Χανιά: Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ συγγενών σε εστιατόριο – Συνελήφθη ένα άτομο

Άγρια συμπλοκή μεταξύ συγγενών, έλαβε μέρος την Κυριακή το βράδυ σε εστιατόριο στα Χανιά και σήμερα ένα άτομο που συνελήφθη, καταδικάστηκε σε φυλάκιση.

Το επεισόδιο έγινε σε εστιατόριο στο Παλιό Λιμάνι των Χανίων, με θύμα συγγενικό πρόσωπο του δράστη ο οποίος κρίθηκε ένοχος για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης αλλά και για ενδοοικογενειακή απειλή, για άλλο επεισόδιο που είχε λάβει χώρα 10 μέρες πριν.

Συνολικά του επιβλήθηκε ποινή 52 μηνών χωρίς αναστολή καθώς ήταν ήδη υπότροπος για υπόθεση προηγούμενης χρονιάς.

Στη διάρκεια της δίκης, σύμφωνα με το zarpanews, αναδείχτηκε η προβληματική συμπεριφορά του συγκεκριμένου απέναντι σε πολλά μέλη της οικογένειάς του που στάθηκαν προς υποστήριξη των κατηγοριών.

Διαβάστε επίσης:

Χειροπέδες σε 29χρονο που επιτέθηκε με… γάντζους σε ζευγάρι και έσπασε ΑΤΜ

Τρίκαλα: Παρέμβαση Ρουβίκωνα στο σπίτι του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» – «Τζιωρτζιώτη δολοφόνε» (videos)

Ανησυχητική αύξηση των αυτοτραυματισμών και της αυτοκτονικότητας παιδιών και εφήβων στην Ελλάδα