χώρα με αίτημα την απομάκρυνση του ICE από τη Μινεσότα

Φοιτητικές οργανώσεις έχουν καλέσει σε αποχή και διαδηλώσεις σε ολόκληρες τις ΗΠΑ σήμερα με αίτημα την απομάκρυνση των ομοσπονδιακών πρακτόρων από τη Μινεσότα, μετά τον φονικό τραυματισμό δύο Αμερικανών πολιτών στη Μινεάπολη, περιστατικά που έχουν προκαλέσει την οργή της κοινής γνώμης.

Η έκκληση για γενική απεργία έρχεται μετά τις διαδηλώσεις της προηγούμενης Παρασκευής, όταν χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της Μινεάπολης, παρά το έντονο κρύο, ζητώντας από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει τις επιχειρήσεις για τη σύλληψη παράτυπων μεταναστών στην πόλη.

Στους δρόμους φοιτητές

Σήμερα φοιτητικές οργανώσεις δηλώνουν ότι επιδιώκουν να εντείνουν την πίεση στον Τραμπ, παρά τις δηλώσεις του ότι θα υπάρξει «μικρή αποκλιμάκωση» στη Μινεσότα.

«Θέλουμε να μετατραπεί αυτό σε ένα κίνημα με διάρκεια, οπότε στο μέλλον (θα ακολουθήσουν) περισσότερες απεργίες, περισσότερες διαμαρτυρίες», δήλωσε η Μπριάνα Τζάκσον μέλος της Ένωσης Μαύρων Φοιτητών στο πανεπιστήμιο της Μινεσότα σε βίντεο που αναρτήθηκε για την προώθηση του κινήματος διαμαρτυρίας.

«Όχι δουλειά, όχι σχολείο, όχι ψώνια. Σταματήστε τη χρηματοδότηση της ICE», είναι το σύνθημα στον ιστότοπο nationalshutdown.org στον οποίο αναφέρεται ότι θα πραγματοποιηθούν 250 διαδηλώσεις σε 46 πολιτείες και μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Σικάγο και η Ουάσινγκτον.

Στην πολιτεία Τζόρτζια μαθητές από 90 λύκεια, από την Ατλάντα ως τη Σαβάνα, σχεδιάζουν να απέχουν από τα μαθήματά τους σήμερα.

Στο μεταξύ χθες Πέμπτη η αστυνομία της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας Ουάσινγκτον συνέλαβε 54 διαδηλωτές που πραγματοποίησαν καθιστική διαμαρτυρία σε κτίριο της Γερουσίας με αίτημα να μην εγκριθεί η χρηματοδότηση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, στο οποίο υπάγεται η ICE.

Επίσης χθες ο «τσάρος των συνόρων» Τομ Χόμαν, που ανέλαβε επικεφαλής των επιχειρήσεων των υπηρεσιών μετανάστευσης στη Μινεσότα, δήλωσε ότι οι ομοσπονδιακοί πράκτορες θα περιοριστούν πλέον σε στοχευμένες επιχειρήσεις.

Εξάλλου νέες οδηγίες που εκδόθηκαν ζητούν από τους ομοσπονδιακούς πράκτορες να αποφεύγουν τη μη απαραίτητη επικοινωνία με «ταραξίες» προκείμενου να μην «υποδαυλίζουν την κατάσταση».

Έπειτα από εβδομάδες στη διάρκεια των οποίων δίνονται στη δημοσιότητα δεκάδες βίντεο που δείχνουν τις βίαιες τακτικές βαριά οπλισμένων και μασκοφόρων πρακτόρων στη Μινεάπολη, το ποσοστό των Αμερικανών που εγκρίνουν τη μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί κατά τη δεύτερη θητεία του, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων εκτίμησε ότι οι επιχειρήσεις για τον εντοπισμό παράτυπων μεταναστών έχουν ξεπεράσει τα όρια.

