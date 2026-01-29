Τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Ο πατέρας ενός εκ των θυμάτων είχε σκοτωθεί στον ίδιο δρόμο (video)

Μία θλιβερή σύμπτωση αποκάλυψε συγγενής ενός εκ των θυμάτων του τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Ο Δημήτρης Μαρωνίτης, ένας από τους επτά νεκρούς οπαδούς στη Ρουμανία, πριν 15 χρόνια είχε χάσει τον πατέρα του όταν εκείνος είχε σκοτωθεί σε τροχαίο, στον ίδιο δρόμο που έγινε προχθές το δυστύχημα.

Συγγενής του μίλησε στο Star και είπε ότι είχε χάσει τον πατέρα του από όταν ήταν 12 ετών. Ο πατέρας του Δημήτρη ήταν επαγγελματίας οδηγός και είχε χάσει τη ζωή του με την νταλίκα στον ίδιο δρόμο ακριβώς.

«Το βανάκι το οδηγούσε κάποιος από την παρέα. Ο πατέρας είχε φύγει με την νταλίκα στον ίδιο δρόμο ακριβώς στη Ρουμανία. Το παιδί μεγάλωσε ορφανό από 12 χρονών. Ήταν μοναχοπαίδι. Ζούσε τα τελευταία χρόνια με τη μητέρα του στη Θεσσαλονίκη», ανέφερε συγγενής του άτυχου 27χρονου.

«Η μάνα του ούτε να μιλήσει δε μπορεί. Χάθηκε για πάντα το παιδί μας, ο λεβέντης μας. Έφυγε τόσο χαρούμενος για αυτό το παιχνίδι, ήταν κολλητοί από μικρά παιδιά με την παρέα του» είπε επίσης άλλος συγγενής του θύματος.

Διαβάστε επίσης:

Η κακοκαιρία Kristin «χτύπησε» την Ηλεία: Κατολισθήσεις και πλημμύρες σε δρόμους και υπόγεια (Photos/Video)

Χανιά: Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ συγγενών σε εστιατόριο – Συνελήφθη ένα άτομο

Χειροπέδες σε 29χρονο που επιτέθηκε με… γάντζους σε ζευγάρι και έσπασε ΑΤΜ