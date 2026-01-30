Συρία: Επίτευξη συνολικής συμφωνίας ανακοίνωσαν Κούρδοι και Δαμασκός – Οι όροι που προβλέπονται

Οι κουρδικές αρχές, οι οποίες διοικούν την αυτόνομη περιοχή της βόρειας Συρίας, ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε συνολική συμφωνία με τη Δαμασκό.

Σύμφωνα μ’ αυτήν, τόσο οι ένοπλες δυνάμεις τους όσο και οι διοικητικοί τους θεσμοί θα ενσωματωθούν σταδιακά στους κρατικούς μηχανισμούς της Συρίας.

Την επίτευξη της συμφωνίας γνωστοποίησαν αρχικά οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), στις οποίες κυριαρχεί το κουρδικό στοιχείο, ενώ ακολούθησε επίσημη επιβεβαίωση από τη συριακή κρατική τηλεόραση.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, οι κουρδικές δυνάμεις που βρίσκονται ανεπτυγμένες στις γραμμές αντιπαράθεσης στην αυτόνομη ζώνη της βόρειας Συρίας θα αποχωρήσουν, ενώ μονάδες ασφαλείας του συριακού υπουργείου Εσωτερικών θα αναπτυχθούν στα αστικά κέντρα της Χασάκε και του Καμισλί. Οι δύο πόλεις τελούν ήδη εν μέρει υπό τον έλεγχο κυβερνητικών δυνάμεων.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία μίας μεραρχίας αποτελούμενης από τρεις ταξιαρχίες των SDF, καθώς και η συγκρότηση ξεχωριστής ταξιαρχίας για την πόλη Κομπάνι. Η Κομπάνι, η οποία σήμερα ελέγχεται από τις SDF και βρίσκεται γεωγραφικά αποκομμένη από την υπόλοιπη αυτόνομη περιοχή, θα υπαχθεί διοικητικά στην περιφέρεια του Χαλεπίου.

Στο κείμενο της συμφωνίας, όπως δημοσιοποιήθηκε από τις SDF, τονίζεται ότι βασικός στόχος είναι η εδαφική ενοποίηση της Συρίας, η πλήρης ενσωμάτωση της περιοχής και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών, με απώτερο σκοπό τη συντονισμένη ανοικοδόμηση της χώρας.

Ανώτερος αξιωματούχος της συριακής κυβέρνησης δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι η συμφωνία είναι τελική, επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας και η εφαρμογή της ξεκινά άμεσα.

Οι SDF είχαν δεχθεί σοβαρά πλήγματα τις τελευταίες εβδομάδες, έπειτα από συγκρούσεις με δυνάμεις που πρόσκεινται στη Δαμασκό, γεγονός που τις ανάγκασε να εγκαταλείψουν περιοχές της βόρειας και βορειοανατολικής Συρίας τις οποίες ήλεγχαν και να αναδιπλωθούν προς τη Χασάκε, βασικό τους προπύργιο στην περιοχή.

Οι νέες ισλαμιστικές αρχές της Δαμασκού, οι οποίες ανέλαβαν την εξουσία το 2024 μετά την ανατροπή του καθεστώτος Μπασάρ αλ-Άσαντ και τον τερματισμό του πολυετούς εμφυλίου πολέμου, εμφανίζονται αποφασισμένες να επιβάλουν τον έλεγχό τους σε ολόκληρη τη συριακή επικράτεια.

