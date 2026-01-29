search
ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2026 19:49
ΚΟΣΜΟΣ

29.01.2026 19:16

Τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Κοκτέιλ ναρκωτικών και αλκοόλ στο αίμα του οδηγού, σύμφωνα με τα ρουμανικά ΜΜΕ 

Στη Θεσσαλονίκη με C-130 μεταφέρθηκαν οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΑΝΤ1 από ρουμανικά ΜΜΕ, στο αίμα του οδηγού εντοπίστηκε κοκτέιλ ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν στο αίμα του οδηγού κοκαΐνη και κάνναβη καθώς και ίχνη αλκοόλ.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Ο τρίτος θα συνεχίσει τη νοσηλεία του στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα.

Οι διασωθέντες κάθονταν στη δεξιά πλευρά

Στο βανάκι επέβαιναν 10 άτομα. Όλοι οι διασωθέντες κάθονταν στη δεξιά πλευρά του οχήματος, που υπέστη τις μικρότερες ζημιές.

Το μαύρο βανάκι ανέπτυξη ταχύτητα 90 χλμ. την ώρα για την προσπέραση του βυτιοφόρου. Ανοιχτό παραμένει το ερώτημα γιατί μετά την προσπέραση ο οδηγός δεν επανήλθε στη λωρίδα του.

«Ή αποσπάστηκε η προσοχή του από τους συνεπιβάτες του και συνομίλησαν, ή εκείνος δεν κατάλαβε ότι ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα όχημα και ήθελε να προσπεράσει το προπορευόμενο φορτηγό ή κάποιος παράγοντας υγείας», δήλωσε στο MEGA ο Κωνσταντίνος Χασιώτης, πραγματογνώμονας και μηχανολόγος μηχανικός.

1 / 3