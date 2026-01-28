Ρουμανία: Ταυτοποιήθηκαν οι επτά νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ – Αναμένεται η μεταφορά τους με αεροσκάφος στην Ελλάδα

Πριν από λίγο έγινε η ταυτοποίηση των επτά θυμάτων, οπαδών του ΠΑΟΚ, από το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, επιβεβαίωσε πως η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων έχει ολοκληρωθεί και ήδη έχουν ενημερωθεί και οι συγγενείς τους.

Πλέον, οι ρουμανικές αρχές αναμένεται αύριο, Πέμπτη, να εκδώσουν τα απαραίτητα έγγραφα για την επιστροφή των σορών στην Ελλάδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί με αεροσκάφος, μόλις ολοκληρωθούν οι τυπικές διαδικασίες.

Για την επιστροφή των σορών «πιθανότατα και αύριο» μίλησε λίγο νωρίτερα και η πρέσβειρα της Ελλάδας στη Ρουμανία, Λίλη Γραμματίκα.

Στην Ελευσίνα C-130 είναι σε ετοιμότητα προκειμένου να αναχωρήσουν για την Τιμοσοάρα, ώστε να παραλάβουν τις σορούς, αλλά και τους τραυματίες.

