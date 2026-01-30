search
30.01.2026 09:25

Ιαπωνία: Άγνωστοι άρπαξαν βαλίτσες με περισσότερα από 2 εκατομμύρια ευρώ!

30.01.2026 09:25
YEN_XRIMATA

Τρία άτομα έκλεψαν βαλίτσες που περιείχαν περισσότερα από 2 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά σε έναν πολυσύχναστο δρόμο στο κέντρο του Τόκιο, ανέφεραν σήμερα η αστυνομία και τα μέσα ενημέρωσης, ένα σπάνιο περιστατικό στην ιαπωνική πρωτεύουσα, γνωστή για την ασφάλειά της.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν δακρυγόνα για να αρπάξουν τις βαλίτσες που περιείχαν τα χρήματα γύρω στις 9:30 μ.μ την Πέμπτη κοντά στον σταθμό Ουένο, μια δημοφιλή τουριστική περιοχή, δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος της αστυνομίας του Τόκιο υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η εκπρόσωπος αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τα θύματα ήταν μια ομάδα πέντε Κινέζων και Ιαπώνων υπηκόων που προσπαθούσαν να φορτώσουν βαλίτσες με 2,3 εκατομμύρια ευρώ (420 εκατ γεν) σε ένα όχημα.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Fuji TV, τα θύματα κατέθεσαν στην αστυνομία ότι τα χρήματα προορίζονταν για ανταλλακτήρια συναλλάγματος.

Σε άλλο περιστατικό, ένας άνδρας που μετέφερε περί το ένα εκατομμύριο ευρώ (190 εκατ γεν) σε μετρητά δέχθηκε επίσης επίθεση με δακρυγόνα από ομάδα τριών ανδρών την περασμένη νύχτα σε χώρο στάθμευσης του αεροδρομίου Tokyo-Haneda, σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία διερευνά πιθανή σχέση μεταξύ των δύο επιθέσεων, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο TBS.

