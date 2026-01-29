search
ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2026 13:38
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.01.2026 10:11

Χανιά: Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ συγγενών σε εστιατόριο – Συνελήφθη ένα άτομο

29.01.2026 10:11
peripoliko-chania

Άγρια συμπλοκή μεταξύ συγγενών, έλαβε μέρος την Κυριακή το βράδυ σε εστιατόριο στα Χανιά και σήμερα ένα άτομο που συνελήφθη, καταδικάστηκε σε φυλάκιση.

Το επεισόδιο έγινε σε εστιατόριο στο Παλιό Λιμάνι των Χανίων, με θύμα συγγενικό πρόσωπο του δράστη ο οποίος κρίθηκε ένοχος για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης αλλά και για ενδοοικογενειακή απειλή, για άλλο επεισόδιο που είχε λάβει χώρα 10 μέρες πριν. 

Συνολικά του επιβλήθηκε ποινή 52 μηνών χωρίς αναστολή καθώς ήταν ήδη υπότροπος για υπόθεση προηγούμενης χρονιάς.

Στη διάρκεια της δίκης, σύμφωνα με το zarpanews, αναδείχτηκε η προβληματική συμπεριφορά του συγκεκριμένου απέναντι σε πολλά μέλη της οικογένειάς του που στάθηκαν προς υποστήριξη των κατηγοριών.

Διαβάστε επίσης:

Χειροπέδες σε 29χρονο που επιτέθηκε με… γάντζους σε ζευγάρι και έσπασε ΑΤΜ

Τρίκαλα: Παρέμβαση Ρουβίκωνα στο σπίτι του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» – «Τζιωρτζιώτη δολοφόνε» (videos)

Ανησυχητική αύξηση των αυτοτραυματισμών και της αυτοκτονικότητας παιδιών και εφήβων στην Ελλάδα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
los-angeles
MEDIA

Ο δήμος του Λος Άντζελες σχεδιάζει επένδυση στην «κάθετη επανάσταση» των micro-dramas με γνώμονα την τοπική κοινωνία

glyfada-patroktonia-astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Προφυλακίστηκε ο 46χρονος πατροκτόνος

kourasi_adv
ADVERTORIAL

Γιατί Κοιμάμαι αλλά Δεν Ξεκουράζομαι; 7 Κρυφοί Λόγοι

antarktiki-ouranos
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Γιατί ο ουρανός είναι μπλε και γιατί η Ανταρκτική έχει τον… πιο μπλε

dendias_vautrin5
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας υποδέχθηκε στη φρεγάτα «Κίμων» τη γαλλίδα ομόλογό του, Catherine Vautrin (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

KAFENEIO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικρά καφενεία και παντοπωλεία στα ορεινά χωριά: Η Κομισιόν λέει ναι στη στήριξή τους, ο Αρναούτογλου εκθέτει την κυβέρνηση

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2026 13:37
los-angeles
MEDIA

Ο δήμος του Λος Άντζελες σχεδιάζει επένδυση στην «κάθετη επανάσταση» των micro-dramas με γνώμονα την τοπική κοινωνία

glyfada-patroktonia-astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Προφυλακίστηκε ο 46χρονος πατροκτόνος

kourasi_adv
ADVERTORIAL

Γιατί Κοιμάμαι αλλά Δεν Ξεκουράζομαι; 7 Κρυφοί Λόγοι

1 / 3