Σύλλογος Εργαζομένων στο νοσοκομείου Αγίου Νικολάου: Τι απαντά στον Άδωνι Γεωργιάδη

Ο σύλλογος εργαζομένων στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου απάντησε στον Άδωνι Γεωργιάδη και στην ανάρτηση που έκανε στα σόσιαλ μίντια, το Σάββατο, με αφορμή, όπως γράφει, το περιστατικό με τους επιβαίνοντας στα πλοία προς τη Γάζα.

Η απάντηση των εργαζομένων στον υπουργό Υγείας, αναφέρει:

«Όταν η παραπληροφόρηση γίνονται υπουργικό εργαλείο –

Η αλήθεια για την ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ που παραποίησε ο Υπουργός Υγείας

Ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης διαστρεβλώνει για ακόμη μια φορά την πραγματικότητα για να κατηγορήσει τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ και να καλύψει τις ευθύνες της κυβέρνησης.

Σε δημοσίευση παρουσιάζει ως χθεσινή ανακοίνωση μας για το περιστατικό με τους επιβαίνοντες ακτιβιστές στα πλοία προς την Γάζα, μια ανακοίνωση που είχε εκδοθεί από το συλλογο μας πέρυσι (17 Ιουλίου 2025) για άλλο θέμα, για τις απάνθρωπες συνθήκες που στοιβάζονταν εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες που είχαν φτάσει τότε στη νότια Κρήτη.

Μάλιστα ο υπουργός υγείας έντεχνα διαστρεβλώνει και το περιεχόμενο της ανακοίνωσης με την οποία ζητούσαμε και ζητούμε να αποσυρθεί η αναστολή εξέτασης ασύλου και να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των προσφύγων όπως ορίζονται από τη Συνθήκη της Γενεύης, να σταματήσουν οι επαναπροωθήσεις, άμεση δημιουργία προσωρινών χώρων φιλοξενίας με ανθρώπινες συνθήκες,παροχή ασύλου και ταξιδιωτικών εγγράφων ώστε να μπορέσουν να φτάσουν στους προορισμούς τους.

Ο υπουργός υγείας άλλαξε το χρόνο, το θέμα και το περιεχόμενο της ανακοίνωσης μας για να πλήξει το κύρος και τη δράση του συλλόγου μας που πρωτοστατεί στην ανάδειξη των κενών και των προβλημάτων του ΕΣΥ και στην οργάνωση μεγάλων αγώνων και συγκεντρώσεων για την προάσπιση της δημόσιας υγείας στην Κρήτη, ενάντια στην πολιτική που αποδυναμώνει και εμπορευματοποιεί το ΕΣΥ προς όφελος των μεγάλων ιδιωτικών ομίλων, όπως γίνεται στην Κρήτη.

Από την μεριά μας θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα του λαού σε αξιοπρεπή δημόσια περίθαλψη, αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα χωρίς διακρίσεις και σκοπιμότητες.

Εκ του ΔΣ».

Γεωργιάδης: «Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου ζητούν ανοιχτά σύνορα για λαθρομετανάστες» – «Δεν πρέπει κανείς να τους παίρνει στα σοβαρά»

Ανάρτηση έκανε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας και αντιδρώντας σε ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, με αφορμή, όπως αναφέρει, το περιστατικό με τους επιβαίνοντες στα πλοία προς τη Γάζα.

Θα ήθελα να διαβάσετε την ανακοίνωση των εργαζομένων του Νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου για το χθεσινό περιστατικό με τους επιβαίνοντες στα πλοίο προς την Γάζα: https://t.co/0rolscat7G βρήκαν την ευκαιρία να ζητήσουν: α) ανοικτά σύνορα για όλους τους λαθρομετανάστες και β) φυσικά… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 2, 2026



Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Θα ήθελα να διαβάσετε την ανακοίνωση των εργαζομένων του Νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου για το χθεσινό περιστατικό με τους επιβαίνοντες στα πλοίο προς την Γάζα: https://anatolh.com/topikanea/agiosnikolaos/o-syllogos-ergazomenon-gnan-sto-pleyro-ton-prosfygon-kai-metanaston/ βρήκαν την ευκαιρία να ζητήσουν: α) ανοικτά σύνορα για όλους τους λαθρομετανάστες και β) φυσικά να καταγγείλουν την Κυβέρνηση μας για τις σχέσεις με το Ισραήλ. Σχέσεις οι οποίες έχουν αναβαθμίσει αμυντικά, πολιτικά και οικονομικά την Ελλάδα και την Κύπρο και έχουν φέρει σε τόσο δύσκολη θέση την Τουρκία.

Την ανεβάζω βασικά για να καταλάβετε ποιοι είναι αυτοί που όλη μέρα φωνάζουν εναντίον μου και μιλούν για «κατάρρευση» του ΕΣΥ κλπ. Δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω φαντάζομαι ότι πχ τα ανοικτά σύνορα και τα εκατομμύρια που θα έρχονταν στην Ελλάδα όπως το 2015 ποια ακριβώς επίπτωση θα είχαν πχ στο ΕΣΥ….δεν πρέπει κανείς να τους παίρνει στα σοβαρά σε τίποτε.

