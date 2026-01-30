Ινδία: Δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι από φωτιά σε δύο κτίρια στην Καλκούτα

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά σε δύο κτίρια στην πόλη Καλκούτα της Ινδίας (βορειοανατολικά) όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό περίπου 20 αγνοουμένων.

Η πυρκαγιά κατέστρεψε χθες τα κτίρια μιας εταιρίας διακόσμησης και μιας επιχείρησης ταχείας εστίασης, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σουτζίτ Μπόσε, υπουργός της κυβέρνησης στο κρατίδιο της Δυτικής Βεγγάλης που είναι υπεύθυνος για την πυροσβεστική υπηρεσία.

«Η φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί και αιφνιδίασε όσους κοιμούνταν στο κτίριο, πριν εξαπλωθεί γρήγορα σε άλλο κτίριο», δήλωσε.

Ο απολογισμός των θυμάτων παραμένει προσωρινός, δήλωσε ο Μπόσε, διότι οι οικογένειες 27 ανθρώπων συνέχιζαν σήμερα να μην έχουν νεότερα για την τύχη των δικών τους.

Horrific fire at Anandapur’s momo factory has left 8 DEAD & many missing. Such an important & crucial Breaking News was not given adequate coverage by the shameless Kolkata Media to shield TMC's total failure. Who'll take accountability of this sheer negligence by Fire Dept ? pic.twitter.com/U9j4mwWDHn — Sudhanidhi Bandyopadhyay (@SudhanidhiB) January 27, 2026

Ο επικεφαλής των τοπικών υπηρεσιών πρώτων βοηθειών, ο Ρανβίρ Κουμάρ, δήλωσε ότι τα κτίρια που καταστράφηκαν δεν διέθεταν όλα τα μέσα ασφαλείας που απαιτούνται από τον νόμο.

Οι πυρκαγιές στην Ινδία είναι συχνές, λόγω της κακής κατάστασης των υποδομών και της πλημμελούς τήρησης των κανόνων ασφάλειας και εκκένωσης κτιρίων.

Στις αρχές Ιανουαρίου, ένα νυχτερινό κέντρο στην παράκτια πόλη Γκόα (δυτικά) τυλίχθηκε στις φλόγες, προκαλώντας τον θάνατο 25 ανθρώπων.

