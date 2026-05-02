Θάνατος 19χρονης στην Κεφαλονιά: Σε δύο πρόσωπα εστιάζουν οι Αρχές – Ο 66χρονος και η γυναίκα στην Αθήνα

Σε δύο πρόσωπα εστιάζουν οι Αρχές, που ερευνούν την υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

Πρόκειται για τον 66χρονο από την Πρέβεζα που υποστηρίζει πως έστειλε 200 ευρώ μέσω IRIS στην 19χρονη το επίμαχο βράδυ και μία γυναίκα από την Αθήνα, φίλη του 23χρονου κατηγορούμενου, που φαίνεται να αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στον νεαρό και τον 66χρονο.

Η εφημερίδα Πατρίς παρουσιάζει τις αποκαλυπτικές απολογίες των τριών κατηγορουμένων με τον 23χρονο να περιγράφει ότι εκείνος ήταν που πλήρωσε αρχικά τα ναρκωτικά.

«Πλήρωσα το πρώτο κομμάτι κοκαΐνης»

Ο 23χρονος παραδέχθηκε ότι είναι χρήστης ναρκωτικών και ξάδελφος του πρώην πρωταθλητή άρσης βαρών, που επίσης κατηγορείται για την υπόθεση. Παρά το γεγονός ότι αρχικά επιχείρησε να αποποιηθεί των ευθυνών του, ομολόγησε ότι εκείνος πλήρωσε πρώτος για τα ναρκωτικά που έφθασαν στο δωμάτιο 10.

«Επειδή ήξερα ότι μπορεί να μου βρει κάποιος, ήξερα τον Β..(σ.σ. πρώην πρωταθλητή της άρσης βαρών), τον πήρα τηλέφωνο και ήρθε. Είχαμε πάρει ένα κομμάτι κοκαΐνης και πληρώσαμε με Iris εγώ έβαλα κάποια χρήματα στον Β. μέσω Iris και έβαλε κάποια χρήματα και ο Β. για το πρώτο κομμάτι», είπε.

Ο 26χρονος συγκατηγορούμενος επιβεβαιώνει και αυτός στην απολογία του ότι πληρώθηκε το πρώτο γραμμάριο 50 ευρώ από τον 23χρονο και είπε πως τη Μυρτώ τη συναντούσε για πρώτη φορά. «Δεν την γνώριζα προσωπικά. Μόνο φατσικά. Πριν από εκείνη την ημέρα δεν της είχα μιλήσει», ισχυρίστηκε.

«Με πήρε τηλέφωνο ο ξάδελφός μου (σ.σ. ο 23χρονος) στις δύο και τέταρτο με δυόμιση αν θυμάμαι καλά. Μου είπε έχω έρθει στην Κεφαλονιά, είμαι εδώ αν θέλεις να περάσεις να κάτσουμε και αν μπορούμε να βρούμε κάτι, κοκαΐνη. Του είπα δεν ασχολούμαι με αυτά, δεν έχω. Μπορώ να πάρω κάποια τηλέφωνα. Δεν είμαι έμπορος αλλά μπορώ να πάρω κάποιο τηλέφωνο», πρόσθεσε για το μοιραίο βράδυ.

Ο 26χρονος παραδέχεται ακόμη πως μαζί με τον ξάδερφό του είχαν κάνει χρήση κοκαΐνης παλιότερα και τελικά βρήκε την ποσότητα για εκείνο το βράδυ. Στην ερώτηση από ποιον την προμηθεύτηκε τα ναρκωτικά, ο νεαρός αρνήθηκε να αποκαλύψει κάποιο όνομα. «Δεν μπορώ να πω. Ο λόγος που δεν μπορώ να πω είναι ότι φοβάμαι την οικογένειά μου», είπε.

Ο 23χρονος τα ρίχνει στη Μυρτώ αλλά ο συγκατηγορούμενός του τον «αδειάζει» όχι μόνο για την αγορά των ναρκωτικών αλλά και για το γεγονός ότι ο 23χρονος επέμενε να βρει και άλλα. «Δεν καθάρισα ποτέ το διαμέρισμα. Επέστρεψα για να ενημερώσω τον 23χρονο τι είχε συμβεί με το ασθενοφόρο και να δω αν είχα ξεχάσει κάποια πράγματα δικά μου στο δωμάτιο, να τα πάρω» είπε ο κατηγορούμενος, ενώ περιέγραψε και μια συνομιλία της Μυρτούς, που υποστηρίζει πως άκουσε.

«Θυμάμαι ότι μίλαγε στο τηλέφωνο τη δεύτερη φορά που πήγα στο κατάλυμα και του έλεγε “άντε γ@$#ου” θα σε πάρω μετά, μη με ζαλίζεις τώρα, δεν ήξερα αν μιλούσε με κοπέλα ή άνδρα», ισχυρίστηκε.

Ο τρίτος κατηγορούμενος που βρισκόταν σε διπλανό δωμάτιο υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας όταν βγήκε από το δωμάτιο του γιατί κατάλαβε ότι στο διπλανό είναι ο 26χρονος, κατάλαβε ότι έγινε χρήση ναρκωτικών.

«Φαινόντουσαν ότι είχαν κάνει χρήση κοκαΐνης, το κατάλαβα από τα μάτια τους, δεν το σχολίασα και έφυγα», κατέθεσε.

«Η γυναίκα στην Αθήνα»

Η έρευνα ανοίγει όχι μόνο για τον 66χρονο από την Πρέβεζα αλλά και για μία γυναίκα από την Αθήνα, την ύπαρξη της οποίας αποκαλύπτει ο 23χρονος στην ερώτηση πώς γνωρίζει τον 66χρονο.

«Από μία φίλη μου με την οποία ήταν φίλοι. Τον είχα συναντήσει και από κοντά στην Αθήνα από τη συγκεκριμένη γυναίκα» είπε.

Η δικαστική Αρχή ρωτά και τους δύο άλλους κατηγορούμενους αν γνωρίζουν τη συγκεκριμένη γυναίκα με την απάντησή τους να είναι αρνητική. Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον της 19χρονης, η Μυρτώ δεν αποκλείεται να έχει στοχοποιηθεί από συγκεκριμένα κυκλώματα.

Στην υπόθεση δεν αποκλείεται να υπάρξουν και άλλοι κατηγορούμενοι.

