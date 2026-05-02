ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

02.05.2026 16:59

Χανιά: Τρεις συλλήψεις μελών εγκληματικής οργάνωσης τηλεφωνικών απατών – Προσποιούνταν υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ

Η εμπεριστατωμένη έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, είχε σαν αποτέλεσμα την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης η οποία διέπραττε τηλεφωνικές απάτες, εξιχνιάζοντας συνολικά 7 περιπτώσεις (6 τετελεσμένες και 1 απόπειρα) που διαπράχθηκαν σε περιοχές των Χανίων.

Για τις υποθέσεις αυτές ταυτοποιήθηκαν 6 ημεδαποί ηλικίας από 19 έως 40 ετών και συνελήφθησαν τρεις εξ αυτών (27χρονος, 21χρονος και 19χρονος). Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και κατά περίπτωση ληστεία και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 16 έως και 30 Απριλίου άγνωστοι πραγματοποιούσαν κλήσεις σε σταθερές και κινητές συνδέσεις κατοίκων του Δήμου Χανίων παρουσιαζόμενοι είτε ως υπάλληλοι εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) είτε ως λογιστές. Σε 6 περιπτώσεις κατάφεραν να πείσουν τους συνομιλητές τους να τοποθετήσουν σε υποδεικνυόμενο ανεπιτήρητο σημείο εξωτερικά της οικίας τους, χρήματα ή και κοσμήματα τα οποία εν συνεχεία παραλάμβανε μέλος της οργάνωσης (εισπράκτορας).

Οι δράστες, με διαφορετική σύνθεση σε κάθε περίπτωση έχοντας το ρόλο εισπράκτορα ή οδηγού χρησιμοποιώντας δύο Ι.Χ.Ε. οχήματα και μια δίκυκλη μοτοσυκλέτα, μετέβαιναν στις οικίες και παραλάμβαναν τα κοσμήματα και τα χρήματα. 

Σε μια περίπτωση μάλιστα η παθούσα ενώ αρχικά πείστηκε και συγκέντρωσε κοσμήματα και χρήματα, στη συνέχεια κατά το χρόνο της παράδοσης υπαναχώρησε και επιχείρησε να εισέλθει ξανά στην οικία της, ωστόσο εκείνη τη στιγμή μέλος της συμμορίας με τη χρήση βίας της απέσπασε  την τσάντα αφαιρώντας την και τράπηκε σε φυγή.

Στο πλαίσιο της δράσης τους μέχρι στιγμής κατάφεραν να αποσπάσουν χρηματικά ποσά και κοσμήματα συνολικής χρηματικής αξίας 62.000 ευρώ.

Κατόπιν αστυνομικής επιχείρησης που οργανώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, χθες (01.05.2026) εντοπίστηκαν δύο εκ των δραστών (27χρονος και 19χρονος) κατά την αποβίβαση τους με δύο Ι.Χ.Ε. οχήματα στον Πειραιά και κατόπιν ενημέρωσης συνελήφθησαν από αστυνομικούς Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κερατσινίου – Δραπετσώνας και του Τμήματος Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καμινίων – Ν. Φαλήρου  ενώ τα οχήματα κατασχέθηκαν.

Επιπλέον σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους σε περιοχή των Χανίων από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων συνελήφθη και ο 21χρονος ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• χρυσαφικά

• το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ

•πλήθος ενδυμάτων,

•κινητά τηλέφωνα,

• 24 γραμμάρια κάνναβης

• ένα κράνος το οποίο φορούσε ένας εκ των δραστών σε μια περίπτωση παραλαβής  κοσμημάτων και

• δίκυκλη μοτοσικλέτα την οποία χρησιμοποιούσαν για τη δράση τους

Μέρος των κοσμημάτων αναγνωρίστηκαν από μία παθούσα και της αποδόθηκαν.

Η έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων τυχόν συνεργών τους, όσο και για την πλήρη διερεύνηση της δράσης τους και συμμετοχής τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

