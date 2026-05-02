Ηράκλειο: Μαχαίρωσαν 57χρονο επειδή τους έριξε «πόρτα» – «Θα περάσω σε λίγο, και θα δεις τι θα πάθεις» (Video)

Σοκαριστικό επεισόδιο, σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, σε μπαρ στο Ηράκλειο, όταν τρεις νεαροί επιτέθηκαν με όπλο στον πορτιέρη επειδή του «έριξε πόρτα».

Πρωταγωνιστές του άγριου επεισοδίου είναι δύο αδέλφια, ηλικίας 23 και 18 ετών αντίστοιχα από τη Μεσαρά, και ένας ανήλικος φίλος τους ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί.

Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα όταν ο 57χρονος πορτιέρης αρνήθηκε την είσοδο στο μαγαζί στον 23χρονο που ήταν εμφανώς μεθυσμένος. Ο νεαρός έφυγε, προειδοποιώντας τον υπάλληλο πως θα επιστρέψει, για να γυρίσει περίπου μιάμιση ώρα αργότερα μαζί με την παρέα του.

Οι τρεις νεαροί ακινητοποίησαν τον 57χρονο με τα όπλα, τον μαχαίρωσαν στον μηρό και, αφού πυροβόλησαν στον αέρα, τράπηκαν σε φυγή με αυτοκίνητο.

«Θα δεις τι θα πάθεις»

Αυτόπτης μάρτυρας μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» για όσα συνέβησαν.

«Γύρω στις 03:30 ήρθε κάποιος στο μαγαζί μόνος του, ο πορτιέρης έκρινε ότι δεν ήτανε σε θέση να περάσει το μαγαζί, ήταν μεθυσμένος. Του είπε λοιπόν ευγενικά “φύγε, δεν σε αφήνω να μπεις, ευχαριστούμε πολύ”. Αυτός το έκανε θέμα. Αυτός, λοιπόν, έφυγε απειλώντας ότι “θα περάσω σε λίγο” και ότι “θα δεις τι θα πάθεις”».

»Μετά από μιάμιση ωρίτσα, πήρε άλλους δύο φίλους του και ήρθανε στο μαγαζί με τα πιστόλια, ο ένας κρατούσε μαχαίρι. Ο πορτιέρης πήγε να τους απωθήσει, μαχαιρώσανε τον πορτιέρη και φύγανε. Ο πορτιέρης έφαγε μία μαχαιριά στον μηρό του», κατέληξε.

Σε βάρος του 23χρονου, που συνελήφθη, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος.

Ο νεαρός ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου. Οι άλλοι δυο αναμένεται να παραδοθούν στις Αρχές, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Διαβάστε επίσης:

Σάμος: Καταδίωξη ταχυπλόου από το Λιμενικό – Μία σύλληψη

Αμπελόκηποι: Συλλήψεις τριών γυναικών για εκτεταμένες ζημιές με σφυριά στο Εφετείο

Έπιασαν 37χρονο οδηγό μηχανής που έτρεχε με 240χλμ/ώρα στα βίντεο που ανέβαζε στα social media

























