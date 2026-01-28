Τα πρόσωπα της τραγωδίας του ΠΑΟΚ – Νέοι άνθρωποι, με ιδιαίτερη αγάπη στον «Δικέφαλο του Βορρά»

Στη θλίψη έχει βυθιστεί από την Τρίτη, 27/1, ο χώρος του αθλητισμού και ολόκληρη η χώρα, για τον θάνατο των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ, σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Τα θύματα του τροχαίου ήταν νέοι άνθρωποι, πιστοί φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν για τη Λιόν της Γαλλίας, όπου την Πέμπτη, 29/1, ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα αντιμετωπίσει τη γαλλική ομάδα.

Ωστόσο, το όχημα που τους μετέφερε συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70 στην περιοχή Τίμις, με συνέπεια τον θάνατο επτά ατόμων και τον τραυματισμό τριών ακόμα.

Ανείπωτη θλίψη για τα επτά θύματα του πολύνεκρου τροχαίου

Νωρίτερα την Τετάρτη, 28/1, ολοκληρώθηκε και η ταυτοποίηση των 7 θυμάτων της τραγωδίας, ενώ πλέον, αναμένεται από τις ρουμανικές Αρχές να εκδώσουν τα απαραίτητα έγγραφα για την επιστροφή των σορών στην Ελλάδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί με αεροσκάφος, μόλις ολοκληρωθούν οι τυπικές διαδικασίες.

Ο Βασίλης Μολντοβάνοφ (Βάξος), ο Βασίλης Πάλλος, ο Χρήστος Ζέζιος, ο Γιώργος Κεσανίδης, ο Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος και ο Γιώργος Μαρωνίτης είναι οι έξι από τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που έφυγαν από τη ζωή τόσο πρόωρα και άδικα.

Οι Βασίλης Πάλλος, Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος και Γιώργος Μαρωνίτης, από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, ήταν ενεργά μέλη του τοπικού συνδέσμου του ΠΑΟΚ, ενώ συνδέονταν μεταξύ τους με στενή φιλία.

Όλοι μαζί, επιβιβάστηκαν στο μαύρο βαν προκειμένου να στηρίξουν για μία ακόμη φορά την αγαπημένη τους ομάδα. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να φτάσουν στον προορισμό τους.

Για τη Γαλλία ταξίδευε και ο 31χρονος Χρήστος Ζέζιος, από την Πολίχνη Θεσσαλονίκης, ένας νέος άνδρας ιδιαίτερα αγαπητός στις δυτικές συνοικίες της πόλης, όπου είχε εργαστεί σε διάφορα καταστήματα εστίασης.

Ο Χρήστος εργαζόταν για να στηρίξει οικονομικά τους γονείς και τα αδέλφια του, ενώ, όποτε μπορούσε, ταξίδευε προκειμένου να δει από κοντά τη μεγάλη του αγάπη, τον ΠΑΟΚ.

Ανάμεσα στους νεκρούς του τραγικού δυστυχήματος και ο νεαρός Βάξος, από την Κατερίνη, με καταγωγή από τη Γεωργία.

Από μικρός παιδί του μεροκάματου είχε ιδιαίτερη αγάπη τον ΠΑΟΚ, και φρόντιζε να μη χάνει αγώνα του στην Τούμπα. Το 2018 ο Βάξος είχε ταξιδέψει στη Βουδαπέστη, προκειμένου να στηρίξει την αγαπημένη του ομάδα. Αυτό ήταν το δεύτερο ταξίδι του στο εξωτερικό για αγώνα του ΠΑΟΚ.

Τη ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα έχασε και ο 30χρονος Γιώργος Κεσανίδης.

