Ατύχημα στο αεροδρόμιο Αράξου: Σε σοβαρή κατάσταση οι τραυματίες – Ερωτηματικά αναφορικά με τις ευθύνες (Videos)

Ατύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή 1η Μαΐου στο αεροδρόμιο του Αράξου κατά την τελετή υποδοχής νέου αεροσκάφους, με αποτέλεσμα τρία άτομα να μεταφερθούν σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Οι εικόνες που έρχονται από το αεροδρόμιο σοκάρουν. Είναι η στιγμή που η σκάλα στην οποία βρίσκονται δημοσιογράφοι, φωτορεπόρτερ και εικονολήπτες υποχωρεί.

Οι κραυγές των τραυματιών «κόβουν» την ανάσα. Έχουν μόλις πέσει από μία σκάλα τριών μέτρων.

Μία δημοσιογράφος βρίσκεται βαριά τραυματισμένη. Η ίδια περιέγραψε στην εκπομπή του Mega, «Εξελίξεις Τώρα» πώς έγιναν όλα:

«Μας ανεβάσανε πάνω σε μία σκάλα αεροπλάνου, η οποία όμως δεν ακούμπαγε στο αεροπλάνο, ήταν στον αέρα, και κατέρρευσε. Έχω σπάσει το πόδι μου στον αστράγαλο σε τρία σημεία και πρέπει να βάλω λάμες».

Η ίδια βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Ρίου που περιμένει να χειρουργηθεί.

«Δεν είμαι πολύ καλά. Είμαι στο νοσοκομείο του Ρίου αυτήν την στιγμή, θα φύγω όμως από δω. Πονάω, δεν είναι καθόλου… Πονάω πολύ και λίγα παυσίπονα μου δίνουν εδώ».

Σε καλύτερη κατάσταση ο φωτορεπόρτερ που προσγειώθηκε από την σκάλα των 3 μέτρων.

«Για κάποιον λόγο η σκάλα υποχώρησε και βρεθήκαμε στο κενό από ύψος 3 μέτρων. Όταν σου λέει κάποιος ανέβα επάνω, θεωρώ ότι τα μέτρα ασφαλείας έχουν ληφθεί. Εγώ έσπασα όλο τον εξοπλισμό μου. Έχω ένα κάταγμα ποδοκνημικής, με σκοπό μία επανεξέταση για να δούμε αν θα χειρουργηθεί ή όχι μετά από 10 μέρες».

Έρευνα για τα αίτια

Το μεγάλο πλέον ερώτημα είναι ποιος ευθύνεται για αυτήν τη παρ’ ολίγον τραγωδία.

«Είναι κάτι που δεν μπορώ να αξιολογήσω ούτε μπορώ να προβώ σε εκτιμήσεις και εικασίες ούτε αποδίδοντας ευθύνες στον αέρα. Είναι οι αρμόδιοι φορείς αυτοί που θα εξετάσουν το περιστατικό και θα αποδώσουν όπου απαιτείται ευθύνες», δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης τουριστικής ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας.

Ήδη οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα αναζητώντας ποιος θα έπρεπε να είχε προνοήσει ώστε να μην βρεθούν τρεις εργαζόμενοι στο κενό από τα 3 μέτρα.

Το εντυπωσιακό είναι πως σύμφωνα με τοπική ιστοσελίδα, άνθρωποι της εταιρίας επέμειναν ακόμη και μετά το περιστατικό να πραγματοποιηθεί αναμνηστική φωτογράφιση, κάτι που δεν έγινε δεκτό από τους παρευρισκόμενους αλλά και τους ανθρώπους της Περιφέρειας.

«Ήταν απρόσμενο και πολύ στενάχωρο. Ξαφνικά τους είδαμε να πέφτουν. Κατεβήκαμε από την εξέδρα κι εμείς, λίγο έλειψε να πέσουμε κι εμείς. Αυτή ήταν η εικόνα. Αυτομάτως συμπαρασταθήκαμε σε όλους τους τραυματίες και αποχωρήσαμε από την εκδήλωση», πρόσθεσε ο αντιπεριφερειάρχης.

