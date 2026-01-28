search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 15:13
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.01.2026 13:03

Ρουμανία: Ταυτοποιήθηκαν οι επτά νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ – Αναμένεται η μεταφορά τους με αεροσκάφος στην Ελλάδα

28.01.2026 13:03
troxaio-roumania

Πριν από λίγο έγινε η ταυτοποίηση των επτά θυμάτων, οπαδών του ΠΑΟΚ, από το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, επιβεβαίωσε πως η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων έχει ολοκληρωθεί και ήδη έχουν ενημερωθεί και οι συγγενείς τους.

Πλέον, οι ρουμανικές αρχές αναμένεται αύριο, Πέμπτη, να εκδώσουν τα απαραίτητα έγγραφα για την επιστροφή των σορών στην Ελλάδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί με αεροσκάφος, μόλις ολοκληρωθούν οι τυπικές διαδικασίες.

Για την επιστροφή των σορών «πιθανότατα και αύριο» μίλησε λίγο νωρίτερα και η πρέσβειρα της Ελλάδας στη Ρουμανία, Λίλη Γραμματίκα.

Στην Ελευσίνα C-130 είναι σε ετοιμότητα προκειμένου να αναχωρήσουν για την Τιμοσοάρα, ώστε να παραλάβουν τις σορούς, αλλά και τους τραυματίες.

Διαβάστε επίσης:

Γαλλία: Πρώην γερουσιαστής καταδικάστηκε σε φυλάκιση – Είχε ναρκώσει βουλεύτρια με σκοπό να την κακοποιήσει

Αυστραλία: Πέμπτη μέρα καύσωνα – Ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, ακραία ζέστη και μεγάλα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση

Πώς ο υποστηρικτής του Τραμπ πρωθυπουργός της Σλοβακίας έπαθε σοκ όταν τον συνάντησε

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rutte 1
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ρούτε σε πορεία σύγκρουσης με ευρωπαίους του ΝΑΤΟ – Προβληματισμός για το μέλλον της Συμμαχίας

p1jfgbqj521c421ici15nu16uaovnp (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Χαμόγελο του Παιδιού βράβευσε την EMA ΑΕ με το βραβείο «Ανδρέας Γιαννόπουλος»

sikelia-katolisthisi
ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Πάνω από 4 χλμ. το μέτωπο της κατολίσθησης – Κινδυνεύει να καταρρεύσει κωμόπολη

alkool-new
ΥΓΕΙΑ

Το αλκοόλ πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο για καρκίνο στο έντερο – «Καμπανάκι» από τους ειδικούς

trump-air-force
ΚΟΣΜΟΣ

Νέες «φωτιές» στη Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ απειλεί και πάλι το Ιράν – Στέλνει «αρμάδα» στην περιοχή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

KAFENEIO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικρά καφενεία και παντοπωλεία στα ορεινά χωριά: Η Κομισιόν λέει ναι στη στήριξή τους, ο Αρναούτογλου εκθέτει την κυβέρνηση

anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου

stone-lanthimos
LIFESTYLE

Γιώργος Λάνθιμος–Έμα Στόουν: Νέα συνεργασία για το αχώριστο δίδυμο – Το project–έκπληξη (Video)

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 15:11
rutte 1
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ρούτε σε πορεία σύγκρουσης με ευρωπαίους του ΝΑΤΟ – Προβληματισμός για το μέλλον της Συμμαχίας

p1jfgbqj521c421ici15nu16uaovnp (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Χαμόγελο του Παιδιού βράβευσε την EMA ΑΕ με το βραβείο «Ανδρέας Γιαννόπουλος»

sikelia-katolisthisi
ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Πάνω από 4 χλμ. το μέτωπο της κατολίσθησης – Κινδυνεύει να καταρρεύσει κωμόπολη

1 / 3