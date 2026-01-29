Διάσπαση προσοχής και ανθρώπινο λάθος: Τα επικρατέστερα σενάρια για το τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Το απόγευμα θα μεταφερθούν στην Ελλάδα οι σοροί των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ, που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Εκπρόσωποι της οδικής ασφάλειας μιλώντας στην ΕΡΤ, παρουσίασαν τα επικρατέστερα σενάρια για τη φονικής σύγκρουσης.

Ανθρώπινο λάθος

Ο πρόεδρος της Ένωσης Πραγματογνωμόνων Παναγιώτης Σταμίρης εκτίμησε ότι το δυστύχημα ίσως προκλήθηκε από ανθρώπινο λάθος.

Εξετάζοντας το ενδεχόμενο λειτουργικού προβλήματος επεσήμανε «δεν υπάρχει οδηγός που να κατευθύνεται συνειδητά πάνω σε ένα μεγάλο όχημα που έρχεται απέναντι. Ωστόσο, με βάση την εικόνα που προκύπτει από το οπτικό υλικό, δεν διαπιστώνεται απότομη ή βίαιη κίνηση, ούτε ένδειξη ότι το όχημα μετακινήθηκε αιφνίδια λόγω εξωτερικού παράγοντα».

Παρατήρησε, ακόμα, ότι το όχημα του ήταν υπερφορτωμένο καθώς ενώ έχει χωρητικότητα 7 ατόμων μετέφερε 10 και αποσκευές. Η επιβάρυνση αυξάνει την ορμή και μειώνει τις δυνατότητες ελιγμών, γεγονός που μπορεί να εξηγεί τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι το όχημα δεν φάνηκε να επηρεάζεται από τις ριπές του ανέμου, καθώς η κίνηση του ήταν ομαλή και όχι απότομη. Αντίστοιχα, δεν προκύπτουν ενδείξεις για πρόβλημα στα ελαστικά ή κακή συντήρηση.

Αναλύοντας τις συνθήκες του δρόμου παρατήρησε ότι δεν υπάρχει διαχωριστικό στη μέση, ενώ το όριο ταχύτητας φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, παρά την κακή κατάσταση του οδοστρώματος. Όπως τονίστηκε, «η κατασκευή του δρόμου δεν προστατεύει κανέναν».

Τέλος, τέθηκε ζήτημα και για τη συμπεριφορά της νταλίκας που ενεπλάκη στη σύγκρουση, καθώς, σύμφωνα με την εκτίμηση, δεν διακρίνεται αποφασιστικός ελιγμός ή έγκαιρη μείωση ταχύτητας, παρά το γεγονός ότι το αυτοκίνητο άρχισε να παρεκκλίνει περίπου 60–70 μέτρα πριν από τη σύγκρουση.

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης Άρης Ζωγράφος απέκλεισε το ενδεχόμενο να μπλόκαρε το τιμόνι από σύστημα υποβοήθησης λωρίδας. Όπως σημείωσε, «το σύστημα δεν μπλοκάρει το τιμόνι», επισημαίνοντας ότι ακόμη και στην περίπτωση ενεργοποίησής του, «ο οδηγός έχει τον απόλυτο έλεγχο».

Η απόσταση με τη νταλίκα

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των εκπαιδευτών οδήγησης, από την ανάλυση του βίντεο προκύπτει ότι η απόσταση μεταξύ του βαν και της νταλίκας ήταν περίπου 60 μέτρα, ενώ η ταχύτητα υπολογίστηκε στα 80–85 χιλιόμετρα την ώρα. «Αυτό σημαίνει ότι η απόσταση κλείνει με περίπου 50 μέτρα το δευτερόλεπτο», ανέφερε, εξηγώντας ότι ο ανθρώπινος χρόνος αντίδρασης είναι περίπου ένα δευτερόλεπτο, ενώ απαιτείται επιπλέον χρόνος για την κίνηση του ποδιού από το γκάζι στο φρένο. «Το αυτοκίνητο φρενάρει πάνω στη νταλίκα όχι επειδή ο οδηγός ήταν κακός, αλλά επειδή ήταν άνθρωπος», τόνισε.

Απαντώντας στο ερώτημα αν μπορεί να μπλοκάρει το τιμόνι, ο κ. Ζωγράφος δήλωσε: «Το σύστημα που συζητάμε δεν μπορεί να μπλοκάρει το τιμόνι. Αυτό που κάνει είναι να ειδοποιεί τον οδηγό ότι αλλάζει λωρίδα και να του δίνει μια μικρή δυσκολία στο τιμόνι». Όπως διευκρίνισε, «αν ο οδηγός εφαρμόσει λίγο παραπάνω δύναμη, έχει τον απόλυτο έλεγχο», ενώ χαρακτήρισε τον δισταγμό που προκαλεί το σύστημα «αστείο για όποιον γνωρίζει πώς λειτουργεί».

Διάσπαση προσοχής

Ο πρόεδρος του Συλλόγου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ο δρόμος να συνέβαλε στην αίσθηση αστάθειας: «Αν η άσφαλτος δεν είναι ενιαία, αν υπάρχει ανισόπεδο ή έρεισμα, δημιουργείται μια αίσθηση στον οδηγό ότι κάτι συμβαίνει». Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι «αυτό που βλέπουμε δεν είναι θέμα δισταγμού».

Όπως ανέφερε, από προσομοιώσεις που έγιναν, το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν ήταν η στιγμιαία διάσπαση προσοχής: «Στιγμιαία ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και την ορατότητα και προσπάθησε εσπευσμένα να επαναφέρει το όχημα». Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό εξηγεί την απότομη αλλαγή πορείας: «Κάτι συνέβη μέσα στο όχημα. Διασπάστηκε η προσοχή. Κάτι του είπε κάποιος ή πήγε να πιάσει κάτι».

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης επανέλαβε πως: «τα συστήματα αυτά βοηθούν τον οδηγό, δεν τον αποτρέπουν», υπογραμμίζοντας την ανάγκη εκπαίδευσης: «Χρειάζεται training, να μάθουμε πώς λειτουργούν».

