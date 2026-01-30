search
ΚΟΣΜΟΣ

30.01.2026 11:15

Ο Ζελένσκι απαντά στην πρόσκληση Πούτιν για συνάντηση στη Μόσχα: «Έλα εσύ στο Κίεβο αν τολμάς»

30.01.2026 11:15
zelensky new

Τη δική του απάντηση έδωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε δημοσιεύματα ότι έχει προσκληθεί στη Μόσχα από τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Δηλώνει ότι είναι έτοιμος για «οποιαδήποτε μορφή» Συνόδου Κορυφής ηγετών, αλλά όχι για μια που θα πραγματοποιηθεί στη Μόσχα, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια κίνηση «αδύνατη».

Ο Ζελένσκι δηλώνει επίσης ότι δεν θα συναντηθεί με τον Πούτιν στη Λευκορωσία, μια χώρα με ισχυρούς δεσμούς με το Κρεμλίνο.

Προσθέτει ότι η τελική συμφωνία για ένα σχέδιο ειρήνης μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε μια σύνοδο κορυφής ηγετών και προτείνει στον Πούτιν να έρθει στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο. «Τον προσκαλώ δημόσια, αν τολμά, φυσικά», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι το τρέχον αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες – αυτό του εδάφους – δεν έχει ακόμη επιλυθεί.

«Δεν υπάρχει συμφωνία για εκεχειρία στις ενεργειακές υποδομές»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δηλώνει επίσης, όπως μετέδωσε το Sky News, ότι δεν υπάρχει επίσημη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας όσον αφορά τους ενεργειακούς στόχους. 

Σημείωσε ότι η απόφαση, την οποία η Ουκρανία θεωρεί «ευκαιρία» και όχι οριστική συμφωνία, ήταν μια πρωτοβουλία που προτάθηκε από τις ΗΠΑ και προσωπικά από τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν υπάρχουν μυστικά εδώ. Δεν υπήρξε άμεσος διάλογος ούτε άμεσες συμφωνίες σχετικά με αυτό το θέμα μεταξύ μας και της Ρωσίας», είπε.

«Εάν η Ρωσία δεν επιτεθεί στις ενεργειακές μας υποδομές – εγκαταστάσεις παραγωγής ή οποιαδήποτε άλλα ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία – δεν θα επιτεθούμε στις δικές τους».

