Θεάσεις UFO: Το μυστήριο του Ρέντλεσχαμ Φόρεστ (photos/video)

Το 1996, ο Νικ Πόουπ έγραψε το πρώτο του βιβλίο. Το «Open Skies, Closed Minds» ήταν μια ημι-αυτοβιογραφική ανάλυση γνωστών περιπτώσεων ΑΤΙΑ, σε συνδυασμό με τη δική του έρευνα. Ο Πόουπ εργάστηκε στο Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου για περισσότερο από δύο δεκαετίες, από το 1985 έως το 2006. Για τρία από αυτά τα χρόνια – από το 1991 έως το 1994 – εργάστηκε σε αυτό που ήταν γνωστό στο τμήμα ως «το γραφείο των UFO». Η επίσημη ονομασία του γραφείου, Secretariat (Air Staff) Sec (AS) 2a, ήταν υπεύθυνη για την αξιολόγηση της αμυντικής σημασίας των αναφορών για θεάσεις UFO.

Για την προώθηση του βιβλίου, ο Πόουπ εμφανίστηκε στο BBC Newsnight. Το εμβληματικό ενημερωτικό πρόγραμμα ήταν διάσημο για τις αντιπαραθετικές συνεντεύξεις του, που άφηναν ακόμη και τους πιο τρομερούς πολιτικούς και διανοούμενους να μοιάζουν με τρομαγμένα ελάφια. Δεδομένου του θέματος και της πλατφόρμας, αυτό θα μπορούσε να είχε πάει τρομερά στραβά, αλλά ο Πόουπ άντεξε. «Δεν ήμουν νευρικός, πιθανώς επειδή είχα εκπαιδευτεί στα μέσα ενημέρωσης από το Υπουργείο Άμυνας», λέει. «Η ειρωνεία ήταν ότι, όταν τοποθετήθηκα στο τμήμα UFO, έπρεπε περιστασιακά να εμφανίζομαι στην τηλεόραση ως ειδικός του τμήματος και να υποβαθμίζω τόσο τα φαινόμενα όσο και την πραγματική έκταση του ενδιαφέροντος και της εμπλοκής μας στο θέμα».

Ο ανακριτής του εκείνο το βράδυ ήταν ο Πίτερ Σνόου. «Τι πιστεύετε τώρα που δεν πιστεύατε πριν από πέντε χρόνια;» ξεκίνησε ο Σνόου. «Λοιπόν, όταν ανέλαβα τη θέση αυτή ήμουν σκεπτικιστής, αλλά το βάρος των αποδεικτικών στοιχείων – οι θεάσεις, τα στοιχεία από τα ραντάρ, όλα αυτά τα πράγματα – με έπεισαν ότι μερικά από αυτά τα αντικείμενα που βλέπουμε στον ουρανό και αποκαλούμε UFO είναι εξωγήινης προέλευσης», είπε ο Πόουπ.

«Εξωγήινης προέλευσης; Τι, σκάφη με ανθρώπους μέσα;» ρώτησε ο Σνόου, με έκφραση δυσπιστίας. «Λοιπόν, κάποιο είδος σκάφους; Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι όλα, βέβαια. Τα περισσότερα έχουν συμβατικές εξηγήσεις. Αλλά, μετά από αυστηρή έρευνα, διαπιστώνουμε ότι το 5% ή το 10% αψηφούν απολύτως κάθε συμβατική εξήγηση. Και αυτά, ναι, φαίνεται ότι μπορεί να είναι κάποιο είδος σκάφους από αλλού», είπε ο Πόουπ. Η δουλειά του Πόουπ στο τμήμα UFO καθοριζόταν από τα γεγονότα· μπορούσε να είναι πολύ απασχολημένος και μετά εξαιρετικά αδρανής.

Ήταν κατά τη διάρκεια αυτών των ήσυχων περιόδων που μελετούσε διεξοδικά τις ανεξιχνίαστες υποθέσεις. Μια συνάντηση του τράβηξε την προσοχή. Είχε αναφερθεί στο δάσος του Ρέντλεσχαμ από δύο Αμερικανούς αεροπόρους τη νύχτα των Χριστουγέννων του 1980. Το δάσος του Ρέντλεσχαμ βρίσκεται στο Σάφολκ της Αγγλίας, έξω από τη RAF Bentwaters, μια αεροπορική βάση που λειτουργούσε η Αμερική κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Σε εκείνη την αεροπορική βάση το 1980 υπήρχαν αρκετοί πυρηνικοί πύραυλοι.

Μιλώντας στον Guardian o Πόουπ λέει ότι, σε αντίθεση με άλλες θεάσεις UFO, οι μαρτυρίες των αυτόπτων μαρτύρων από το Ρέντλεσχαμ υποστηρίζονταν από αδιάσειστα στοιχεία. «Είναι η τέλεια καταιγίδα μιας υπόθεσης UFO. Υπάρχουν πολλοί μάρτυρες, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών. Πρόκειται για θεάσεις που έγιναν σε τρεις συνεχόμενες νύχτες. Υπάρχουν φυσικά στοιχεία όπως ραντάρ, ραδιενέργεια, εσοχές στο έδαφος, σημάδια καψίματος. Είναι μια υπόθεση για την οποία έχουμε αποχαρακτηρίσει και δημοσιεύσει έγγραφα, τα οποία μπορείτε να δείτε στα Εθνικά Αρχεία και στον ιστότοπο του Υπουργείου Άμυνας. Έτσι, σε αντίθεση με πολλά έγγραφα για UFO που κυκλοφορούν, δεν υπάρχει αμφιβολία για την προέλευσή τους. Είναι αληθινά».

Τα φώτα στο δάσος

Η έρευνα του Πόουπ για το περιστατικό τον οδήγησε τελικά να συγγράψει ένα βιβλίο, το Encounter in Rendlesham Forest, μαζί με τους αυτόπτες μάρτυρες, Τζιμ Πένιστον και Τζον Μπάροουζ, όταν αποχώρησε από το Υπουργείο Άμυνας. Το βιβλίο εκδόθηκε το 2014. Τα γεγονότα εκείνης της νύχτας ξεκίνησαν όταν ο Μπάροους, ο οποίος περιπολούσε στο Γούντμπριτζ, κοντά στην ανατολική πύλη της βάσης, παρατήρησε περίεργα κόκκινα και μπλε φώτα που αναβόσβηναν μέσα από το δάσος. Ο Μπάροους, μαζί με τον προϊστάμενό του, τον ανθυπασπιστή Μπαντ Στέφενς, επιβιβάστηκαν σε ένα όχημα και κατευθύνθηκαν προς τα εκεί για να διερευνήσουν το θέμα.

Όταν έφτασαν σε ένα χωματόδρομο που οδηγούσε στο δάσος, ένα λευκό φως προστέθηκε στα κόκκινα και μπλε. Και οι δύο συμφώνησαν ότι δεν είχαν δει ποτέ αυτά τα φώτα σε άλλα αεροσκάφη. Οι δύο έσπευσαν πίσω στο φυλάκιο της ανατολικής πύλης και κάλεσαν ενισχύσεις. Ο Πένιστον, που ήταν τότε επιλοχίας, δέχτηκε την κλήση και έσπευσε στο σημείο με τον οδηγό του, Έντουαρντ Καμπανσάγκ. Φοβούμενος ότι είχε συντριβεί αεροπλάνο, ο Πένιστον επικοινώνησε μέσω ασυρμάτου με το Κεντρικό Κέντρο Ελέγχου Ασφαλείας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Η απάντηση που έλαβε ήταν ότι ένα άγνωστο αντικείμενο είχε εμφανιστεί και στη συνέχεια εξαφανιστεί από την οθόνη του ραντάρ του Γούντμπριτζ 15 λεπτά νωρίτερα. Μετά από μια σύντομη συζήτηση, ο Στέφενς παρέμεινε στη βάση, ενώ ο Μπάροους, ο Πένιστον και ο Καμπανσάγκ επέστρεψαν στο δάσος για να διερευνήσουν τα φώτα. Παρόλο που δεν υπήρχε αναφορά για έκρηξη ή πυρκαγιά, το τρίο προχώρησε στο κρύο, σκοτεινό δάσος, περιμένοντας να βρεθεί μπροστά στα συντρίμμια ενός αεροσκάφους που είχε καταπέσει και όλα τα προβλήματα που αυτό συνεπάγεται, αλλά βρήκαν κάτι πολύ πιο παράξενο.

Ο ίδιος ο Πένιστον λέει ότι εκείνο το βράδυ τον κάλεσαν να διερευνήσει μια πιθανή συντριβή αεροσκάφους. Προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας είχε δει κάτι στο ραντάρ και το αεροδρόμιο του Χίθροου ανέφερε ότι είχε χάσει επαφή με ένα μη πολιτικό αεροσκάφος καθώς περνούσε πάνω από το Γούντμπριτζ. Ο Πένιστον εξηγεί ότι, όταν συνάντησε τον Μπάροους, ανέλαβε ως διοικητής της επιχείρησης. Ο Πένιστον, ο Μπάροους και ο Καμπανσάγκ οδήγησαν όσο πιο βαθιά μπορούσαν μέσα στο δάσος, πριν η ανώμαλη επιφάνεια του εδάφους τους αναγκάσει να συνεχίσουν το ταξίδι με τα πόδια. Ο Καμπανσάγκ παρέμεινε πίσω, ενώ ο Πένιστον, με τον Μπάροους στο πλευρό του, πέρασε ανάμεσα από τα δέντρα και ανέβηκε στα αναχώματα πριν συναντήσει τα φώτα λίγα λεπτά αργότερα – μόνο που ήταν πιο αμυδρά από πριν.

Ξαφνικά, οι ασύρματοί τους άρχισαν να μη λειτουργούν. Ο Πένιστον λέει ότι ένιωσε μια περίεργη αίσθηση, σαν να έσκαγε στατικός ηλεκτρισμός στα μαλλιά και στα ρούχα του, και στη συνέχεια ένα εκτυφλωτικό φως ξέσπασε στη νύχτα μέσα από το δάσος μπροστά τους. Περιμένοντας μια έκρηξη, έπεσαν στο έδαφος, αλλά δεν ακολούθησε καμία. Ο Πένιστον σηκώθηκε όρθιος και είδε το έντονο φως να αρχίζει να εξασθενεί, αποκαλύπτοντας ένα τριγωνικό σκάφος που βρισκόταν σε ένα μικρό ξέφωτο στο δάσος, με πολύχρωμα φώτα νέον να αναβοσβήνουν πάνω στην μαύρη αδιαφανή επιφάνειά του, μέχρι που και αυτά εξασθένησαν και το μόνο φως που είχε απομείνει προερχόταν από το κάτω μέρος του σκάφους.

Στο βιβλίο του Πένιστον, The Rendlesham Enigma, περιέγραψε ότι είδε τον Μπάροους «παγωμένο στη θέση του» πίσω του, «με τα δύο χέρια κάτω στα πλάγια, ακίνητο. Αν και στεκόταν ακριβώς έξω από τον θόλο, ή τη “φυσαλίδα”, φωτός μεταξύ μας, ήταν επίσης τυλιγμένος σε μια ακτίνα λευκού/μπλε φωτός, που φαινόταν σαν να λάμπει από πάνω του». Ο Πένιστον δεν ήξερε γιατί ο Μπάροους δεν κουνιόταν, αλλά σκέφτηκε ότι ίσως τον είχε παραλύσει ο φόβος. Ο Μπάροους έχει λίγες αναμνήσεις από το τι συνέβη μετά από εκείνη την πρώτη έκρηξη φωτός. Έχει αναφέρει ότι είδε ένα «κόκκινο, οβάλ αντικείμενο που έμοιαζε με ήλιο στο ξέφωτο», αλλά όχι το σκάφος που είδε ο Πένιστον. Για τον Μπάροους, το να δει το έντονο φως, να πέσει κατάκοιτος και να σηκωθεί ξανά διήρκεσε λίγα δευτερόλεπτα· για τον Πένιστον, η συνάντηση διήρκεσε πολύ περισσότερο.

Το παράξενο σκάφος

Ο Πένιστον πήγε να δει το σκάφος από κοντά. «Ήταν δύσκολο να φτάσω εκεί», εξηγεί κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής μας συνομιλίας. «Εννοώ, ένιωθα σαν να δυσκολευόμουν να κινηθώ, σαν να περπατούσα μέσα σε μια λίμνη νερού που έφτανε μέχρι τη μέση μου. Αποφάσισα να προχωρήσω και να το διερευνήσω μέχρι να φτάσουν οι δυνάμεις που είχαν κληθεί». Έβγαλε το σημειωματάριό του και σκίτσαρε το σκάφος ενώ περπατούσε γύρω του: «Βρισκόταν πάνω από το δάπεδο του δάσους σαν να ήταν πάνω σε προσγειωτικό σύστημα, αλλά κοίταξα από κάτω και δεν υπήρχε προσγειωτικό σύστημα. Ήταν απλώς ακτίνες φωτός. Και εκεί όπου τρεις από αυτές ακτινοβολούσαν στο έδαφος, μπορούσες να δεις περίεργες εσοχές. Οπότε, όποια και αν ήταν αυτή η τεχνολογία, κρατούσε το σκάφος ψηλά».

Ο Πένιστον κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα επειδή προσπάθησε να μετακινήσει το σκάφος, συλλογιζόμενος ότι ακόμη και ένα αυτοκίνητο ταλαντεύεται ελαφρώς όταν το σπρώχνεις, αλλά αυτό ήταν ένα νεκρό βάρος. «Κατάλαβα αμέσως ότι ήταν τεχνολογία που δεν διαθέταμε.» Ο Πεννίστον το ήξερε αυτό επειδή η αεροπορική βάση που φρουρούσε φιλοξενούσε έως και 35 στρατηγούς, καθώς και ομάδες έρευνας και ανάπτυξης. Ενώ περίμενε να επικοινωνήσει μαζί του η ασφάλεια της βάσης, αποφάσισε να το εξετάσει πιο προσεκτικά. «Με βάση το ύψος μου, υπολόγισα ότι ήταν περίπου 2 μέτρα. Είναι δύσκολο να το πω με σιγουριά, γιατί το έδαφος στο δάσος ήταν ανώμαλο», λέει ο Πένιστον.

Παρατήρησε κάτι που έμοιαζε με ραχιαία πτερύγια στο πίσω μέρος του, σε ύψος περίπου 2,1 μέτρων από το έδαφος, καθώς και διάφορα χαράγματα, που έμοιαζαν με αρχαία αιγυπτιακά ιερογλυφικά, στην επιφάνειά του. Ο Πένιστον λέει ότι όταν άγγιξε το σκάφος κατά την πρώτη επιθεώρηση, η επιφάνεια ήταν ζεστή και λεία, κάτι που απέδωσε στην τριβή που προκαλείται από την πτήση, αλλά λέει ότι αργότερα έμαθε ότι ήταν αποτέλεσμα βήτα ακτινοβολίας. Όταν πέρασε τα δάχτυλά του πάνω από τα ιερογλυφικά, τα ένιωσε τραχιά, σαν γυαλόχαρτο. Άγγιξε ένα από τα ιερογλυφικά και ένα έντονο λευκό φως πλημμύρισε ξανά τη σκηνή, τυφλώνοντάς τον, και μια παράξενη σειρά από άσους και μηδενικά γέμισε το μυαλό του.

«Τι στο διάολο είναι αυτό;» θυμάται ο Πένιστον ότι σκέφτηκε. «Και απλώς απομάκρυνα το χέρι μου και σταμάτησε. Αμέσως.» Το λευκό φως άρχισε να σβήνει και ανέκτησε την όρασή του. Οι πολύχρωμες ραβδώσεις που σέρνονταν στην επιφάνεια του οχήματος είχαν επανέλθει, οπότε ο Πένιστον έκανε πίσω και ξάπλωσε στο έδαφος του δάσους. Το σκάφος άρχισε να απογειώνεται αργά, περνώντας ανάμεσα στα γύρω δέντρα, ανεβαίνοντας στο ύψος της κομοστέγης του δάσους – και μετά εξαφανίστηκε. Ο Πένιστον σκέφτηκε ότι αυτό που είχε δει ήταν αδύνατο. Το σκάφος δεν είχε κανένα από τα στοιχεία που η κοινή λογική μας λέει ότι χρειάζονται για να πετάξει: φτερά, πτερύγια, πτερύγια ρότορα, μετατόπιση αέρα.

Επιπλέον, δεδομένης της ταχύτητας με την οποία εξαφανίστηκε από το οπτικό πεδίο, θα περίμενε κανείς να ακούσει έναν ηχητικό κρότο, αλλά δεν έκανε κανέναν ήχο. Ο Μπάροους, που προφανώς δεν ήταν πλέον παγωμένος στη θέση του, ένωσε τον Πένιστον στο πλευρό του. «Είναι εκεί πέρα!» φώναξε ο Μπάροους, δείχνοντας προς τα μακριά. Ο Πένιστον δεν ήξερε για τι μιλούσε – το δάσος ήταν κατάμαυρο. Ο Μπάροους έτρεξε προς την κατεύθυνση της ακτής και ο Πένιστον, που ένιωθε εξαντλημένος, τον κυνήγησε απρόθυμα. Έτρεξαν μέσα από το δάσος, πηδώντας πάνω από διάφορα φράχτες, μέχρι που, σταματώντας σε ένα χωράφι, είδαν ένα φως να αναβοσβήνει στο βάθος. Ήταν η ακτίνα από τον κοντινό φάρο του Όρφορντνες, σε απόσταση περισσότερων από τέσσερα μίλια από την ακτή.

«Λοιπόν, ήξερα ότι αυτός [ο Μπάροους] δεν το είχε δει. Δεν ξέρω τι έκανε. Δεν ήταν και πολύ χρήσιμος», λέει ο Πένιστον. Το σκάφος είχε εξαφανιστεί και ο Πένιστον και ο Μπάροους επέστρεψαν στη βάση τις πρώτες πρωινές ώρες της δεύτερης μέρας των Χριστουγέννων. Όταν ο Πένιστον επέστρεψε, ήταν ταραγμένος και δεν μπορούσε να κοιμηθεί, οπότε αποφάσισε να ξανακοιτάξει τις σημειώσεις του για να προσπαθήσει να βγάλει νόημα από όλα αυτά: τα φώτα, το σκάφος, τα παράξενα σύμβολα, την απόκοσμη σιωπή. Ίσως φταίγε η ώρα της νύχτας και η αδρεναλίνη που έφθινε, αλλά δεν μπορούσε να συγκεντρώσει τις σκέψεις του· τα «1» και τα «0» που είδε αφού άγγιξε τα ιερογλυφικά ακόμα χοροπηδούσαν μπροστά στα μάτια του. «Άρχισα να τα καταγράφω και όσο περισσότερο έγραφα, τόσο καλύτερα ένιωθα. Επέστρεψα στο κρεβάτι και κοιμήθηκα όλη τη νύχτα.»

Οι ιστορίες για τα φώτα και το μυστηριώδες σκάφος προκάλεσαν αναταραχή γύρω από τη βάση. Το βράδυ της 27ης Δεκεμβρίου, ο αναπληρωτής διοικητής της βάσης, ο αντισυνταγματάρχης Τσαρλς Χολτ, μαζί με τον υπολοχαγό του, Μπρους Ένγκλαντ, βγήκαν στο κρύο βράδυ για να ερευνήσουν το ξέφωτο όπου υποτίθεται ότι είχε προσγειωθεί το σκάφος την ημέρα των Χριστουγέννων. Ο Χολτ έφερε μαζί του το μαγνητόφωνό του. Αυτό που κατέγραψε εκείνο το βράδυ είναι ένα από τα πιο δραματικά αποδεικτικά στοιχεία για τα UFO που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Η δεύτερη έρευνα

Στην ηχογράφηση, η οποία είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο, ακούγεται ο Χόλτ να περπατά γύρω από τις τρεις εσοχές στο έδαφος που φέρεται να προκλήθηκαν από το σύστημα προσγείωσης του σκάφους. Ο Χολτ και ο Ένγκλαντ έχουν μαζί τους έναν μετρητή Γκάιγκερ και λαμβάνουν μετρήσεις ακτινοβολίας πριν στρέψουν την προσοχή τους στα σημάδια στα δέντρα που περιβάλλουν το ξέφωτο. «Κάθε ένα από αυτά τα δέντρα που βλέπουν προς την έκρηξη, αυτό που υποθέτουμε ότι είναι το σημείο προσγείωσης, έχουν όλα μια εκδορά που βλέπει προς την ίδια κατεύθυνση, προς το κέντρο», λέει ο Ένγκλαντ. Ο Χολτ κοιτάζει τα δέντρα γύρω από το ξέφωτο και βλέπει ένα άνοιγμα και πρόσφατα σπασμένα κλαδιά στο έδαφος. «Μερικά από αυτά έσπασαν σε ύψος περίπου 15 έως 20 ποδιών. Μερικά από τα κλαδιά έχουν διάμετρο περίπου μία ίντσα ή λιγότερο».

Αφού εξέτασαν τον τόπο του συμβάντος και τρομάξανε από ένα ελάφι που ούρλιαζε, ο Χολτ, ο Ένγκλαντ και άλλοι μη αναγνωρισμένοι στρατιώτες παρατηρούν ένα φως στον ουρανό. «Μόλις είδες ένα φως; Πού; Περίμενε ένα λεπτό. Ηρέμησε. Πού;» ρωτάει ο Χολτ. «Κατευθείαν μπροστά, ανάμεσα στα δέντρα – να το πάλι», απαντά ο Englund. «Κοίτα – κατευθείαν μπροστά… Να το». «Το βλέπω κι εγώ… Τι είναι;» ρωτά ο Χολτ, με τη φωνή του να υψώνεται από την έξαψη. Ακολουθεί μια μακρά παύση. «Δεν ξέρουμε, κύριε».

Μέχρι αυτό το σημείο, έχουν απομακρυνθεί περίπου 140 μέτρα από το σημείο προσγείωσης, μέσα σε ένα αγροτικό χωράφι. Ο Χολτ δείχνει ένα πουλί, αλλά για τα υπόλοιπα επικρατεί «νεκρική ησυχία». «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία – υπάρχει κάποιο περίεργο κόκκινο φως που αναβοσβήνει μπροστά μας», λέει ο Χολτ. «Κύριε, είναι κίτρινο», απαντά ο Ένγκλαντ. «Είδα κι εγώ μια κίτρινη απόχρωση. Παράξενο! Φαίνεται να κινείται ίσως λίγο προς τα εδώ; Είναι πιο φωτεινό από ό,τι ήταν.» Ακολουθεί άλλη μια μακρά παύση στην ηχογράφηση, και μετά: «Έρχεται προς τα εδώ! Σίγουρα έρχεται προς τα εδώ!» Άλλες φωνές στην ηχογράφηση, καθώς και του Χολτ, περιγράφουν κομμάτια που «εκτοξεύονται» από την πηγή του φωτός. «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αυτό είναι πάρα πολύ παράξενο!» λέει ο Χολτ, χωρίς ανάσα.

Ο Χολτ και οι άντρες του περνάνε σε ένα άλλο χωράφι. Αναφέρει ότι έχουν δει έως και πέντε φώτα, τα οποία έχουν όλα σταθεροποιηθεί μετά από παλμούς με κόκκινες λάμψεις. «Είμαστε στην άκρη του δεύτερου χωραφιού και το εντοπίσαμε ξανά περίπου 110 μοίρες», λέει ο Χολτ. «Φαίνεται να είναι καθαρά προς την ακτή. Είναι ακριβώς στον ορίζοντα. Κινείται λίγο και αναβοσβήνει από καιρό σε καιρό. Εξακολουθεί να είναι σταθερό και κόκκινο στο χρώμα.» Ο μετρητής Γκάιγκερ του Χολτ καταγράφει ενδείξεις που φτάνουν τα «τέσσερα ή πέντε» κλικ – μια χαμηλή ένδειξη, σύμφωνη με την κανονική ακτινοβολία του περιβάλλοντος.

«Σίγουρα υπάρχει κάτι εκεί. Κάποιο είδος φαινομένου», λέει ο Χολτ. Στη συνέχεια, αναφέρει ότι βλέπει δύο παράξενα αντικείμενα στον ορίζοντα, με σχήμα μισοφέγγαρου, «που χορεύουν με πολύχρωμα φώτα πάνω τους». Υπολογίζει ότι τα μισοφέγγαρα, τα οποία μετατρέπονται σε πλήρεις κύκλους, βρίσκονται σε απόσταση πέντε μιλίων και απομακρύνονται. Τότε, ξαφνικά, τα φώτα αρχίζουν να ορμούν προς τον Χάλτ και τους άντρες του. Σε μια στιγμή, βρίσκονται από πάνω τους, αιωρούμενα ακανόνιστα. Ακτίνες φωτός εκτοξεύονται από τα κυκλικά αντικείμενα, χτυπώντας το έδαφος. Ο Χολτ γελάει νευρικά. «Αυτό είναι εξωπραγματικό», λέει. Χρόνια αργότερα, ο Χολτ είπε ότι μπορούσαν να ακούσουν φλυαρία στα ραδιόφωνά τους από τους συναδέλφους του μέσα στη βάση, οι οποίοι ανέφεραν ότι οι ακτίνες φωτός κατέβηκαν στην περιοχή αποθήκευσης όπλων, όπου φυλάσσονταν τα πυρηνικά όπλα.

Η «λιτή» αναφορά

Την επόμενη μέρα μετά την περιπέτειά του στο δάσος, ο Πένιστον συνέταξε την ακόλουθη αναφορά:

Λάβαμε εντολή από το Κεντρικό Κέντρο Ελέγχου Ασφάλειας να συναντηθούμε με τον αστυνομικό 4, AIC Burroughs, και τον αστυνομικό 5, SSgt Στέφενς. Φτάνοντας στην ανατολική πύλη, ακριβώς ανατολικά, σε απόσταση περίπου 1½ μιλίου, σε μια μεγάλη δασώδη περιοχή. Ένα μεγάλο κίτρινο φως που έλαμπε έντονα εκπέμπονταν πάνω από τα δέντρα. Στο κέντρο της φωτισμένης περιοχής, ακριβώς στο κέντρο του εδάφους, υπήρχε ένα κόκκινο φως που αναβόσβηνε σε διαστήματα 5 έως 10 δευτερολέπτων. Και ένα μπλε φως που ήταν ως επί το πλείστον σταθερό… όταν φτάσαμε σε απόσταση 50 μέτρων. Το αντικείμενο παρήγαγε κόκκινο και μπλε φως. Το μπλε φως ήταν σταθερό και προβαλλόταν κάτω από το αντικείμενο. Βρισκόταν πάνω από την περιοχή, εκτεινόμενο κατά ένα ή δύο μέτρα… Αυτό είναι το πλησιέστερο σημείο στο οποίο βρέθηκα κοντά στο αντικείμενο σε οποιαδήποτε στιγμή…

Πουθενά στην αναφορά του ο Πένιστον δεν ανέφερε ένα τριγωνικό σκάφος, χαμένο χρόνο ή τη λήψη ενός δυαδικού κώδικα. Ο Μπάροουζ συνέταξε επίσης μια αναφορά για τα γεγονότα εκείνης της νύχτας. Όπως και ο Πένιστον, περιέγραψε ένα έντονο λευκό φως και παλλόμενα μπλε και κόκκινα φώτα που προέρχονταν από το δάσος· ανέφερε ότι βρισκόταν ξαπλωμένος, αλλά απέδωσε αυτό το γεγονός σε κινήσεις στο δάσος και παράξενους θορύβους, συμπεριλαμβανομένου του ήχου μιας γυναίκας που ούρλιαζε (ο οποίος αργότερα αποδόθηκε σε ελάφι). Όπως και ο Πένιστον, ο Μπάροουζ δεν ανέφερε τίποτα σχετικά με ένα σκάφος στην επίσημη αναφορά του, αλλά συμπεριέλαβε ένα σκίτσο που μοιάζει με σκάφος, με περιγραφές των φώτων που προέρχονταν από αυτό.

Σε μεταγενέστερες μαρτυρίες, ο Πένιστον ισχυρίστηκε ότι ο Μπάροους παρέμενε ακίνητος καθ’ όλη τη διάρκεια της συνάντησης με το σκάφος. «Κοίταζε κατευθείαν μπροστά και φαινόταν να έχει μείνει ακίνητος στη θέση του, αβοήθητος… Του φώναξα, αλλά φαινόταν να μην με ακούει… Δεν μπορούσα να είμαι σίγουρος αν είχε ακόμα τις αισθήσεις του και συνειδητά αντιλαμβανόταν τι συνέβαινε». Ο Πένιστον έχει επίσης δηλώσει ότι ο Μπάροους δεν έχει καμία ανάμνηση από αυτό το περιστατικό. Τι γίνεται όμως με το διάγραμμα του Μπάροους; «Αυτό με έκανε πάντα να αναρωτιέμαι για τη μνήμη του Τζον. Γιατί μπόρεσε να το κάνει αυτό μέσα σε 72 ώρες και σήμερα δεν έχει καμία ανάμνηση;» έγραψε ο Πένιστον στο βιβλίο του «Encounter in Rendlesham Forest».

Υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε ότι οι επίσημες αναφορές των ανδρών μπορεί να τους αποσπάστηκαν από τους ανωτέρους τους για να κρύψουν τι πραγματικά συνέβη εκείνη τη νύχτα. Σύμφωνα με τον Πεννίστον, αρχικά έγραψε μια έκθεση τεσσάρων σελίδων, αλλά του δόθηκε αυτό που έγινε η επίσημη έκθεση από τους στρατιωτικούς ανώτερους, οι οποίοι του διέταξαν να πει τη δική τους εκδοχή της ιστορίας αν ρωτούσε κανείς. Η έκθεση του Καμπανσάγκ, ο οποίος οδήγησε τον Πεννίστον και τον Μπάροους εκείνη τη νύχτα, είναι υπογεγραμμένη, αλλά δεν υπάρχει ημερομηνία στο φύλλο. Ο Καμπανσάγκ έχει πει ότι του δόθηκε εντολή να την υπογράψει «υπό ακραία πίεση». Σε συνέντευξη το 2013, ο Πένιστον είπε ότι πίστευε ότι η κατάθεση του Μπάροουζ ήταν η μόνη που δεν είχε παραποιηθεί.

Όταν ο Χαλτ επέστρεψε στη βάση μετά την περιπέτειά του στο δάσος, του δόθηκε εντολή να παραδώσει την ηχογράφηση που είχε κάνει. «Έβαλα την κασέτα να ακούσουν ο στρατηγός και το επιτελείο», είπε ο Χαλτ στο History Channel. «Και ο στρατηγός, με την άπειρη σοφία του, είπε: “Συνέβη έξω από τη βάση. Είναι βρετανική υπόθεση. Η υπόθεση έκλεισε». Μη ικανοποιημένος, ο Χολτ συνέταξε ένα υπογεγραμμένο σημείωμα λίγες εβδομάδες αργότερα, στο οποίο περιέγραφε λεπτομερέστερα τα γεγονότα – οι περιπολητές είδαν το «παράξενο λαμπερό αντικείμενο στο δάσος» που είχε «τριγωνικό σχήμα» και «αιωρούταν ή στεκόταν πάνω σε πόδια», το αντικείμενο εξαφανίστηκε και στη συνέχεια παρατηρήθηκε ξανά για λίγο. Στη συνέχεια περιέγραψε αυτό που είδε: τις κοιλότητες στο έδαφος και τα φώτα στον ουρανό. Το σημείωμα επιβεβαιώνει μέρος της ιστορίας του Πένιστον, αλλά δεν υπάρχει καμία αναφορά στο ότι ανέλυε το σκάφος για 45 λεπτά ενώ έγραφε σε ένα σημειωματάριο.

Το σημειωματάριο και ο κώδικας

Αυτό το σημειωματάριο έχει καταστεί κεντρικό στοιχείο της παράδοσης του Ρέντλεσχαμ. Ο Πένιστον, ο οποίος αποχώρησε από την πολεμική αεροπορία το 1993, λέει ότι από τότε έχει εφιάλτες για εκείνη τη νύχτα. Του έχει διαγνωστεί διαταραχή μετατραυματικού στρες. Λέει ότι δεν έδωσε σημασία στους αριθμούς στο σημειωματάριό του μέχρι το 2010, όταν το ξαναδιάβαζε για ένα ντοκιμαντέρ. Ένας από τους παραγωγούς της ταινίας παρατήρησε τα 1 και τα 0 καθώς ξεφύλλιζε τις σελίδες του σημειωματάριου του και προσφέρθηκε να αποκρυπτογραφήσει τον κώδικα.

Στο βιβλίο «Encounter in Rendlesham Forest», οι συγγραφείς έγραψαν ότι οι αριθμοί που σημείωσε ο Πένιστον θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως γεωγραφικά πλάτη και μήκη για παγκόσμια ορόσημα. Οι αριθμοί, ισχυρίστηκαν, παρείχαν συντεταγμένες για διάσημα κτίρια της αρχαιότητας, συμπεριλαμβανομένων των πυραμίδων της Γκίζας, των Γραμμών της Νάζκα στο Περού και του Ναού του Απόλλωνα στη Νάξο, καθώς και μιας δασώδους περιοχής στη Σεντόνα της Αριζόνα, γνωστής για τους σχηματισμούς κόκκινων βράχων της, και άλλων τοποθεσιών πολιτιστικής και ιστορικής σημασίας. Ισχυρίστηκαν επίσης ότι από τον κώδικα μπορούσαν να ερμηνευθούν μηνύματα όπως: «εξερεύνηση της ανθρωπότητας», «τα μάτια των ματιών σας», «συνεχής για την πρόοδο του πλανήτη» και «έτος προέλευσης 8100».

Υπάρχει μια «συναίνεση», έγραψαν, ότι ο δυαδικός κώδικας «θα ήταν ένας λογικός τρόπος για τους εξωγήινους ή τους ταξιδιώτες του χρόνου να επικοινωνήσουν μαζί μας». Είναι αλήθεια ότι το Ινστιτούτο SETI, ένας αμερικανικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που επικεντρώνεται στην αναζήτηση εξωγήινης νοημοσύνης, πιστεύει ότι οποιαδήποτε επικοινωνία θα επιτυγχανόταν κατά πάσα πιθανότητα μέσω μιας παγκόσμιας γλώσσας όπως τα μαθηματικά.

Η πιο τρελή υπόθεση των συγγραφέων ήταν μάλλον η σύνδεση του κώδικα με τις αμφιλεγόμενες θεωρίες του αστροφυσικού Ρόναλντ Μάλετ σχετικά με το ταξίδι στο χρόνο. Ίσως, υποστήριξαν οι συγγραφείς, το σκάφος ήταν διαφορετικό από οτιδήποτε άλλο επειδή προερχόταν από το μέλλον, ίσως για να προειδοποιήσει τους ανθρώπους για τους κινδύνους των πυρηνικών όπλων που ήταν αποθηκευμένα στο Ρέντλσεχαμ. Το Υπουργείο Άμυνας επιμένει ότι το περιστατικό στο Δάσος του Ρέντλσεχαμ «δεν έχει καμία αμυντική σημασία».

Υπάρχουν σκεπτικιστές που επισημαίνουν πιο προφανείς λόγους για το τι συνέβη στο Ρέντλσεχαμ. Σύμφωνα με τον Βινς Θέρκετλ, ο οποίος εργαζόταν ως δασοφύλακας στην περιοχή εκείνη την εποχή, οι εσοχές στο έδαφος θα μπορούσαν να έχουν δημιουργηθεί από κουνέλια. «Ήταν ένα απολύτως φυσιολογικό ξέφωτο στο δάσος με τρεις λακκούβες από κουνέλια – και όλες είναι προσεκτικά σημειωμένες – που τυχαία σχημάτιζαν ένα τρίγωνο», είπε στο BBC το 2020. Και τα σπασμένα κλαδιά; «Λοιπόν, το δάσος είναι γεμάτο σπασμένα κλαδιά», είπε. Ο Θέρκετλ είπε ότι τα σημάδια καψίματος που βρήκε ο Χολτ στα δέντρα είχαν δημιουργηθεί λίγες μέρες πριν από ένα τσεκούρι που ανήκε σε έναν από τους δασοφύλακες, πράγμα που σημαίνει ότι τα δέντρα ήταν έτοιμα να κοπούν.

Τι γίνεται όμως με τα φώτα που είδαν ο Χολτ και οι άντρες του στον ουρανό; Ο Ίαν Ρίντπαθ, ένας Βρετανός αστρονόμος και σκεπτικιστής όσον αφορά τα UFO, ο οποίος έχει δημιουργήσει μια εκτενή ιστοσελίδα αφιερωμένη στο περιστατικό του Ρέντλσεχαμ, υποστηρίζει ότι μερικά από αυτά τα φώτα προέρχονταν από τον φάρο του Όρφορντνες και μερικά από έναν μετεωρίτη. Τα «κομμάτια που εκτοξεύονταν» που αναφέρει ο Χολτ στην ηχογράφηση ήταν, σύμφωνα με τον Ρίντπαθ, μια οπτική ψευδαίσθηση που προκλήθηκε από τα σύννεφα τα οποία παραμόρφωναν το φως του φάρου. Ο Χολτ και οι άνδρες του αναφέρουν ότι τα φώτα εμφανίζονταν σε διαστήματα πέντε δευτερολέπτων, κάτι που ταιριάζει με το φως του φάρου. Ο Χολτ λέει μάλιστα στην κασέτα: «Εντάξει, κοιτάμε το πράγμα… Μοιάζει με ένα μάτι που σου κλείνει το μάτι». Τα φωτεινά αντικείμενα που περιγράφονται προς το τέλος της κασέτας του Χολτ – αυτά που εμφανίστηκαν ως μισοφέγγαρα, μετά ως πλήρεις κύκλοι, που παρέμεναν και εκτόξευαν ακτίνες φωτός; Απλά αστέρια.

Αντιφάσεις

Όπως και το Encounter in Rendlesham Forest, το οποίο συνέγραψε με τον Πόουπ, ο Πένιστον και ο Μπάροουζ έχουν γράψει τα δικά τους βιβλία για το τι συνέβη εκείνη τη νύχτα. Οι ιστορίες τους είναι αντιφατικές, μπερδεμένες και περίπλοκες. Χρόνια μετά το περιστατικό, το 2006, ο Μπάροουζ έστειλε email στον Ρίντπαθ, λέγοντάς του: «Ο Πένιστον δεν κρατούσε σημειωματάριο καθώς συνέβαιναν τα γεγονότα.» Ο Πένιστον το αρνείται.

Μήπως ο Πένιστον επινόησε ιστορίες για διαστημόπλοια και κώδικα υπολογιστών μετά το συμβάν; «Προφανώς, από εμπειρική άποψη, δεν μπορώ να το αποκλείσω», λέει ο Πόουπ. «Πιστεύω ότι είναι πιο πιθανό, αν δεν συνέβη όπως λέει, αυτή η ανάμνηση να έχει κατά κάποιον τρόπο εμφυτευτεί μέσω της ύπνωσης και των ναρκωτικών. Και ότι πρόκειται για μια κατασκευασμένη αφήγηση που του έχουν τροφοδοτήσει και στην οποία πιστεύει απόλυτα, επειδή, από την εμπειρία μου, είναι ένας ειλικρινής άνθρωπος».

Ο Πένιστον υποβλήθηκε σε ύπνωση δύο φορές τη δεκαετία του 1990, σε μια προσπάθεια να ανακαλύψει αναμνήσεις που είχε καταστείλει. Η ύπνωση είναι μια αμφιλεγόμενη θεραπευτική πρακτική που περιλαμβάνει την ενθάρρυνση των υποκειμένων να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους για να επιστρέψουν σε γεγονότα του παρελθόντος τους που αποτελούν τις ρίζες του συναισθηματικού τους τραύματος. Είναι πιο πιθανό να εμφυτεύσει ψευδείς αναμνήσεις παρά να ξεκλειδώσει ξεχασμένα ή ασαφή γεγονότα από το παρελθόν κάποιου. Μια ψευδής ανάμνηση που εμφυτεύτηκε μέσω ύπνωσης μπορεί να εξηγήσει γιατί ο Πένιστον είναι τόσο κατηγορηματικός ότι είδε το σκάφος. Αλλά εδώ είναι το ζουμί: ο Χολτ έγραψε το σημείωμά του που περιγράφει λεπτομερώς το τριγωνικό σκάφος μια δεκαετία πριν ο Πένιστον υποβληθεί σε ύπνωση.

Άρα ο Πένιστον απλά λέει ψέματα; Ο Πόουπ πιστεύει ότι θα ήταν παράξενο αν έλεγε ψέματα, επειδή δεν είναι ο ήρωας της ιστορίας· μοιάζει περισσότερο με θύμα. Του ανέφερα ότι μερικοί άνθρωποι μπορούν να προχωρήσουν στη ζωή τους παρουσιάζοντας τον εαυτό τους ως θύματα. «Το κάνουν», απαντά ο Πόουπ. «Αλλά με ποιο σκοπό; Τι κέρδισε πραγματικά από αυτό;». Χρήματα; Ο Πόουπ κουνάει το κεφάλι. Αν και τα βιβλία του έχουν πουλήσει καλά, τα δικαιώματα από το Encounter in Rendlesham Forest μοιράστηκαν μεταξύ του ίδιου, του Πένιστον, του Μπάροουζ, του ατζέντη του και του δικηγόρου του. Όμως ο Πένιστον και ο Μπάροουζ εμφανίζονται συχνά σε τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ· εκεί υπάρχουν χρήματα. «Λοιπόν, πρώτον, τα περισσότερα από αυτά είναι επαναλήψεις. Δεύτερον, δεν ξέρω τι πήρε, αλλά, διαβάζοντας ανάμεσα στις γραμμές, θα έλεγα ότι κάποιος πιθανώς του έδωσε αμοιβή εμφάνισης μερικών εκατοντάδων δολαρίων εδώ και εκεί. Ξέρεις, αυτό δεν είναι πολύ».

Ο Πόουπ δεν πίστευε ότι το έκαναν για τη φήμη: ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν ακούσει για το Ρόσγουελ, σχεδόν κανείς δεν έχει ακούσει για το Ρέντλεσχαμ, πόσο μάλλον για τους Μπάροους και Πένιστον. «Ακόμα κι αν πίστευαν ότι είχαν κάτι να κερδίσουν, πράγμα που αμφιβάλλω, πρέπει επίσης να είχαν συνειδητοποιήσει ότι είχαν πολλά να χάσουν όσον αφορά τη φθορά της φήμης τους», λέει. «Ο κόσμος να πιστεύει ότι είναι τρελοί, ότι λένε ψέματα, ότι είναι χαζοί και ότι τους ξεγέλασε ένας φάρος». Ο Πόουπ λέει ότι έχει πάει στο δάσος πολλές φορές: «Έχω περπατήσει εκεί. Η ακτίνα του φάρου δεν είναι καν ορατή από τα περισσότερα σημεία λόγω της τοπογραφίας».

Και υπάρχουν και άλλα. Εξακολουθεί να υπάρχει σύγχυση σχετικά με τα επίπεδα ακτινοβολίας στα οποία εκτέθηκαν οι στρατιώτες εκείνες τις νύχτες των Χριστουγέννων. Ο Μπάροουζ ισχυρίζεται ότι υπέφερε από μια ασθένεια μετά το πρωί της δεύτερης μέρας των Χριστουγέννων το 1980. Υπέβαλε αίτηση στο Υπουργείο Υποθέσεων Βετεράνων (VA) για να λάβει επίδομα αναπηρίας, αλλά, όταν προσπάθησε να πάρει τα στρατιωτικά του αρχεία, ανακάλυψε ότι η κυβέρνηση τα είχε ταξινομήσει ως άκρως απόρρητα. Η Σέριλ Μπένετ, βοηθός του αείμνηστου γερουσιαστή Τζον Μακέιν, βοήθησε τον Μπάροους να αποκτήσει τα αρχεία του το 2015. Είπε ότι η απόκτηση πληροφοριών για λογαριασμό του ήταν σαν «να βγάζεις δόντια» και ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που είχε να κάνει ποτέ.

Το 2015, ο Μπάροουζ κέρδισε μια δικαστική συμφωνία με το Υπουργείο Υποθέσεων Βετεράνων (VA), υποχρεώνοντάς το να καλύψει τα ιατρικά του έξοδα, τα οποία, όπως ισχυρίζεται, προκλήθηκαν από την έκθεση σε ακτινοβολία λόγω της εμπειρίας του στο Ρέντλεσχαμ. Ο δικηγόρος του Μπάροουζ, Πατ Φρασκόνια, δήλωσε ότι η συμφωνία απέκλειε «τις ψευδείς εξηγήσεις που είχαν διαδοθεί όλα αυτά τα χρόνια» – τον φάρο και τα αστρονομικά φαινόμενα. «Μας αρνήθηκαν την πρόσβαση σε αρχεία, κυρίως από το 1979, τα οποία πιστεύουμε ότι θα έδειχναν ότι ο Τζον δεν είχε προβλήματα υγείας όταν εισήλθε στην πολεμική αεροπορία, αλλά ότι ανέπτυξε καρδιακά προβλήματα και άλλες παθήσεις που προέκυψαν από το περιστατικό».

Η μελέτη για τα UFO

Για να υποστηρίξει την υπόθεσή του, ο Μπάροους αναφέρθηκε στο Project Condign, μια μελέτη 460 σελίδων του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου που ανέλυσε περισσότερες από 10.000 πιθανές θεάσεις UFO που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια αρκετών δεκαετιών, πολλές από τις οποίες προέρχονταν από στρατιωτικό προσωπικό. Αποχαρακτηρίστηκε το 2006 και υποστήριζε ότι αρκετοί μάρτυρες του περιστατικού στο Ρέντλεσχαμ «εκτέθηκαν σε ακτινοβολία από μη αναγνωρισμένα εναέρια φαινόμενα (UAP)». Ο Φρασκόνια είπε: «Το Condign αναφέρει συγκεκριμένα το περιστατικό και πώς η ακτινοβολία από τα UAP θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό. Ο Τζον μπόρεσε να προσκομίσει αυτό το έγγραφο, καθώς και ένα άλλο που χρονολογείται από την εποχή του περιστατικού, όταν μια μέτρηση ακτινοβολίας έδειξε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από τα φυσιολογικά».

Αυτό δεν συνάδει με τα αποτελέσματα του μετρητή Γκάιγκερ του Χολτ, ο οποίος κατέγραψε επίπεδα ακτινοβολίας εντός των ορίων της φυσικής ακτινοβολίας. Ωστόσο, αν η ακτινοβολία προερχόταν από το τριγωνικό σκάφος που είχαν συναντήσει τυχαία οι Μπάροουζ και Πενίστον, γιατί ο Χολτ κατέγραψε υψηλή ένδειξη; Το σκάφος είχε εξαφανιστεί πολλές ώρες νωρίτερα και, αν εκπέμπει σωματίδια βήτα, όπως ισχυριζόταν ο Πενίστον, οποιαδήποτε απότομη αύξηση της ακτινοβολίας θα είχε επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα λίγο μετά την απομάκρυνσή του από το Ρέντλεσχαμ. Ωστόσο, πιθανώς οι κανονικές μετρήσεις ακτινοβολίας που κατέγραψε ο Χολτ δεν θα είχαν πείσει το Υπουργείο Υποθέσεων Βετεράνων να καλύψει τα ιατρικά έξοδα του Μπάροουζ, οπότε μήπως είχε αποδεικτικά στοιχεία που δεν έχουμε δει;

Αντιδρώντας στη συμφωνία, ο Πόουπ είπε: «Μετά από χρόνια άρνησης, αυτή είναι η επίσημη επιβεβαίωση ότι αυτό που συνάντησαν ήταν πραγματικό και τους προκάλεσε σωματική βλάβη. Αυτή η ευπρόσδεκτη εξέλιξη δεν μας δίνει μια οριστική εξήγηση για το περιστατικό στο δάσος του Rendlesham, αλλά μας φέρνει όλο και πιο κοντά στην αλήθεια». Ο Πόουπ ίσως παρασύρθηκε λίγο, καθώς οι νομικοί συμβιβασμοί δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι το εναγόμενο μέρος είναι υπεύθυνο ή ένοχο. Συχνά οι συμβιβασμοί γίνονται για να αποφευχθούν τα υψηλά έξοδα της δικαστικής διαμάχης.

Αυτό που ενισχύει την αίσθηση ότι εκείνο το βράδυ συνέβη ένα πραγματικό περιστατικό είναι το γεγονός ότι, όταν το Υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε 35 αρχεία με έγγραφα σχετικά με ΑΤΙΑ το 2011, τα έγγραφα για το δάσος του Ρέντλεσχαμ απουσίαζαν εμφανώς. Το BBC ανέφερε ότι το Υπουργείο Άμυνας έλαβε αίτημα για τα δικά του αρχεία σχετικά με το περιστατικό το 2000, αλλά, όταν οι αξιωματούχοι έψαξαν, ανακάλυψαν ένα «τεράστιο» κενό εκεί όπου θα έπρεπε να υπήρχαν τα αρχεία των υπηρεσιών πληροφοριών άμυνας που αφορούσαν το περιστατικό.

Ο Πίτερ Χιλ-Νόρτον, βετεράνος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Άμυνας στο Υπουργείο Άμυνας, ο οποίος απεβίωσε το 2004, ήταν ένθερμος υποστηρικτής της αμυντικής σημασίας των UFO. Αντιμετώπισε την υπόθεση του Ρέντλεσχαμ με μεγάλη σοβαρότητα. Σε μια συνέντευξη τη δεκαετία του 1990, δήλωσε: «Ο συνταγματάρχης μιας αμερικανικής αεροπορικής βάσης, καθώς και πολλοί από τους αεροπόρους του, ισχυρίζονται ότι κάτι από έξω από την ατμόσφαιρα της Γης προσγειώθηκε στην αεροπορική τους βάση. Το επιθεώρησαν, το φωτογράφησαν, έκαναν δοκιμές στο έδαφος όπου βρισκόταν και βρήκαν ραδιενεργά ίχνη. Υπάρχουν μόνο δύο εξηγήσεις για το τι συνέβη εκείνη τη νύχτα. Η μία εξήγηση είναι ότι όντως συνέβη όπως ανέφερε ο συνταγματάρχης Χολτ. Η άλλη είναι ότι ο συνταγματάρχης Χολτ και όλοι οι άνδρες του είχαν παραισθήσεις. Σίγουρα, για κάθε λογικό άτομο, οποιαδήποτε από αυτές τις εξηγήσεις παρουσιάζει το μέγιστο ενδιαφέρον για την άμυνα. Αυτό θα έπρεπε να αποτελεί αντικείμενο αυστηρής επιστημονικής έρευνας και όχι αντικείμενο χλευασμού από εφημερίδες που κυκλοφορούν με προθεσμία».

Ίσως ο Λόρδος Χιλ-Νόρτον είχε δίκιο. Τα γεγονότα στο Ρέντλεσχαμ δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό: στρατιωτικοί από όλο τον κόσμο αναφέρουν συνεχώς ότι βλέπουν παράξενα αντικείμενα γύρω από τις βάσεις και τα πολεμικά πλοία τους, μερικά από τα οποία φιλοξενούν πυρηνικά όπλα. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία που να υποδηλώνουν την παρουσία «επισκεπτών» από το διάστημα.

Viral YouTuber έκανε ρεκόρ Guinness λύνοντας τον Κύβο του Ρούμπικ σε… ελεύθερη πτώση! (Video)

Ινδία: Eτοιμάζει «φράχτη» με κροκόδειλους και δηλητηριώδη φίδια στα σύνορα με το Μπανγκλαντές

Ο Νετανιάχου πιέζει καταστάσεις και… Τραμπ για τον Λίβανο: Λύση σε 2-3 εβδομάδες αλλιώς κλιμακώνουμε