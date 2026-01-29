search
ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2026 18:32
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.01.2026 16:04

Διάσπαση προσοχής και ανθρώπινο λάθος: Τα επικρατέστερα σενάρια για το τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

29.01.2026 16:04
troxaio_roumania_paok_new

Το απόγευμα θα μεταφερθούν στην Ελλάδα οι σοροί των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ, που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία

Εκπρόσωποι της οδικής ασφάλειας μιλώντας στην ΕΡΤ, παρουσίασαν τα επικρατέστερα σενάρια για τη φονικής σύγκρουσης

Ανθρώπινο λάθος

Ο πρόεδρος της Ένωσης Πραγματογνωμόνων Παναγιώτης Σταμίρης εκτίμησε ότι το δυστύχημα ίσως προκλήθηκε από ανθρώπινο λάθος

Εξετάζοντας το ενδεχόμενο λειτουργικού προβλήματος επεσήμανε «δεν υπάρχει οδηγός που να κατευθύνεται συνειδητά πάνω σε ένα μεγάλο όχημα που έρχεται απέναντι. Ωστόσο, με βάση την εικόνα που προκύπτει από το οπτικό υλικό, δεν διαπιστώνεται απότομη ή βίαιη κίνηση, ούτε ένδειξη ότι το όχημα μετακινήθηκε αιφνίδια λόγω εξωτερικού παράγοντα».

Παρατήρησε, ακόμα, ότι το όχημα του ήταν υπερφορτωμένο καθώς ενώ έχει χωρητικότητα 7 ατόμων μετέφερε 10 και αποσκευές. Η επιβάρυνση  αυξάνει την ορμή και μειώνει τις δυνατότητες ελιγμών, γεγονός που μπορεί να εξηγεί τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι το όχημα δεν φάνηκε να επηρεάζεται από τις ριπές του ανέμου, καθώς η κίνηση του ήταν ομαλή και όχι απότομη. Αντίστοιχα, δεν προκύπτουν ενδείξεις για πρόβλημα στα ελαστικά ή κακή συντήρηση.

Αναλύοντας τις συνθήκες του δρόμου παρατήρησε ότι δεν υπάρχει διαχωριστικό στη μέση, ενώ το όριο ταχύτητας φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, παρά την κακή κατάσταση του οδοστρώματος. Όπως τονίστηκε, «η κατασκευή του δρόμου δεν προστατεύει κανέναν».

Τέλος, τέθηκε ζήτημα και για τη συμπεριφορά της νταλίκας που ενεπλάκη στη σύγκρουση, καθώς, σύμφωνα με την εκτίμηση, δεν διακρίνεται αποφασιστικός ελιγμός ή έγκαιρη μείωση ταχύτητας, παρά το γεγονός ότι το αυτοκίνητο άρχισε να παρεκκλίνει περίπου 60–70 μέτρα πριν από τη σύγκρουση.

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης Άρης Ζωγράφος απέκλεισε το ενδεχόμενο να μπλόκαρε το τιμόνι από σύστημα υποβοήθησης λωρίδας. Όπως σημείωσε, «το σύστημα δεν μπλοκάρει το τιμόνι», επισημαίνοντας ότι ακόμη και στην περίπτωση ενεργοποίησής του, «ο οδηγός έχει τον απόλυτο έλεγχο».

Η απόσταση με τη νταλίκα

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των εκπαιδευτών οδήγησης, από την ανάλυση του βίντεο προκύπτει ότι η απόσταση μεταξύ του βαν και της νταλίκας ήταν περίπου 60 μέτρα, ενώ η ταχύτητα υπολογίστηκε στα 80–85 χιλιόμετρα την ώρα. «Αυτό σημαίνει ότι η απόσταση κλείνει με περίπου 50 μέτρα το δευτερόλεπτο», ανέφερε, εξηγώντας ότι ο ανθρώπινος χρόνος αντίδρασης είναι περίπου ένα δευτερόλεπτο, ενώ απαιτείται επιπλέον χρόνος για την κίνηση του ποδιού από το γκάζι στο φρένο. «Το αυτοκίνητο φρενάρει πάνω στη νταλίκα όχι επειδή ο οδηγός ήταν κακός, αλλά επειδή ήταν άνθρωπος», τόνισε.

Απαντώντας στο ερώτημα αν μπορεί να μπλοκάρει το τιμόνι, ο κ. Ζωγράφος δήλωσε: «Το σύστημα που συζητάμε δεν μπορεί να μπλοκάρει το τιμόνι. Αυτό που κάνει είναι να ειδοποιεί τον οδηγό ότι αλλάζει λωρίδα και να του δίνει μια μικρή δυσκολία στο τιμόνι». Όπως διευκρίνισε, «αν ο οδηγός εφαρμόσει λίγο παραπάνω δύναμη, έχει τον απόλυτο έλεγχο», ενώ χαρακτήρισε τον δισταγμό που προκαλεί το σύστημα «αστείο για όποιον γνωρίζει πώς λειτουργεί».

Διάσπαση προσοχής

Ο πρόεδρος του Συλλόγου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ο δρόμος να συνέβαλε στην αίσθηση αστάθειας: «Αν η άσφαλτος δεν είναι ενιαία, αν υπάρχει ανισόπεδο ή έρεισμα, δημιουργείται μια αίσθηση στον οδηγό ότι κάτι συμβαίνει». Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι «αυτό που βλέπουμε δεν είναι θέμα δισταγμού».

Όπως ανέφερε, από προσομοιώσεις που έγιναν, το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν ήταν η στιγμιαία διάσπαση προσοχής: «Στιγμιαία ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και την ορατότητα και προσπάθησε εσπευσμένα να επαναφέρει το όχημα». Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό εξηγεί την απότομη αλλαγή πορείας: «Κάτι συνέβη μέσα στο όχημα. Διασπάστηκε η προσοχή. Κάτι του είπε κάποιος ή πήγε να πιάσει κάτι».

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης επανέλαβε πως: «τα συστήματα αυτά βοηθούν τον οδηγό, δεν τον αποτρέπουν», υπογραμμίζοντας την ανάγκη εκπαίδευσης: «Χρειάζεται training, να μάθουμε πώς λειτουργούν».

Διαβάστε επίσης

Οπαδοί ΠΑΟΚ: Στο Παπαγεωργίου οι δύο τραυματίες – Στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα οι 7 σοροί – «Δεν είναι εύκολα τα πράγματα», δήλωσε ο πατέρας του 20χρονου (videos)

Τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Ο πατέρας ενός εκ των θυμάτων είχε σκοτωθεί στον ίδιο δρόμο (video)

Bιολάντα: Ύστατο χαίρε σε τρεις από τις πέντε εργάτριες και τρισάγιο στον τόπο της τραγωδίας – Οι καταθέσεις των υπαλλήλων για τη μυρωδιά (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
konstantellos new
ΕΛΛΑΔΑ

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος: Επενδύσεις άνω των 53 εκατ. ευρώ στην αντιπλημμυρική προστασία – Διαχρονική η ολιγωρία της πολιτείας

chalamet jenner
LIFESTYLE

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ και η Κάιλι Τζένερ «σκέφτονται να αρραβωνιαστούν» στη διάρκεια του 2026

nosokomeio
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: 12 θάνατοι και 649 εισαγωγές λόγω γρίπης

makedonia soroi
ΕΛΛΑΔΑ

Οπαδοί ΠΑΟΚ: Επαναπατρίστηκαν οι 7 σοροί – Έφτασε στο αεροδρόμιο Μακεδονία το C-130 (videos)

mitsotakis-vautrin
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με τη Γαλλίδα υπουργό Άμυνας – Στο επίκεντρο η ελληνογαλλική αμυντική συνεργασία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

KAFENEIO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικρά καφενεία και παντοπωλεία στα ορεινά χωριά: Η Κομισιόν λέει ναι στη στήριξή τους, ο Αρναούτογλου εκθέτει την κυβέρνηση

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2026 18:30
konstantellos new
ΕΛΛΑΔΑ

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος: Επενδύσεις άνω των 53 εκατ. ευρώ στην αντιπλημμυρική προστασία – Διαχρονική η ολιγωρία της πολιτείας

chalamet jenner
LIFESTYLE

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ και η Κάιλι Τζένερ «σκέφτονται να αρραβωνιαστούν» στη διάρκεια του 2026

nosokomeio
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: 12 θάνατοι και 649 εισαγωγές λόγω γρίπης

1 / 3