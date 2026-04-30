ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 12:45
Ο Νετανιάχου πιέζει καταστάσεις και… Τραμπ για τον Λίβανο: Λύση σε 2-3 εβδομάδες αλλιώς κλιμακώνουμε 

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να έβαλε υπό πίεση τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο.

Σύμφωνα με το Channel 12, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο να περιορίσει τις διαπραγματεύσεις σε ένα χρονικό περιθώριο 2-3 εβδομάδων και εφόσον δεν προκύψει συμφωνία, θα κλιμακώσει τις επιθέσεις.

Ηδη το Ισραήλ έχει σπάσει την εκεχειρία και χτυπά στοχευμένα επικαλούμενο στόχους κατά της Χεζμπολάχ. 

Η πολιτική ηγεσία της χώρας, ισχυρίζεται ότι έχει δώσει «εντολή στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση», ενώ ο Τραμπ φέρεται να κάλεσε τον Νετανιάχου να περιορίσει τις ισραηλινές ενέργειες σε «χειρουργικά» πλήγματα, αποφεύγοντας περαιτέρω κλιμάκωση. Ισραηλινοί αξιωματούχοι προειδοποιούν, ωστόσο, ότι η παρούσα κατάσταση επιτρέπει στη Χεζμπολάχ να ανασυνταχθεί.

