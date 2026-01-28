search
Αυστραλία: Πέμπτη μέρα καύσωνα – Ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, ακραία ζέστη και μεγάλα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση

Κύμα καύσωνα με υψηλές θερμοκρασίες ρεκόρ πλήττει το νοτιανατολικό τμήμα της Αυστραλίας για πέμπτη συνεχή ημέρα σήμερα, τροφοδοτώντας πυρκαγιές και δημιουργώντας προβλήματα στο ενεργειακό δίκτυο, αφήνοντας χιλιάδες ακίνητα χωρίς ρεύμα.

Το κύμα καύσωνα είναι το χειρότερο που καταγράφεται στη Βικτόρια, τη δεύτερη πολυπληθέστερη πολιτεία της Αυστραλίας, μετά από το «Μαύρο Σάββατο» του 2009, όταν πυρκαγιές στοίχισαν τη ζωή σε 173 ανθρώπους, και δεν αναμένεται να υποχωρήσει πριν από το σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τις αρχές.

«Είμαστε τώρα στην πέμπτη ημέρα ενός σοβαρού προς έντονου κύματος καύσωνα εδώ στη Βικτόρια και αρχίζουμε να βλέπουμε κάποιον από αυτόν τον αντίκτυπο», δήλωσε ο Επίτροπος Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων στη Βικτόρια Τιμ Γουέιμπους.

«Συνεχίζει να ισχύει προειδοποίηση για ακραία ζέστη και αναμένουμε να δούμε οκτώ συνεχείς ημέρες καύσωνα με σοβαρή έως ακραία ένταση».

Ο Ντέιβιντ Κροκ, μετεωρολόγος από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Αυστραλίας, δήλωσε ότι ο καύσωνας οφείλεται στην κλιματική αλλαγή και χαρακτήρισε τις θερμοκρασίες «πολύ ασυνήθιστες».

«Η σοβαρότητα αυτού του καύσωνα συγκρίνεται με τον καύσωνα τον Ιανουάριο του 2009 και επίσης και εκείνον τον Ιανουάριο του 1939», δήλωσε ο Κροκ. «Τα στοιχεία δείχνουν μακροπρόθεσμη αύξηση στη συχνότητα και την ένταση του καύσωνα, ιδιαίτερα μετά το 2000 λόγω της κλιματικής αλλαγής».

Ο Κροκ δήλωσε ότι χθες καταρρίφθηκε σειρά από ρεκόρ θερμοκρασιών στη Βικτόρια. «Περίπου 20 σταθμοί, κυρίως στη δυτική Βικτόρια κατέγραψαν ρεκόρ είτε ιστορικά είτε για τον μήνα Ιανουάριο», δήλωσε.

Σε πόλεις στην περιοχή Μαλί οι θερμοκρασίες έφθασαν τους 48,9 βαθμούς Κελσίου, η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στην πολιτεία.

Ο καύσωνας στη Βικτόρια έχει υποχωρήσει ελαφρά σήμερα, ενώ οι βορειότερες περιοχές στο δυτικό τμήμα της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας και το νοτιοδυτικό τμήμα του Κουίνσλαντ κατέγραψαν θερμοκρασίες πάνω από 48 βαθμούς Κελσίου αργά το απόγευμα (τοπική ώρα).

Περίπου 11.000 ακίνητα έχουν μείνει χωρίς ρεύμα στη Βικτόρια, συγκριτικά με 105.000 μία ημέρα νωρίτερα. Οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να κατασβήσουν έξι μεγάλες πυρκαγιές, εκ των οποίων οι τρεις είναι ανεξέλεγκτες.

Πυρκαγιά στο Καρλάιλ Ρίβερ στην περιοχή Οτγουεϊζ έχει κάψει πάνω από 110.000 στρέμματα και έχει καταστρέψει τουλάχιστον 16 κτίρια.

«Αυτή η πυρκαγιά στο Καρλάιλ Ρίβερ κάθε άλλο παρά έχει τελειώσει», δήλωσε ο Κρις Χάρντμαν, αρχιπυροσβέστης της Υπηρεσίας Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών στη Βικτόρια.

Πολλές κοινότητες στην πολιτεία συνεχίζουν να ανακάμπτουν από μεγάλες πυρκαγιές σε εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση στην αρχή του μήνα, που επίσης προκληθήκαν από σοβαρό κύμα καύσωνα. Περισσότερα από 400 σπίτια και 4.000.000 στρέμματα γης έχουν χαθεί μέχρι στιγμής.

