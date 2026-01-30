search
30.01.2026
30.01.2026

Γκουτέρες: «Είναι καιρός μια γυναίκα να αναδειχθεί ΓΓ του ΟΗΕ»

GUTERES
AP

 Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, η θητεία του οποίου θα ολοκληρωθεί στο τέλος της τρέχουσας χρονιάς, συνηγόρησε για ακόμη μια φορά χθες Πέμπτη υπέρ της ανάδειξης γυναίκας στην ηγεσία του διεθνούς θεσμού.

«Νομίζω ότι ξεκάθαρα, είναι καιρός τα Ηνωμένα Έθνη (…) να έχουν γυναίκα επικεφαλής», είπε ο κ. Γκουτέρες. «Δεν έχω καμιά αμφιβολία», επέμεινε.

Ο πορτογάλος διπλωμάτης υπηρετεί στη θέση από το 2017. Η δεύτερη και τελευταία θητεία του ολοκληρώνεται στο τέλος της χρονιάς και θα πρέπει προηγουμένως να οριστεί ποιος ή ποια θα τον διαδεχθεί.

Τα κάπου 81 χρόνια από την ίδρυση του ΟΗΕ το αξίωμα που ασκεί σήμερα κ. Γκουτέρες δεν το ανέλαβε ποτέ γυναίκα.

«Η αλήθεια όμως είναι–είτε πρόκειται για τα Ηνωμένα Έθνη είτε για ηγετικές θέσεις στις πιο ισχυρές χώρες του κόσμου–ότι είναι καιρός να δούμε γυναίκες» να αναλαμβάνουν, ανέφερε.

Το πρόσωπο που αναλαμβάνει τη θέση διορίζει η Γενική Συνέλευση, έπειτα από εισήγηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του οργανισμού, η γερμανίδα πρώην υπουργός Εξωτερικών Ανναλένα Μπέρμποκ, έχει επίσης ταχθεί υπέρ της ιδέας να διαδεχθεί γυναίκα τον κ. Γκουτέρες, παροτρύνοντας χώρες μέλη να ονομάσουν υποψήφιες ως τις αρχές Απριλίου.

Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει γνωστή παρά μόλις μια υποψηφιότητα: η Αργεντινή πρότεινε να αναλάβει Γενικός Γραμματέας ο Ραφαέλ Γκρόσι, ο 64χρονος γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), που αποτελεί μέρος του συστήματος του ΟΗΕ.

