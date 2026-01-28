search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026
ΚΟΣΜΟΣ

28.01.2026

Πολικό ψύχος στις ΗΠΑ: 38 οι νεκροί από την χιονοθύελλα, 550 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα (video)

snow report new

Τραγικός είναι ο απολογισμός της πρωτοφανούς κακοκαιρίας που χτυπά τις ΗΠΑ με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 38 σε 14 Πολιτείες.

Η κακοκαιρία στις ΗΠΑ που συνοδεύεται από χιονοθύελλες, πάγο και άκρως χαμηλές θερμοκρασίες έχει παραλύσει τα πάντα.

Η κακοκαιρία ξεκίνησε την Παρασκευή και έφερε χιονοπτώσεις σε σε μεγάλες περιοχές κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Το χιόνι προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην οδική κυκλοφορία και οδήγησε σε μαζικές ακυρώσεις πτήσεων και διακοπές ρεύματος πριν υποχωρήσει τη Δευτέρα, αφήνοντας πίσω του τσουχτερό κρύο που αναμένεται να διαρκέσει.

Έως την Τρίτη, πόλεις κινητοποιούσαν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και πόρους για να διασφαλίσουν ότι οι κάτοικοι, και ιδιαίτερα οι άστεγοι, ήταν ασφαλείς, ενώ περισσότερα από 550.000 σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Δέκα από τα θύματα της καταιγίδας βρίσκονταν στη Νέα Υόρκη, όπου οι θερμοκρασίες ήταν οι χαμηλότερες των τελευταίων οκτώ ετών, δήλωσε ο δήμαρχος Ζοχράν Μαντάνι σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη.

Αν και και τα 10 θύματα εντοπίστηκαν σε εξωτερικούς χώρους, δεν ήταν σαφές αν ήταν άστεγοι. Ο Μαντάνι δήλωσε τη Δευτέρα στους δημοσιογράφους ότι ορισμένοι από τους νεκρούς «είχαν στο παρελθόν επαφή με το σύστημα καταφυγίων μας. Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να παρουσιαστεί μια γενικότερη εκτίμηση ή να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου».

Η Νέα Υόρκη ανέβαλε από αυτή την εβδομάδα έως τις αρχές Φεβρουαρίου την ετήσια καταμέτρηση του άστεγου πληθυσμού της, η οποία απαιτείται από το Υπουργείο Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης των ΗΠΑ.

Περίπου 500 από τους περισσότερους από 4.000 άστεγους που εκτιμάται ότι ζουν στους δρόμους και στο μετρό της πόλης έχουν μεταφερθεί σε καταφύγια από τις 19 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τον Μαντάνι. Οι εργαζόμενοι έλεγχαν κάθε δύο ώρες 350 άστεγους που διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο λόγω υποκείμενων ιατρικών προβλημάτων.

Στο Νάσβιλ του Τενεσί, μια πόλη περίπου 680.000 κατοίκων όπου περισσότερα από 135.000 σπίτια και επιχειρήσεις παραμένουν χωρίς ρεύμα, η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει στους 6 βαθμούς Φαρενάιτ έως το πρωί της Τετάρτης, με αισθητή θερμοκρασία κάτω από το μηδέν λόγω ανέμου.

«Ας είμαστε ξεκάθαροι για το τι συμβαίνει», δήλωσε ο δήμαρχος του Νάσβιλ, Φρέντι Ο’Κόνελ, σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη. «Πρόκειται για μια ιστορική παγοθύελλα».

Αξιωματούχοι του Νάσβιλ ανέφεραν ότι περίπου 1.400 άστεγοι είχαν γεμίσει και τα τρία καταφύγια της πόλης καθώς και δύο επιπλέον καταφύγια έκτακτης ανάγκης, με την αστυνομία και την πυροσβεστική να εργάζονται υπερωριακά και τους διασώστες να ελέγχουν τους δρόμους.

Η Nashville Rescue Mission, μια φιλανθρωπική οργάνωση για τους άστεγους που προσφέρει τροφή, ρουχισμό και στέγη όλο τον χρόνο, συνήθως φιλοξενεί περίπου 400 άτομα τη νύχτα, αλλά κατά τη διάρκεια του ψύχους αυτός ο αριθμός έχει αυξηθεί σε περίπου 7.000.

«Είμαστε πάντα πλήρεις, αλλά δεν διώχνουμε ποτέ κανέναν», δήλωσε τηλεφωνικά στο Reuters ένας υπάλληλος που δεν είχε άδεια να μιλήσει στους δημοσιογράφους και δεν έδωσε το όνομά του. «Όταν ο καιρός είναι κακός, οι άνθρωποι μπαίνουν μέσα για να προστατευτούν από το κρύο».

