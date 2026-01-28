search
ΚΟΣΜΟΣ

28.01.2026 10:51

Πώς ο υποστηρικτής του Τραμπ πρωθυπουργός της Σλοβακίας έπαθε σοκ όταν τον συνάντησε

28.01.2026 10:51
trump-fico
Photo: Facebook / Robert Fico

«Σοκαρισμένος» δήλωσε ο Ρόμπερτ Φίτσο από τη συνάντηση με τον Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο, λένε Ευρωπαίοι διπλωμάτες.

Συγκεκριμένα, ανησυχία για την «κατάσταση» του Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξέφρασε σε κλειστή συζήτηση με Ευρωπαίους ηγέτες ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, μετά από τη συνάντησή τους στο Μαρ-α-Λάγκο.

Όπως αναφέρει το Politico, σύμφωνα με πέντε Ευρωπαίους διπλωμάτες, ο Φίτσο είπε στους συνομιλητές του στη σύνοδο κορυφής της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες την περασμένη εβδομάδα ότι έμεινε «σοκαρισμένος» από την κατάσταση του Αμερικανού προέδρου. Δύο από τους διπλωμάτες ανέφεραν ότι ο Σλοβάκος πρωθυπουργός εξέφρασε ανησυχία για την «ψυχολογική κατάσταση» του Τραμπ, ενώ χρησιμοποίησε και τη λέξη «επικίνδυνος» για την εικόνα που του έδωσε κατά την κατ’ ιδίαν συνάντησή τους.

Η συνάντηση Φίτσο–Τραμπ έγινε στις 17 Ιανουαρίου στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 22 Ιανουαρίου, στο περιθώριο έκτακτης συνόδου κορυφής της Ε.Ε. για τις διατλαντικές σχέσεις και τις εντάσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις Τραμπ περί Γροιλανδίας, ο Φίτσο φέρεται να μετέφερε τις εντυπώσεις του σε άτυπη συνάντηση με άλλους ηγέτες και κορυφαίους αξιωματούχους της Ένωσης.

Μάλιστα ο Φίτσο έδειχνε «τραυματισμένος» από την εμπειρία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι ο Φίτσο θεωρείται από τους πιο φιλοτραμπικούς πολιτικούς στην Ευρώπη.

Μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ είχε δημοσιεύσει βίντεο στο Facebook, παρουσιάζοντας την πρόσκληση στο Μαρ-α-Λάγκο ως ένδειξη «υψηλού σεβασμού και εμπιστοσύνης». Εκεί ανέφερε ότι οι δύο άνδρες συζήτησαν για την Ουκρανία και εξέφρασαν κοινή άποψη πως η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε «βαθιά κρίση».

Ο Λευκός Οίκος, από την πλευρά του, κάνει λόγο για «fake news», υποστηρίζοντας ότι η συνάντηση ήταν «θετική και παραγωγική». Παράλληλα, ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης, που φέρεται να ήταν παρών στη συνάντηση, δήλωσε ότι δεν θυμάται «άβολες στιγμές» και ότι το κλίμα ήταν φυσιολογικό και ευχάριστο.

Οι αναφορές για τον «σοκαρισμένο» Φίτσο έρχονται την ώρα που, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους, αυξάνεται η ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για την «απρόβλεπτη» συμπεριφορά του Τραμπ, ειδικά σε θέματα όπως η Ουκρανία, το εμπόριο και η ασφάλεια της Ευρώπης.

