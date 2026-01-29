Τρίκαλα: Παρέμβαση Ρουβίκωνα στο σπίτι του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» – «Τζιωρτζιώτη δολοφόνε» (videos)

Παρέμβαση στο σπίτι του Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, ιδιοκτήτη της βιομηχανίας Βιολάντα, στα Τρίκαλα, πραγματοποίησε ο Ρουβίκωνας, μετά το εργατικό δυστύχημα που προκάλεσε τον θάνατο πέντε εργατριών στο εργοστάσιο της εταιρείας τα ξημερώματα της Δευτέρας 27/1.

Μέλη της αναρχικής συλλογικότητας έγραψαν στον εξωτερικό τοίχο του σπιτιού «Τζιωρτζιώτη Δολοφόνε».

«Παρά τις καταγγελίες και τις εκκλήσεις εργαζομένων και σωματείων της περιοχής το προηγούμενο διάστημα, σχετικά με τα ελλιπή μέτρα ασφάλειας και συντήρησης των μηχανημάτων, η εργοδοσία απάντησε μονάχα με αδιαφορία και αστυνομική τρομοκρατία, σε μια προσπάθεια φίμωσης των εργαζομένων.

Δεν έλειψαν οι αναφορές το τελευταίο διάστημα, για την έντονη μυρωδιά αερίων στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, κάτι που γνώριζε πολύ καλά η εργοδοσία, και που σήμερα ήρθε να επιβεβαιώσει το πόρισμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με το εν λόγω πόρισμα, υπήρξε πολύμηνη διαρροή προπανίου εντός του εδάφους των εγκαταστάσεων.

Οι 5 νεκρές εργάτριες ήταν μανάδες, κόρες, αδερφές, και από τη μια στιγμή στην άλλη οι οικογένειές τους δεν θα τις έχουν ξανά μαζί τους, γιατί τα κέρδη των αφεντικών μετράνε περισσότερο απ’ τις ζωές τους. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στους συγγενείς και τους οικείους τους» αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε ανάρτησή του ο Ρουβίκωνας.

