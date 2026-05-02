Νέος σεισμός 3,9 Ρίχτερ τώρα στο Λασίθι – Έγινε ιδιαίτερα αισθητός

Συνεχίζει να «χορεύει» στους ρυθμούς του Εγκέλαδου η Κρήτη. Λίγα λεπτά μετά τις 11.30 το πρωί του Σαββάτου σημειώθηκε νέα σεισμική δόνηση που έγινε ιδιαίτερα αισθητή.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού, ο σεισμός ήταν μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Σημειώθηκε 20 χιλιόμετρα νότια νοτιοανατολικά του Γουδουρά Λασιθίου και είχε εστιακό βάθος μόλις 6 χιλιόμετρων.

