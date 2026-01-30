search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 08:00
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.01.2026 07:22

Κούβα: «Βάρβαρη πράξη επίθεσης» η απειλή των ΗΠΑ για τις πωλήσεις πετρελαίου

30.01.2026 07:22
cuba

Ο επικεφαλής της κουβανικής διπλωματίας χαρακτήρισε χθες Πέμπτη το βράδυ (τοπική ώρα· λίγο μετά τις 06:00 ώρα Ελλάδας) «βάρβαρη πράξη επίθεσης» την υπογραφή από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ εκτελεστικού διατάγματος με το οποίο απειλεί πως στο εξής θα προχωρά στην επιβολή επιπρόσθετων τιμωρητικών δασμών σε οποιαδήποτε χώρα πωλεί πετρέλαιο στη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση.

«Καταγγέλλουμε σε όλο τον κόσμο αυτή τη βάρβαρη πράξη επίθεσης εναντίον της Κούβας και του λαού της, που υπομένει για πάνω από 65 χρόνια τον πιο μακρό και απάνθρωπο οικονομικό αποκλεισμό που επιβλήθηκε ποτέ σ’ ένα ολόκληρο έθνος», καθώς σημαίνει πως ο κόσμος στη χώρα της Καραϊβικής θα «υποχρεωθεί να υποστεί ακραίες συνθήκες ζωής», υπογράμμισε μέσω X ο κουβανός υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγκες.

Διαβάστε επίσης

Οργή στην Κολομβία από τη δήλωση του προέδρου Πέτρο: «Ο Ιησούς είχε ερωτικές σχέσεις με τη Μαρία Μαγδαληνή»

«Ο Πούτιν συμφώνησε σε κατάπαυση πυρός για μια εβδομάδα» ισχυρίζεται ο Τραμπ

Τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Κοκτέιλ ναρκωτικών και αλκοόλ στο αίμα του οδηγού, σύμφωνα με τα ρουμανικά ΜΜΕ 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
australia hot new
ΚΟΣΜΟΣ

«Ψήνεται» η Αυστραλία – Καύσωνας με θερμοκρασίες κοντά στους 50°C

violanta ekrixi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τα Τρίκαλα πενθούν και αναζητούν απαντήσεις για την τραγωδία στο Βιολάντα – Σήμερα οι κηδείες της Βασιλικής και της Ελένης

revma_0603_1460-820_new
BUSINESS

Ιδρύθηκε η Green Industrial Grids Association για τον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών ηλεκτρικών δικτύων

GUTERES
ΚΟΣΜΟΣ

Γκουτέρες: «Είναι καιρός μια γυναίκα να αναδειχθεί ΓΓ του ΟΗΕ»

nigeriqa new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα σφαγή στη Νιγηρία: Δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι στρατιωτικοί και άμαχοι σε επίθεση τζιχαντιστών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

fasoulis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

roumania troaxio paok 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανικά ΜΜΕ: Ναρκωτικές ουσίες στο αίμα του οδηγού του μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

troxaio-roumania-paok
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Πώς σώθηκαν από τη μοιραία σύγκρουση οι τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 08:00
australia hot new
ΚΟΣΜΟΣ

«Ψήνεται» η Αυστραλία – Καύσωνας με θερμοκρασίες κοντά στους 50°C

violanta ekrixi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τα Τρίκαλα πενθούν και αναζητούν απαντήσεις για την τραγωδία στο Βιολάντα – Σήμερα οι κηδείες της Βασιλικής και της Ελένης

revma_0603_1460-820_new
BUSINESS

Ιδρύθηκε η Green Industrial Grids Association για τον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών ηλεκτρικών δικτύων

1 / 3