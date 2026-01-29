search
ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2026 10:09
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.01.2026 09:41

Τρίκαλα: Παρέμβαση Ρουβίκωνα στο σπίτι του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» – «Τζιωρτζιώτη δολοφόνε» (videos)

29.01.2026 09:41
violanta_rouvikonas

Παρέμβαση στο σπίτι του Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, ιδιοκτήτη της βιομηχανίας Βιολάντα, στα Τρίκαλα, πραγματοποίησε ο Ρουβίκωνας, μετά το εργατικό δυστύχημα που προκάλεσε τον θάνατο πέντε εργατριών στο εργοστάσιο της εταιρείας τα ξημερώματα της Δευτέρας 27/1.

Μέλη της αναρχικής συλλογικότητας έγραψαν στον εξωτερικό τοίχο του σπιτιού «Τζιωρτζιώτη Δολοφόνε».

«Παρά τις καταγγελίες και τις εκκλήσεις εργαζομένων και σωματείων της περιοχής το προηγούμενο διάστημα, σχετικά με τα ελλιπή μέτρα ασφάλειας και συντήρησης των μηχανημάτων, η εργοδοσία απάντησε μονάχα με αδιαφορία και αστυνομική τρομοκρατία, σε μια προσπάθεια φίμωσης των εργαζομένων.

Δεν έλειψαν οι αναφορές το τελευταίο διάστημα, για την έντονη μυρωδιά αερίων στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, κάτι που γνώριζε πολύ καλά η εργοδοσία, και που σήμερα ήρθε να επιβεβαιώσει το πόρισμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με το εν λόγω πόρισμα, υπήρξε πολύμηνη διαρροή προπανίου εντός του εδάφους των εγκαταστάσεων.

Οι 5 νεκρές εργάτριες ήταν μανάδες, κόρες, αδερφές, και από τη μια στιγμή στην άλλη οι οικογένειές τους δεν θα τις έχουν ξανά μαζί τους, γιατί τα κέρδη των αφεντικών μετράνε περισσότερο απ’ τις ζωές τους. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στους συγγενείς και τους οικείους τους» αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε ανάρτησή του ο Ρουβίκωνας.

Διαβάστε επίσης:

«Σκοπός ήταν η καταστροφή κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων»: Η κατάθεση Ψαρόπουλου στη δίκη για τα βίντεο 

Επαναπατρίζονται την Πέμπτη, με ειδικά διαμορφωμένο αεροπλάνο, οι τρεις τραυματίες του τροχαίου στη Ρουμανία

Τα πρόσωπα της τραγωδίας του ΠΑΟΚ – Νέοι άνθρωποι, με ιδιαίτερη αγάπη στον «Δικέφαλο του Βορρά»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
grigoris-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για την απώλεια της μητέρας του – «Δεν υπάρχει παρηγοριά» (Video)

truck_shutterstock
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη οδηγός φορτηγού που οδηγούσε μεθυσμένος στην παλιά εθνική Θεσσαλονίκης – Καβάλας

NEA_DIMOKRATIA_GRAFEIA
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέα Δημοκρατία: Πάει και το προσυνέδριο στα Ιωάννινα…

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε 29χρονο που επιτέθηκε με… γάντζους σε ζευγάρι και έσπασε ΑΤΜ

ΟΠΕΚΑ: Σήμερα η πληρωμή επιδομάτων και παροχών στους δικαιούχους - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα ΑΤΜ το απόγευμα οι δικαιούχοι του ΟΠΕΚΑ – Ποια επιδόματα πληρώνονται

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

KAFENEIO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικρά καφενεία και παντοπωλεία στα ορεινά χωριά: Η Κομισιόν λέει ναι στη στήριξή τους, ο Αρναούτογλου εκθέτει την κυβέρνηση

anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2026 10:09
grigoris-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για την απώλεια της μητέρας του – «Δεν υπάρχει παρηγοριά» (Video)

truck_shutterstock
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη οδηγός φορτηγού που οδηγούσε μεθυσμένος στην παλιά εθνική Θεσσαλονίκης – Καβάλας

NEA_DIMOKRATIA_GRAFEIA
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέα Δημοκρατία: Πάει και το προσυνέδριο στα Ιωάννινα…

1 / 3