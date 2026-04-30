Φρενίτιδα εξοπλισμών στο Ισραήλ: 6.500 τόνοι όπλων στάλθηκαν από τις ΗΠΑ σε ένα 24ωρο (Photos)

Το Ισραήλ φαίνεται ότι «στοκάρει» όπλα καθώς, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας, δύο φορτηγά πλοία και αρκετά αεροσκάφη που μετέφεραν 6.500 τόνους στρατιωτικού εξοπλισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασαν στη χώρα το τελευταίο 24ωρο.

Τα πλοία, που κατέπλευσαν στα λιμάνια της Χάιφα και της Ασντόντ, μετέφεραν «χιλιάδες αεροπορικά και χερσαία πυρομαχικά, στρατιωτικά φορτηγά, οχήματα μάχης JLTV και επιπλέον εξοπλισμό», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Israel's Air and Sea Bridge Expands: Two Ships and Multiple Cargo Aircraft Deliver Approximately 6,500 Tons of Munitions and Military Equipment to Israel Within 24 Hours



Read More:https://t.co/CYQQRVPwEL pic.twitter.com/Bwcj9D2LTH — Ministry of Defense (@Israel_MOD) April 30, 2026

Οι 6.500 τόνοι υλικού φορτώθηκαν σε φορτηγά και μεταφέρθηκαν σε διάφορες στρατιωτικές βάσεις ανά τη χώρα.

Ο γενικός διευθυντής του υπουργείου, Αμίρ Μπαράμ, δήλωσε ότι η επιχείρηση προμηθειών «θα συνεχιστεί και θα ενταθεί τις επόμενες εβδομάδες».

Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, έχουν φτάσει στο Ισραήλ πάνω από 115.600 τόνοι στρατιωτικού εξοπλισμού μέσω 403 πτήσεων και 10 πλοίων.

Κατζ: Μπορεί να χρειαστεί να αναλάβουμε ξανά δράση εναντίον του Ιράν

Ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, τόνισε ότι στόχος είναι «να διασφαλιστεί πως οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ διαθέτουν όλα τα απαραίτητα μέσα, ώστε να μπορούν να επιχειρούν με πλήρη ισχύ απέναντι στους εχθρούς μας, οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε σημείο απαιτηθεί».

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας δήλωσε επίσης ότι ενώ η χώρα του υποστηρίζει τις διπλωματικές προσπάθειες των ΗΠΑ με το Ιράν, το Ισραήλ ίσως «σύντομα χρειαστεί να δράσει ξανά» για να εξαλείψει τις «υπαρξιακές απειλές» που θέτει η Ισλαμική Δημοκρατία.

Παρά την υποστήριξη στις «προσπάθειες» που καταβάλλονται με τις ΗΠΑ, «είναι πιθανό σύντομα να χρειαστεί να δράσουμε ξανά για να διασφαλίσουμε την επίτευξη αυτών των στόχων», δήλωσε ο Κατς κατά τη διάρκεια στρατιωτικής τελετής.

Διαβάστε επίσης:

