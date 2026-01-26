ΗΠΑ: Τουλάχιστον δέκα νεκροί από τη σφοδρή χιονοκαταιγίδα – Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεκάδες πολιτείες

Μεγάλη χειμερινή καταιγίδα που πλήττει τις ΗΠΑ έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον δέκα ανθρώπων, ενώ περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και χιλιάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί.

Περισσότερες χιονοπτώσεις αναμένονται σήμερα, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία (NWS), την ώρα που 20 πολιτείες και η ομοσπονδιακή πρωτεύουσα Ουάσινγκτον έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Θεωρούμενη από κάποιους μετεωρολόγους η χειρότερη χειμερινή καταιγίδα που έχει καταγραφεί στις ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες, συνοδεύεται από πολικές θερμοκρασίες, σημαντικές χιονοπτώσεις και συγκέντρωση πάγου με ενδεχομένως «καταστροφικές» επιπτώσεις, σύμφωνα με τη NWS.

Η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε τους Αμερικανούς να αναμένουν περισσότερο χιόνι, πάγο και παγωμένη βροχή ως τη Δευτέρα το πρωί.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοράν Μαμντάνι δήλωσε ότι στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου πέντε άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί σε εξωτερικούς χώρους.

«Αν και δεν γνωρίζουμε ακόμη τα αίτια του θανάτου τους, τίποτε δεν υπενθυμίζει πιο έντονα τον μεγάλο κίνδυνο του ακραίου κρύου και την ευαλωτότητα πολλών κατοίκων, ιδίως των αστέγων της Νέας Υόρκης», δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Στο Τέξας οι αρχές επιβεβαίωσαν τρεις θανάτους, ανάμεσά τους και ένας έφηβος 16 ετών που σε δυστύχημα με έλκηθρο. Δύο άνθρωποι πέθαναν από υποθερμία στη Λουιζιάνα, επεσήμανε το υπουργείο Υγείας της πολιτείας.

Περισσότερο από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα και 840.000 παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό μέχρι χθες, Κυριακή, το βράδυ, τοπική ώρα, κυρίως στις νότιες ΗΠΑ, σύμφωνα με τον ιστότοπο PowerOutage.com.

Στο Τενεσί, όπου ένα κομμάτι πάγου προκάλεσε την πτώση γραμμών ηλεκτροδότησης, περισσότεροι από 300.000 οικιακοί και εμπορικοί πελάτες έμειναν χωρίς ρεύμα, ενώ στη Λουιζιάνα, το Μισισίπι και τη Τζόρτζια —όπου τέτοιου είδους καταιγίδες είναι λιγότερο συχνές— καταγράφονταν σε καθεμία πάνω από 100.000 διακοπές ηλεκτροδότησης.

Οι αρχές από το Τέξας ως τη Βόρεια Καρολίνα και τη Νέα Υόρκη κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους λόγω των επικίνδυνων συνθηκών.

«Αποφύγετε να βγείτε στον δρόμο εκτός κι αν υπάρχει απόλυτη ανάγκη», έγραψε η υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων του Τέξας στο Χ.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Η καταιγίδα κινείτο χθες προς τα βορειοανατολικά, με σφοδρές χιονοπτώσεις να καταγράφονται σε μεγάλες πόλεις, μεταξύ των οποίων η Φιλαδέλφεια, η Νέα Υόρκη και η Βοστώνη.

Παχύ στρώμα χιονιού καλύπτει τους δρόμους και τα πεζοδρόμια της Ουάσινγκτον, όπου έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση και να διατηρούμε επαφή με όλες τις πολιτείες που βρίσκονται στην πορεία αυτής της καταιγίδας. Παραμείνετε ασφαλείς και ζεστοί!», προέτρεψε από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας του Truth Social.

Αρκετά μεγάλα αεροδρόμια στην πρωτεύουσα Ουάσινγκτον, τη Φιλαδέλφεια και τη Νέα Υόρκη είχαν ουσιαστικά παραλύσει, ενώ περισσότερες από 19.000 πτήσεις με προορισμό ή αναχώρηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ακυρωθεί από το Σάββατο και χιλιάδες άλλες έχουν καθυστερήσει, σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightAware.

Η καταιγίδα συνδέεται με παραμόρφωση του πολικού στροβίλου, μιας μάζας αέρα που συνήθως κυκλοφορεί πάνω από τον Βόρειο Πόλο, αλλά αυτή τη φορά επεκτάθηκε προς τα νότια.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η αυξανόμενη συχνότητα αυτών των διαταραχών στον πολικό στρόβιλο ενδέχεται να συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, αν και το ζήτημα παραμένει ανοιχτό και ενδέχεται να επηρεάζεται και από τη φυσική μεταβλητότητα.

Ο Τραμπ, γνωστός για τις απόψεις του με τις οποίες αμφισβητεί την ύπαρξη της κλιματικής αλλαγής, εκμεταλλεύθηκε την καταιγίδα αυτή για να επαναλάβει εκ νέου τον σκεπτικισμό του: «Μπορούν, παρακαλώ, οι περιβαλλοντικοί “εξεγερμένοι” να μου εξηγήσουν: ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ;».

Οι αρχές προειδοποίησαν για ψύχος δυνητικά θανατηφόρο που ενδέχεται να διαρκέσει μία εβδομάδα μετά την καταιγίδα, ιδίως στις Βόρειες Μεγάλες Πεδιάδες και σε άλλες περιοχές του κεντρικού τμήματος της χώρας, όπου η αισθητή θερμοκρασία θα μπορούσε να φτάσει τους -45°C.

Τέτοιες θερμοκρασίες μπορούν να προκαλέσουν κρυοπαγήματα μέσα σε λίγα λεπτά.

Διαβάστε επίσης:

Νεκρή στα 26 της η TikToker, Mackenzie Paul – Η μάχη με τη λευχαιμία και η σπαρακτική ανάρτηση του συζύγου της (videos)

Τραμπ εναντίον… Ιστορίας: Τι πραγματικά ισχύει για τη Γροιλανδία

Μινεάπολη: «Κεραυνοί» Μπιλ Κλίντον κατά Τραμπ – «Σε κάθε βήμα οι υπεύθυνοι μας είπαν ψέματα»