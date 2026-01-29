search
ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2026 16:59
29.01.2026 15:09

Τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Ο πατέρας ενός εκ των θυμάτων είχε σκοτωθεί στον ίδιο δρόμο (video)

Μία θλιβερή σύμπτωση αποκάλυψε συγγενής ενός εκ των θυμάτων του τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Ο Δημήτρης Μαρωνίτης, ένας από τους επτά νεκρούς οπαδούς στη Ρουμανία, πριν 15 χρόνια είχε χάσει τον πατέρα του όταν εκείνος είχε σκοτωθεί σε τροχαίο, στον ίδιο δρόμο που έγινε προχθές το δυστύχημα.

Συγγενής του μίλησε στο Star και είπε ότι είχε χάσει τον πατέρα του από όταν ήταν 12 ετών. Ο πατέρας του Δημήτρη ήταν επαγγελματίας οδηγός και είχε χάσει τη ζωή του με την νταλίκα στον ίδιο δρόμο ακριβώς. 

«Το βανάκι το οδηγούσε κάποιος από την παρέα. Ο πατέρας είχε φύγει με την νταλίκα στον ίδιο δρόμο ακριβώς στη Ρουμανία. Το παιδί μεγάλωσε ορφανό από 12 χρονών. Ήταν μοναχοπαίδι. Ζούσε τα τελευταία χρόνια με τη μητέρα του στη Θεσσαλονίκη», ανέφερε συγγενής του άτυχου 27χρονου.

«Η μάνα του ούτε να μιλήσει δε μπορεί. Χάθηκε για πάντα το παιδί μας, ο λεβέντης μας. Έφυγε τόσο χαρούμενος για αυτό το παιχνίδι, ήταν κολλητοί από μικρά παιδιά με την παρέα του» είπε επίσης άλλος συγγενής του θύματος.

Tom Homan
ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Σταδιακή απόσυρση των δυνάμεων ασφαλείας υπόσχεται ο «τσάρος των συνόρων» Τομ Χόμαν

apples-mila
ΚΟΣΜΟΣ

«Κοκτέιλ» φυτοφαρμάκων μολύνει τα μήλα σε όλη την Ευρώπη – Συστάσεις στους καταναλωτές

GNO MEDEA Epidaurus 1961 – photo Greek National Opera Archive
ADVERTORIAL

Στις 2 Φεβρουαρίου 2026 στις 12.00 ξεκινά η προπώληση για τη «Μήδεια» στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

Nova_45 υποψηφιότητες στα 2026 EE BAFTA Film Awards
ADVERTORIAL

Η Nova σαρώνει και στα EE BAFTA Film Awards 2026 με 45 υποψηφιότητες!

p1jg2g3sth4445fk1afp19gbp269
ΥΓΕΙΑ

Αυξάνεται η αυτοκτονικότητα στους εφήβους – Κοινή δράση υπουργείου Υγείας και «Χαμόγελου του Παιδιού»

konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

KAFENEIO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικρά καφενεία και παντοπωλεία στα ορεινά χωριά: Η Κομισιόν λέει ναι στη στήριξή τους, ο Αρναούτογλου εκθέτει την κυβέρνηση

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

